Mehul Choksi Money Laundering Case: मेहुल चोक्सी प्रकरणाला नवा वळण, ईडीने रोहन चोक्सीवर केले गंभीर आरोप

Mehul Choksi Money Laundering Case: अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate) ने पीएनबी मनी लाँड्रिंग प्रकरणासंबधित धक्कादायक दावा केला आहे. फरार उद्योगपती मेहुल चोक्सीविरुद्धच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्याचा मुलगा रोहन चोक्सी देखील या गुन्ह्यात सक्रियपणे सहभागी होता असे विधान ईडीने केले आहे. दिल्ली स्थित अपीलीय आर्थिक आचारसंहिता समोर हा दावा करण्यात आला. मिळालेल्या माहितीनुसार, रोहन चोक्सीने २०१८ मध्ये ईडीने जप्त केलेल्या मुंबईतील मालमत्तेच्या जप्तीविरुद्ध अपील दाखल केले. रोहनने असा युक्तिवाद केला की ही मालमत्ता त्याच्या कुटुंबाच्या ट्रस्टची होती आणि १९९४ मध्ये ती खरेदी करण्यात आली होती.
हेही वाचा: India Logistics Sector: भारताची लॉजिस्टिक्समध्ये मोठी झेप! लॉजिस्टिक्स सुधारणा कशा बदलत आहेत भारताची जागतिक व्यापारातील भूमिका?
तथापि, ईडीने ट्रिब्यूनलला सांगितले की मेहुल चोक्सीने २०१३ मध्ये कथितपणे फसवणूक उघडकीस आल्यास त्याच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी ही मालमत्ता त्याच्या मुलाला हस्तांतरित केली. ईडीने म्हटले आहे की, पुरावे असे सूचित करतात की रोहन चोक्सी देखील मनी लाँड्रिंग प्रक्रियेत सहभागी होता. महत्वाचे म्हणजे, रोहन चोक्सीचे नाव अद्याप कोणत्याही एफआयआर किंवा आरोपपत्रात नाही. दरम्यान, मेहुल चोक्सी (Mehul Choksi) २०१७ मध्ये भारतातून पळून गेला आणि त्याच्यावर पंजाब नॅशनल बँकेला हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याचा आरोप आहे. तो सध्या बेल्जियममध्ये तुरुंगात आहे आणि भारताने त्याच्याविरुद्ध प्रत्यार्पणाची कारवाई सुरू केली आहे.
हेही वाचा: Government Employee Banking Benefits: वित्त मंत्रालयाचा मोठा निर्णय, कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी नवे पॅकेज जाहीर
चोक्सीशी संबंधित पंजाब नॅशनल बँक (PNB Scam)फसवणूक प्रकरणाच्या सुरू असलेल्या चौकशीचा भाग म्हणून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) चोक्सीशी संबंधित अनेक मौल्यवान मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. जप्त केलेल्या मालमत्तेची एकूण किंमत अंदाजे ₹२५६५ कोटी आहे आणि ती चोक्सी, त्याच्या कंपन्या, संबंधित संस्था आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या मालकीची आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, जप्त केलेल्या मालमत्तेत मुंबईतील प्रमुख भागात असलेले निवासी फ्लॅट समाविष्ट आहेत. या फ्लॅटपैकी एक फ्लॅट दादर पूर्वेला आहे आणि तो या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या रोहन मर्कंटाइल प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावावर नोंदणीकृत आहे. वाळकेश्वर रोडवर असलेली आणखी एक मालमत्ता रोहन चोक्सीच्या नावावर नोंदणीकृत आहे