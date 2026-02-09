Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
थिएटरमध्ये प्रदर्शित होण्यापूर्वी, ‘तू या मैं’ची OTT रिलीज डेट जाहीर, जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहता येणार!

"तू या मैं" हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून थिएटरमध्ये प्रदर्शित होण्यापूर्वी ओटीटवर रिलीज डेट जाहीर करण्यात आली आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 05:26 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

“तू या मैं” हा चित्रपट व्हॅलेंटाईन डेच्या एक दिवस आधी १३ फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. निर्मात्यांनी या सर्व्हायव्हल थ्रिलरची ओटीटी रिलीज तारीख देखील जाहीर केली आहे. बिजॉय नाम्बियार दिग्दर्शित हा चित्रपट १० एप्रिलपासून नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होईल. यात आदर्श गौरव आणि शनाया कपूर मुख्य भूमिकेत आहेत.

ओटीटी प्लेच्या मते, टीमने आठ आठवड्यांचा थिएटर विंडो निश्चित केला आहे. प्रेक्षक हा चित्रपट ओटीटीवर येण्यापूर्वी ५६ दिवस मोठ्या पडद्यावर पाहू शकतील. डिजिटल प्रीमियर एप्रिलच्या दुसऱ्या शुक्रवारी होईल.

“तू या मैं” चित्रपटाची टॅगलाइन आहे, “काही सहकार्य आयुष्यभर टिकते; काही तुमचे आयुष्य घेतात.” ही कथा मिस व्हॅनिटी आणि ए या दोन प्रभावशाली महिलांवर केंद्रित आहे. त्या व्हिडिओ शूट करण्यासाठी भेटतात. मग, एक विचित्र घटना घडते. एक मगर त्यांच्यावर हल्ला करते. त्यांचे ध्येय जगणे बनते.

“तू या मैं” हा चित्रपट अभिषेक बेंडेकर यांनी लिहिला आहे. यात आदर्श गौरव आणि शनाया कपूर यांच्यासोबत मोना सिंग, पारुल गुलाटी आणि सिद्धार्थ सिब्बल यांच्याही भूमिका आहेत. आनंद एल. राय आणि हिमांशू शर्मा निर्मित “तू या मैं” हा एक थ्रिलर चित्रपट आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर २२ जानेवारी रोजी प्रदर्शित झाला आणि त्याला प्रेक्षकांकडून मिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या.

अलीकडेच बिजॉयने चित्रपटाबद्दल बोलताना सांगितले की त्याने चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी खऱ्या मगरीचा वापर कसा केला. त्याने स्पष्ट केले की चित्रपटाच्या टीमने त्याला समजावून सांगितले होते की खऱ्या मगरीसोबत शूटिंग करणे धोकादायक असू शकते. त्याला अजूनही वास्तववादी वाटणारा शॉट हवा होता. त्याने स्पष्ट केले की त्याने खऱ्या मगरीसोबत शूटिंग करण्यात सुमारे आठ तास घालवले, जो चित्रपटाच्या शूटिंगचा सर्वात मोठा आणि धोकादायक भाग होता.

Feb 09, 2026 | 05:26 PM

