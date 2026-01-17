Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा घसरण, 24 कॅरेट सोन्यासाठी मोजावी लागणार इतकी किंमत

PhonePe ची १० वर्षे : ‘बिल्डिंग फॉर भारत’ या दशकाचा उत्सव! ६० कोटी नोंदणीकृत वापरकर्त्यांचा टप्पा पार
भारतात 16 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,361 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,164 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,771 रुपये होता. भारतात 16 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,710 रुपये होता. भारतात 16 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 295.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,95,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मुबंई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,540 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगडमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,540 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकाता शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,690 रुपये आहे.
सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,440 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,590 रुपये आहे. नागपूर आणि हैद्राबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,540 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,470 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,420 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,570 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,31,440
|₹1,43,390
|₹1,07,540
|बंगळुरु
|₹1,31,440
|₹1,43,390
|₹1,07,540
|पुणे
|₹1,31,440
|₹1,43,390
|₹1,07,540
|केरळ
|₹1,31,440
|₹1,43,390
|₹1,07,540
|कोलकाता
|₹1,31,440
|₹1,43,390
|₹1,07,540
|मुंबई
|₹1,31,440
|₹1,43,390
|₹1,07,540
|हैद्राबाद
|₹1,31,440
|₹1,43,390
|₹1,07,540
|नागपूर
|₹1,31,440
|₹1,43,390
|₹1,07,540
|लखनौ
|₹1,31,590
|₹1,43,540
|₹1,07,690
|जयपूर
|₹1,31,590
|₹1,43,540
|₹1,07,690
|चंदीगड
|₹1,31,590
|₹1,43,540
|₹1,07,690
|दिल्ली
|₹1,31,590
|₹1,43,540
|₹1,07,690
|सुरत
|₹1,31,490
|₹1,43,440
|₹1,07,590
|नाशिक
|₹1,31,470
|₹1,43,420
|₹1,07,570