चॉकलेटचा विचार करताच सर्वात आधी मनात येणारी गोष्ट म्हणजे कॅडबरी डेअरी मिल्क. पण तुम्हाला कॅडबरीचा इतिहास माहितीये का? रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दुकानापासून ते जागतिक ब्रँडपर्यंतचा प्रवास सविस्तर जाणून घेऊया या..

Updated On: Feb 09, 2026 | 04:35 PM
Chocolate Day Special: प्रत्येक तुकड्यात आनंदाची कहाणी सांगणाऱ्या डेअरी मिल्कची रंजक कहाणी जाणून घ्या वाचा सविस्तर (फोटो-सोशल मिडिया)

  • कॅडबरीची २०० वर्षांची जुनी कहाणी
  • अल्कोहोलविरोधातून जन्मलेली चॉकलेट कंपनी
  • पहिले डेअरी मिल्क १९०५ मध्ये बनवले
 

Chocolate Day Special: सर्वत्र प्रेमाचा आठवडा सुरू असून आज, ९ फेब्रुवारी, चॉकलेट डे आहे. त्यातच गोड आठवणींचा वारसा असलेली, नात्यात गोडवा भरणारी, प्रत्येक आनंदाच्या क्षणी सर्वात पहिली आठवणारी कॅडबरी डेअरी मिल्कचा इतिहास खूप खास आहे. तोंड गोड करण्याची सवय जिने लावली अशा डेअरी मिल्कची गोष्ट जाणून घेऊया..

जगातील सर्वात मोठी चॉकलेट कंपनी म्हणून कॅडबरी ओळखली जाते. जी आता मोंडेलेझ इंटरनॅशनलचा भाग आहे. ही कंपनी जवळपास २०० वर्षांपूर्वी ब्रिटनमध्ये स्थापन झाली होती. विशेष गोष्ट म्हणजे कॅडबरी कंपनीची स्थापना अल्कोहोलच्या निषेधार्थ म्हणून केली होती. त्याचे संस्थापक जॉन कॅडबरी हे अल्कोहोलला विरोध करत होते आणि त्यालाच पर्याय म्हणून त्यांनी चॉकलेट पेये तयार करून विकू लागले. त्यांचा हा छोटासा प्रयत्न आता जागतिक ब्रँड बनला आहे.

जॉन कॅडबरी यांनी १८२४ मध्ये इंग्लंडमधील बर्मिंगहॅममधील रस्त्याच्या कडेला लहान किराणा दुकान उघडले. सुरुवातीला, त्यांनी ग्राहकांना चहा, कॉफी आणि पिण्याचे चॉकलेट दिले. त्यांनी अल्कोहोलला पर्याय म्हणून हे चॉकलेट पेय आणले होते. १८३१ पर्यंत, हे पेये लोकप्रिय होताच त्यांनी व्यवसाय वाढवण्यासाठी गोदाम खरेदी करून उत्पादन सुरू केले. त्याचे मुलगे, जॉर्ज आणि रिचर्ड यांनीही या प्रयत्नात त्यांना मदत केली.

१८४२ पर्यंत जॉनची उत्पादने इतकी लोकप्रिय झाली की त्यांनी ११ प्रकारचे कोको आणि १६ प्रकारचे पेय चॉकलेट तयार करण्यास सुरुवात केली. १८४७ मध्ये, त्याचे नाव बदलून कॅडबरी ब्रदर्स असे ठेवले. त्यानंतर १८५४ मध्ये, त्याला इंग्लंडच्या राणी व्हिक्टोरियाकडून रॉयल वॉरंट मिळाला, ज्यामुळे कंपनीला राजघराण्याला चॉकलेट पुरवण्याचा अधिकार मिळाला. ज्यामुळे त्यांना अजून प्रसिद्धी मिळाली. १८६६ मध्ये, त्यांनी नेदरलँड्सकडून एक कोको प्रेस खरेदी केली, जी कोको बटर बनवते. कारण पूर्वी, बटाटा किंवा पिठापासून चॉकलेट बनवले जात असे, परंतु या मशीनने पहिल्यांदाच ब्रिटनमध्ये शुद्ध कोको आणला.

१८७९ मध्ये, कंपनीने बर्मिंगहॅममधून बाहेर पडून बॉर्नव्हिलमध्ये एक नवीन कारखाना स्थापन केला. कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी घरे, उद्याने, शाळा आणि रुग्णालये बांधली, जे त्यावेळच्या कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाचे एक उत्तम उदाहरण होते. जॉनच्या कंपनीने १९०५ मध्ये पहिले डेअरी मिल्क चॉकलेट उत्पादन लाँच केले, ज्यामध्ये दुधाचे प्रमाण जास्त होते. हे उत्पादन नंतर कंपनीचे सर्वात मोठे हिट ठरले. १९१९ मध्ये, कंपनीने दुसऱ्या कंपनीसोबत पहिला करार केला, ज्याने जे.एस. फ्राय अँड सन्सची स्थापना केली. १९६९ मध्ये, कंपनी श्वेप्समध्ये विलीन झाली आणि कॅडबरी श्वेप्स ही नवीन कंपनी तयार झाली. २०१० मध्ये, अमेरिकन कंपनी क्राफ्ट फूड्स, जी आता मोंडेलेझ म्हणून ओळखली जाते, तिने ते ११.५ अब्ज पौंडमध्ये विकत घेतले.

Published On: Feb 09, 2026 | 04:33 PM

