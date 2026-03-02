Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Todays Gold-Silver Price: सोन्यानी पुन्हा घेतली नवीन झेप, 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Today's Gold Rate: भारतात सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. तर चांदीच्या दरात घसरण झाली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आज भारतातील अनेक शहरांमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,660 रुपये झाला आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 08:29 AM
  • मुंबईत 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,660 रुपये
  • दिल्लीमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,810 रुपये
  • चेन्नईमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,760 रुपये
Gold Rate Today: 2 मार्च रोजी आज भारतात 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 17,309 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,866 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,982 रुपये आहे. भारतात 2 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,73,090 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,820 रुपये आहे. भारतात 2 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 294.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,94,900 रुपये आहे.

Share Market Upcoming IPOs: २ मार्चपासून IPO ची लगबग; तीन कंपन्यांचे इश्यू गुंतवणूकदारांसाठी खुले

1 मार्च रोजी आज भारतात 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,871 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,463 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,653 रुपये होता. भारतात 1 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,630 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,68,710 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,530 रुपये होता. भारतात 1 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 295 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,95,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,73,090 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,820 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,73,130 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,850 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,73,140 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,870 रुपये आहे.

वास्तविक जीडीपी ३२२.५८ लाख कोटींच्या दिशेने; उत्पादन आणि बांधकाम क्षेत्राचा मोठा वाटा

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,72,100 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,010 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,73,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,970 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
दिल्ली ₹1,58,810 ₹1,73,240 ₹1,29,970
चंदीगड ₹1,58,810 ₹1,73,240 ₹1,29,970
लखनौ ₹1,58,810 ₹1,73,240 ₹1,29,970
जयपूर ₹1,58,810 ₹1,73,240 ₹1,29,970
नाशिक ₹1,58,690 ₹1,73,130 ₹1,29,850
सुरत ₹1,58,710 ₹1,73,140 ₹1,29,870
चेन्नई ₹1,57,760 ₹1,72,100 ₹1,35,010
मुंबई ₹1,58,660 ₹1,73,090 ₹1,29,820
पुणे ₹1,58,660 ₹1,73,090 ₹1,29,820
केरळ ₹1,58,660 ₹1,73,090 ₹1,29,820
कोलकाता ₹1,58,660 ₹1,73,090 ₹1,29,820
हैद्राबाद ₹1,58,660 ₹1,73,090 ₹1,29,820
नागपूर ₹1,58,660 ₹1,73,090 ₹1,29,820
बंगळुरु ₹1,58,660 ₹1,73,090 ₹1,29,820

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Mar 02, 2026 | 08:28 AM

