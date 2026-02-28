Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं, चांदी 2.84 लाखांवर! खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या आजचे दर

Today's Gold Rate: नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,580 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,190 रुपये आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 08:09 AM
Gold Rate Today28 फेब्रुवारी रोजी आज भारतात 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,158 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,811 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,119 रुपये आहे. भारतात 28 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,580 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,190 रुपये आहे. भारतात 28 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये आहे.

भारतात आज 27 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,101 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,759 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,076 रुपये होता. भारतात 27 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,760 रुपये होता. भारतात 27 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

चेन्नईमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,490 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,220 रुपये आहे.

नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,220 रुपये आहे. लखनौ आणि दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,710 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,320 रुपये आहे. मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,580 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,190 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
दिल्ली ₹1,48,240 ₹1,61,710 ₹1,21,320
चंदीगड ₹1,48,240 ₹1,61,710 ₹1,21,320
जयपूर ₹1,48,240 ₹1,61,710 ₹1,21,320
लखनौ ₹1,48,240 ₹1,61,710 ₹1,21,320
नाशिक ₹1,48,140 ₹1,61,610 ₹1,21,220
सुरत ₹1,48,140 ₹1,61,610 ₹1,21,220
चेन्नई ₹1,48,990 ₹1,62,540 ₹1,27,490
मुंबई ₹1,48,110 ₹1,61,580 ₹1,21,190
पुणे ₹1,48,110 ₹1,61,580 ₹1,21,190
केरळ ₹1,48,110 ₹1,61,580 ₹1,21,190
कोलकाता ₹1,48,110 ₹1,61,580 ₹1,21,190
नागपूर ₹1,48,110 ₹1,61,580 ₹1,21,190
हैद्राबाद ₹1,48,110 ₹1,61,580 ₹1,21,190
बंगळुरु ₹1,48,110 ₹1,61,580 ₹1,21,190

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Feb 28, 2026 | 08:09 AM

