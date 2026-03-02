Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Iran-Israel War: होमुझची सामुद्रधुनी बंद तरी भारत सुरक्षित! संघर्ष सुरू राहिल्यास रशियाकडून तेल खरेदी करणार?

होमुझची सामुद्रधुनी हा प्रमुख कच्च्या तेलाचा पुरवठा मार्ग बंद झाला, असला तरीसुध्दा भारताला भविष्यात कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात कुठल्याही प्रकारचा अडथळा येणार नसल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.

Updated On: Mar 02, 2026 | 09:47 AM
  • होमुझची सामुद्रधुनी कच्च्या तेलाचा पुरवठा मार्ग बंद
  • मात्र, भारताचा तेल पुरवठा सुरळीतच
  • संघर्ष सुरू राहिल्यास रशियाकडून खरेदी वाढणार
 

Iran-Israel War: होमुझची सामुद्रधुनी हा प्रमुख कच्च्या तेलाचा पुरवठा मार्ग बंद झाला, असला तरीसुध्दा भारताला भविष्यात कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात कुठल्याही प्रकारचा अडथळा येऊ शकत नाही, कच्च्या तेलाचे साठे किमान १० दिवस गरजा पूर्ण करू शकतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अमेरिका आणि इस्त्रायली लष्करी हल्ल्यानंतर, इस्लामिक रिपब्लिकच्या सर्वोच्च नेत्याच्या हत्येच्या वृत्तांसह, वेगाने बदलणाऱ्या घडामोडींवरून असे दिसून येते की, हा संघर्ष अधिक काळ टिकणार नाही. जर तणाव वाढला तर भारताने आकस्मिक योजना तयार केल्या आहेत, असे अधिकारी आणि विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

हे देखील वाचा: Stock Market Today: अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाचा भारतीय शेअर बाजारावर परिणाम! लाल रंगात सुरुवात होण्याची शक्यता

इराणच्या राज्य माध्यमांनी २८ फेब्रुवारी रोजी सांगितले की, अमेरिका आणि इस्रायली क्षेपणास्त्र हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून त्यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली आहे. हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा निर्वासन बिंदूंपैकी एक आहे, त्यातून जागतिक तेल आणि वायू पुरवठ्यापैकी सुमारे पाचवा भाग जातो. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अल्पकालीन बंदीचा भारतावर फारसा परिणाम होणार नाही, कारण त्याच्याकडे इंधनाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा पुरवठा आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की, जर होर्मुझची सामुद्रधुनी दीर्घकाळ बंद राहिली, तर रशियन तेलाची खरेदी वाढवून आपले आयात स्रोत बदलू शकतो. तथापि, त्याचा तत्काळ परिणाम तेलाच्या किंमतीवर होईल.

हे देखील वाचा: Todays Gold-Silver Price: सोन्यानी पुन्हा घेतली नवीन झेप, 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

१० ते १५ दिवसांचा तेलसाठा शिल्लक
या आठवड्यात ब्रेंट क्रूड तेल सात महिन्यांच्या उच्चांकी पातळीवर सुमारे ७३ डॉलर्स प्रति बॅरलवर बंद झाले. जर पुरवठा खंडित होत राहिला तर किंमती ८० डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत वाढू शकतात. भारतीय रिफायनरीजमधील टाक्यांमध्ये आणि वाहतुकीत समाविष्ट असलेल्या कच्च्या तेलाचा साठा १० ते १५ दिवसांचा आहे. शिवाय, त्यांच्या इंधन टाक्या भरलेल्या आहेत, त्यामुळे देशाच्या ७-१० दिवसांच्या इंधनाच्या गरजा सहजपणे पूर्ण होऊ शकतात, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. भारत व्हेनेझुएला, ब्राझील आणि आफ्रिकासारख्या दूरच्या देशांकडून देखील तेल खरेदी करू शकतो. दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

