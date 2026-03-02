Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026: टीम इंडियाला विजय मिळवून दिल्यानंतर संजू सॅमसनचा मैदानावर दमदार सेलिब्रेशन, Video Viral

रोमारियो शेफर्डच्या पहिल्या चेंडूवर संजूने षटकार आणि दुसऱ्या चेंडूवर चौकार मारून संघाला उपांत्य फेरीत पोहोचवले. त्याने हा खास क्षण साजरा करण्याचा एक अनोखा मार्ग निवडला. त्याचे सेलिब्रेशन सोशल मिडियावर व्हायरल झाले.

Updated On: Mar 02, 2026 | 09:49 AM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

T20 World Cup 2026 Sanju samson : वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यात, टीम इंडियाचा सलामीवीर फलंदाज संजू सॅमसनने त्याच्या कारकिर्दीतील आतापर्यंतची सर्वात संस्मरणीय खेळी खेळली. त्याने १९८ च्या स्ट्राईक रेटने ९७ धावांची नाबाद खेळी केली आणि टीम इंडियाला विजय मिळवून दिला. विजयी चौकारही त्याच्या बॅटमधून आला. टी२० विश्वचषक सुरू होण्यापूर्वी, त्याचा फॉर्म त्याच्यासोबत नव्हता आणि तो सलामीसाठी संघाची पहिली पसंती नव्हता, परंतु कठीण काळातून बाहेर पडून, संजूने पुन्हा एकदा त्याच्या टीकाकारांना शांत केले आहे. विजयी चौकार मारल्यानंतर, त्याने मैदानावर इतक्या भावनिक पद्धतीने उत्सव साजरा केला की त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

IND vs WI : माझ्याकडून होईल की…? Sanju Samson ने त्याच्या ऐतिहासिक खेळीनंतर केले मोठे विधान

सॅमसनचा भावनिक सेलिब्रेशन व्हायरल 

शेवटच्या षटकात टीम इंडियाला जिंकण्यासाठी ७ धावांची आवश्यकता होती. रोमारियो शेफर्डच्या पहिल्या चेंडूवर संजूने षटकार आणि दुसऱ्या चेंडूवर चौकार मारून संघाला उपांत्य फेरीत पोहोचवले. त्यानंतर त्याने हा खास क्षण साजरा करण्याचा एक अनोखा मार्ग निवडला. शॉट मारल्यानंतर लगेचच सॅमसन मैदानावर गुडघे टेकला. प्रथम त्याने त्याचे हेल्मेट काढले आणि त्याची बॅट बाजूला ठेवली. नंतर दोन्ही हात वर करून आकाशाकडे पाहत त्याने देवाचे आभार मानले. त्यानंतर शिवम दुबे आला आणि त्याला मिठी मारली. त्यानंतर सॅमसनने उर्वरित भारतीय खेळाडूंना भेटले आणि ड्रेसिंग रूममध्ये त्याच्या बॅटचे चुंबन घेतले.

२०२४ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी संजू सॅमसन देखील टीम इंडियाच्या संघाचा भाग होता, परंतु त्याला एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही. यावेळीही तो यष्टीरक्षक-सलामीवीर म्हणून संघात सामील झाला, परंतु प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तो पहिली पसंती बनू शकला नाही. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मोठ्या सामन्यात जेव्हा त्याला संधी मिळाली तेव्हा त्याने स्वतःला सिद्ध करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. वेस्ट इंडिजविरुद्ध त्याची फलंदाजीची शैली अपवादात्मक होती. त्याने सावधगिरीने धावा केल्या, परिणामी त्याच्या डावात फक्त चार षटकार लागले.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ICC (@icc)

भारताचा पुढील सामना सेमीफायनलचा सामना असणार आहे, हा सामना टीम इंडियाचा इंग्लंडविरूद्ध खेळवला जाणार आहे. भारत विरूद्ध इंग्लड यांच्यामध्ये वानखेडेच्या मैदानावर सामना होणार आहे.

Published On: Mar 02, 2026 | 09:49 AM

