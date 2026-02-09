Latur Crime News: लातूरमध्ये घरफोडीचा गुन्हा उघडकीस; दोन सराईत चोरटे अटकेत

Latur Crime News: लातूर जिल्ह्यात जळकोट पोलिस स्टेशन हद्दीतील धामनगाव येथे रात्रीच्या वेळी झालेल्या घरफोडीच्या गुन्ह्याचा स्थानिक गुन्हे शाखेने कौशल्यपूर्ण व तांत्रिक तपास करत छडा लावला आहे. या प्रकरणात दोन सराईत चोरट्यांना अटक करून सुमारे ८० हजार रुपयांचा चोरीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. धामनगाव येथील घरफोडीप्रकरणी जळकोट पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याच्या तपासासाठी पोलिस अधीक्षक अमोल तांबे व अप्पर पोलिस अधीक्षक मंगेश चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक सक्रिय करण्यात आले. ७ फेब्रुवारी रोजी पोलिस निरीक्षक सुधाकर बावकर यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार दोन संशयित इसमांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीदरम्यान त्यांच्याकडून पिवळसर रंगाचे सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम आढळून आली.
ताब्यात घेतलेल्या आरोपींनी आठ दिवसांपूर्वी धामनगाव येथे रात्रीच्या वेळी घरफोडी करून चोरी केल्याची कबुली दिली. त्यानंतर जळकोट पोलिस स्टेशनच्या अभिलेखांची पडताळणी केली असता, सदर गुन्हा याच प्रकरणाशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट झाले. या कारवाईत पकडलेल्या आरोपींकडून सोन्याचे दागिने म्हणजेच मंगळसूत्राचे १३८ मणी व वाटी यांचे असलेले एकूण वजन १९.५ ग्रॅम अर्थात अंदाजे ६० हजार रुपये व रोख २० हजार रुपये असा एकूण ८० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. या गुन्हाचा एकूण तपास करताना बाकी मुद्देमाल ही जप्त करण्यात आला.
या गुन्हामध्ये पोलिसांकडून अतिक आजम सय्यदला अटक करण्यात आली. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक सुधाकर बावकर यांच्या नेतृत्वाखाली सपोनि सदानंद भुजबळ, अमितकुमार पुणेकर, पोउपनि प्रमोद देशमुख, अमलदार माधव बिल्लापट्टे, नवनाथ हासबे, तुराब पठाण, रामलिंग शिंदे, प्रदीप स्वामी, श्रीनिवास जांभळे, धनंजय गुट्टे, गोरोबा इंगोले, सुहास जाधव, पो. राजेश कांचे, सायबर सेलचे शैलेश सुडे, अंजली गायकवाड, हरी पतंगे यांनी केली.
