Todays Gold-Silver Price: सोन्यानी पुन्हा घेतली नवीन झेप, 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

1 मार्च रोजी आज भारतात 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,871 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,463 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,653 रुपये होता. भारतात 1 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,630 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,68,710 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,530 रुपये होता. भारतात 1 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 295 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,95,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,73,090 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,820 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,73,130 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,850 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,73,140 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,870 रुपये आहे.
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,72,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,010 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,73,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,970 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|दिल्ली
|₹1,58,810
|₹1,73,240
|₹1,29,970
|चंदीगड
|₹1,58,810
|₹1,73,240
|₹1,29,970
|लखनौ
|₹1,58,810
|₹1,73,240
|₹1,29,970
|जयपूर
|₹1,58,810
|₹1,73,240
|₹1,29,970
|नाशिक
|₹1,58,690
|₹1,73,130
|₹1,29,850
|सुरत
|₹1,58,710
|₹1,73,140
|₹1,29,870
|चेन्नई
|₹1,57,760
|₹1,72,100
|₹1,35,010
|मुंबई
|₹1,58,660
|₹1,73,090
|₹1,29,820
|पुणे
|₹1,58,660
|₹1,73,090
|₹1,29,820
|केरळ
|₹1,58,660
|₹1,73,090
|₹1,29,820
|कोलकाता
|₹1,58,660
|₹1,73,090
|₹1,29,820
|हैद्राबाद
|₹1,58,660
|₹1,73,090
|₹1,29,820
|नागपूर
|₹1,58,660
|₹1,73,090
|₹1,29,820
|बंगळुरु
|₹1,58,660
|₹1,73,090
|₹1,29,820