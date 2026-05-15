Zomato-Swiggy सेवा ठप्प ठप्प? महागड्या पेट्रोलविरोधात गिग वर्कर्सचा संप

महागड्या पेट्रोल आणि वाढत्या खर्चाविरोधात Zomato आणि Swiggyच्या गिग वर्कर्सनी संपाची घोषणा केली आहे. इंधन दरवाढीमुळे डिलिव्हरी पार्टनर्सचे उत्पन्न घटल्याचा आरोप करत त्यांनी प्रति डिलिव्हरी भत्ता वाढवण्यासह विविध मागण्या मांडल्या आहेत.

Updated On: May 15, 2026 | 06:39 PM
Gig Workers Strike Petrol Price: देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाल्यामुळे, ॲप-आधारित डिलिव्हरी आणि कॅब सेवांवर आता परिणाम होताना दिसत आहे. गिग अँड प्लॅटफॉर्म सर्व्हिस वर्कर्स युनियनने (GIPSWU) वाढत्या इंधन दरांविरोधात आंदोलनाची घोषणा केली आहे. यासंदर्भात युनियनने म्हटले आहे की, निषेध म्हणून गिग वर्कर्स शुक्रवारी (15 मे 2026) दुपारी १२ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत त्यांचे ॲप्स बंद ठेवतील.

युनियनच्या मते, पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींचा सर्वाधिक परिणाम डिलिव्हरी बॉय आणि ड्रायव्हर्सवर होत आहे. स्विगी, झोमॅटो, ब्लिंकइट, झेप्टो, ओला, उबर आणि रॅपिडो यांसारख्या कंपन्यांमध्ये काम करणारे लाखो कामगार त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी पूर्णपणे बाईक आणि स्कूटरवर अवलंबून आहेत. परिणामी, वाढत्या इंधन दरांमुळे त्यांची दैनंदिन बचत सातत्याने कमी होत आहे.

प्रति किलोमीटर २० रुपये दराची मागणी

युनियनने मागणी केली आहे की, कंपन्यांनी गिग वर्कर्ससाठी किमान २० रुपये प्रति किलोमीटर सेवा दर निश्चित करावा. युनियनचे म्हणणे आहे की, जेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढतात, तेव्हा खर्च लगेच वाढतो, परंतु कंपन्या डिलिव्हरी शुल्क किंवा प्रति-किलोमीटर मोबदला वाढवत नाहीत. जीआयपीएसडब्ल्यूयूच्या (GIPSWU) अध्यक्षा सीमा सिंह म्हणाल्या की, कडक उन्हात जास्त तास काम करणारे डिलिव्हरी कामगार आधीच दबावाखाली आहेत. आता इंधनाच्या किमतींनी त्यांच्या समस्या अधिकच वाढवल्या आहेत. त्या म्हणाल्या की, जर कंपन्यांनी पगारवाढीचा निर्णय घेतला नाही, तर भविष्यात आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल.

१० दशलक्षाहून अधिक कामगार प्रभावित

युनियनच्या राष्ट्रीय समन्वयक, निर्मल गोरणा म्हणाल्या की, देशात अंदाजे १२ दशलक्ष गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगार आहेत. यामध्ये फूड डिलिव्हरी, किराणा मालाची डिलिव्हरी, लॉजिस्टिक्स आणि कॅब सेवांमध्ये गुंतलेल्यांचा समावेश आहे. त्या म्हणाल्या की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीचा या कामगारांच्या कमाईवर थेट परिणाम होतो, कारण त्यांना पेट्रोल, वाहनांची देखभाल आणि इतर खर्च स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो.

सरकारकडे मागण्याही केल्या

वाढत्या इंधन दरांचा बोजा कामगारांवर पडू नये, यासाठी ॲप-आधारित कंपन्यांना मोबदला वाढवण्याकरिता सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करावीत, अशी मागणी युनियनने केली आहे. शुक्रवारचे आंदोलन शांततापूर्ण असेल आणि गिग कामगारांच्या आर्थिक अडचणी सरकार व कंपन्यांपर्यंत पोहोचवणे हा त्याचा उद्देश आहे, असे युनियनचे म्हणणे आहे.

Published On: May 15, 2026 | 06:39 PM

