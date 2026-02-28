Todays Gold-Silver Price: सोनं पुन्हा महागलं, चांदी 2.84 लाखांवर! खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या आजचे दर

RBI Banned Dark Patterns: Reserve Bank of India कडून बँकांना कडक आदेश; ‘डार्क पॅटर्न’वर आणली बंदी
भारतात आज 27 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,101 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,759 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,076 रुपये होता. भारतात 27 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,20,760 रुपये होता. भारतात 27 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
चेन्नईमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,490 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,220 रुपये आहे.
नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,140 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,220 रुपये आहे. लखनौ आणि दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,710 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,320 रुपये आहे. मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,580 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,190 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|दिल्ली
|₹1,48,240
|₹1,61,710
|₹1,21,320
|चंदीगड
|₹1,48,240
|₹1,61,710
|₹1,21,320
|जयपूर
|₹1,48,240
|₹1,61,710
|₹1,21,320
|लखनौ
|₹1,48,240
|₹1,61,710
|₹1,21,320
|नाशिक
|₹1,48,140
|₹1,61,610
|₹1,21,220
|सुरत
|₹1,48,140
|₹1,61,610
|₹1,21,220
|चेन्नई
|₹1,48,990
|₹1,62,540
|₹1,27,490
|मुंबई
|₹1,48,110
|₹1,61,580
|₹1,21,190
|पुणे
|₹1,48,110
|₹1,61,580
|₹1,21,190
|केरळ
|₹1,48,110
|₹1,61,580
|₹1,21,190
|कोलकाता
|₹1,48,110
|₹1,61,580
|₹1,21,190
|नागपूर
|₹1,48,110
|₹1,61,580
|₹1,21,190
|हैद्राबाद
|₹1,48,110
|₹1,61,580
|₹1,21,190
|बंगळुरु
|₹1,48,110
|₹1,61,580
|₹1,21,190