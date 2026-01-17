Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा घसरण, 24 कॅरेट सोन्यासाठी मोजावी लागणार इतकी किंमत

Today's Gold Rate: चेन्नई आणि बंगळुरुमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,540 रुपये आहे.

Jan 17, 2026 | 08:11 AM
Gold Rate Today: भारतात 17 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,339 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,144 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,754 रुपये आहे. भारतात 17 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,540 रुपये आहे. भारतात 17 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 291.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,91,900 रुपये आहे.

भारतात 16 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,361 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,164 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,771 रुपये होता. भारतात 16 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,710 रुपये होता. भारतात 16 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 295.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,95,100 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

मुबंई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,540 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगडमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,540 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकाता शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,690 रुपये आहे.

सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,440 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,590 रुपये आहे. नागपूर आणि हैद्राबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,540 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,470 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,420 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,570 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,31,440 ₹1,43,390 ₹1,07,540
बंगळुरु ₹1,31,440 ₹1,43,390 ₹1,07,540
पुणे ₹1,31,440 ₹1,43,390 ₹1,07,540
केरळ ₹1,31,440 ₹1,43,390 ₹1,07,540
कोलकाता ₹1,31,440 ₹1,43,390 ₹1,07,540
मुंबई ₹1,31,440 ₹1,43,390 ₹1,07,540
हैद्राबाद ₹1,31,440 ₹1,43,390 ₹1,07,540
नागपूर ₹1,31,440 ₹1,43,390 ₹1,07,540
लखनौ ₹1,31,590 ₹1,43,540 ₹1,07,690
जयपूर ₹1,31,590 ₹1,43,540 ₹1,07,690
चंदीगड ₹1,31,590 ₹1,43,540 ₹1,07,690
दिल्ली ₹1,31,590 ₹1,43,540 ₹1,07,690
सुरत ₹1,31,490 ₹1,43,440 ₹1,07,590
नाशिक ₹1,31,470 ₹1,43,420 ₹1,07,570

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

