Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Sharad Pawar News: ‘देशातील परिस्थिती गंभीर…’; शरद पवारांची पंतप्रधान मोदींकडे मोठी मागणी

Sharad pawar News- राहुल गांधी हे संसदेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. विरोधी पक्षनेते हे संवैधानिक पद आहे. अशा पदावरील व्यक्तीबाबत अयोग्य भाषा वापरणे चुकीचे आहे

Updated On: May 14, 2026 | 05:28 PM
Sharad Pawar, PM Modi,

Sharad Pawar News: 'देशातील परिस्थिती गंभीर...'; शरद पवारांची पंतप्रधान मोदींकडे मोठी मागणी

Follow Us:
Follow Us:
  • इराण-अमेरिका युद्धामुळे उद्भवलेल्या जागतिक ऊर्जा संकटाच्या तोंडावर
  • केंद्र सरकारने आवाहन न करता तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलावून सर्व नेत्यांना विश्वासात घ्यावे, शरद पवार
  • आगामी सर्वपक्षीय बैठकीला पंतप्रधानांनी स्वतः उपस्थित राहावे, – शरद पवार
Sharad Pawar: इराण-अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगात उर्जासंकटाचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला काटकसरीचे आवाहन केले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, पंतप्रधानांच्या ताफ्यातील गाड्याही कमी होणार असल्याची चर्चा आहे. राज्यातही मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळातील इतर नेत्यांनीदेखील त्यांच्या ताफ्यातील गाड्या कमी करण्याच निर्णय घेतला आहे. अनेकांनी आपले परदेश दौरे रद्द केले आहेत. त्यामुळे देशातील सर्वांनीच पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद द्यावा, असे देशभरातील भाजप नेत्यांकडून आवाहन केले जात आहे.

या सर्व घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान राज्यसभा खासदार शरद पवार यांनी मोठी मागणी केली आहे. ” केंद्र सरकारने तातडीने सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बोलवावी आणि सर्वांना विश्वासात घ्यावे, अशी मागणी पवार यांनी यांनी केली.

NEET पेपरफुटीवरून Raj Thackeray भडकले,”सरकारची लोकांना वेठीस धरण्याची परंपरा, शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा!”

आज (14 मे) सायंकाळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी देशातील आणीबाणीवर पुन्हा एकदा भाष्य केलं आहे. शरद पवार म्हणाले की, “ सध्या देशातील परिस्थिती गंभीर आहे. अशा वेळी देशातील सर्व प्रमुख नेत्यांची बैठक बोलावावी आणि त्या बैठकीला पंतप्रधानांनी स्वतः उपस्थित राहिले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत सर्वपक्षीय बैठका झाल्या, मात्र त्यात पंतप्रधान उपस्थित नव्हते. पण आताची परिस्थिती गंभीर असल्याचे बोललं जात आहे. या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून सर्वांनी मिळून निर्णय घेतले पाहिजेत.”

“१७ गाड्यांवरून ८ गाड्या केल्याचे ऐकून धक्का बसला”

सरकारकडून इंधन बचतीसाठी सुरू असलेल्या उपक्रमांवर भाष्य करताना शरद पवार यांनी काही मंत्र्यांच्या भूमिकांवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला. “आज सकाळपासून टीव्हीवर पाहतोय, कोणी मोटारसायकलवरून जात आहे, कोणी पायी चालत आहे. एका मंत्र्यांनी सांगितले की, त्यांच्या ताफ्यात आधी १७ गाड्या होत्या आणि आता त्या ८ वर आणल्या. हे ऐकून मला धक्काच बसला. म्हणजे आधी १७ गाड्या होत्या, हेच आश्चर्यकारक आहे. परिस्थितीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन गंभीर असायला हवा.” असा खोचक टोलाही त्यांनी लगावला

“राहुल गांधींबाबत वापरलेली भाषा अयोग्य”

मुख्यमंत्री आणि काही मंत्र्यांनी वापरलेल्या भाषेबाबतही शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. “राहुल गांधी हे संसदेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. विरोधी पक्षनेते हे संवैधानिक पद आहे. अशा पदावरील व्यक्तीबाबत अयोग्य भाषा वापरणे चुकीचे आहे,” असही त्यांनी नमुद केलं.

Maharashtra Politics: मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांपासून, बाईक रॅली, मिरवणुकांपर्यंत…; बचतीसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

“निवडणुकांनंतरच गंभीरतेची जाणीव का?”

देशातील आर्थिक परिस्थिती, रुपयाची घसरण आणि युद्धजन्य वातावरणावर बोलताना शरद पवार म्हणाले की, “रुपया खाली का येतो, याचाही विचार झाला पाहिजे. इराणसारख्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा परिणाम होतोच. पण निवडणुका संपल्यानंतर अचानक सरकारला परिस्थितीचे गांभीर्य जाणवू लागले. निवडणुकांच्या काळात जनतेला याची जाणीव करून देण्यात आली नाही.”

“सोनं खरेदी करू नका, हा सल्ला चुकीचा नाही”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोने खरेदी टाळण्याचे केलेले आवाहन चुकीचे नाही. सोनं खरेदी करू नका, याचा अर्थ रुपयाची किंमत घसरू नये, हा आहे. हा सल्ला चुकीचा नाही. मात्र, एका बाजूला काटकसरीचे आवाहन करायचे आणि दुसऱ्या बाजूला वेगळेच चित्र दिसत असेल, तर प्रश्न उपस्थित होतात,” असे ते म्हणाले.

Web Title: Sharad pawar press conference may 14 on global energy crisis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 14, 2026 | 05:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Cabinet Decisions: वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी ५०% सवलत; ‘सिंधुरत्न’ योजनेला मुदतवाढ, नाशिकसाठी कोट्यवधींचा निधी
1

Maharashtra Cabinet Decisions: वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी ५०% सवलत; ‘सिंधुरत्न’ योजनेला मुदतवाढ, नाशिकसाठी कोट्यवधींचा निधी

Maharashtra Politics: मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांपासून, बाईक रॅली, मिरवणुकांपर्यंत…; बचतीसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
2

Maharashtra Politics: मंत्र्यांच्या परदेश दौऱ्यांपासून, बाईक रॅली, मिरवणुकांपर्यंत…; बचतीसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय
3

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

‘विरोधकांचे आरोप वैफल्यग्रस्त आणि विकासकामांत अडथळा आणणारे’; नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांचे विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर
4

‘विरोधकांचे आरोप वैफल्यग्रस्त आणि विकासकामांत अडथळा आणणारे’; नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांचे विरोधकांना चोख प्रत्युत्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sharad Pawar News: ‘देशातील परिस्थिती गंभीर…’; शरद पवारांची पंतप्रधान मोदींकडे मोठी मागणी

Sharad Pawar News: ‘देशातील परिस्थिती गंभीर…’; शरद पवारांची पंतप्रधान मोदींकडे मोठी मागणी

May 14, 2026 | 05:28 PM
TVS Motor Profit : टीव्हीएस मोटारची घोडदौड कायम; स्कूटर, EV आणि तीनचाकी विक्रीत मोठी वाढ

TVS Motor Profit : टीव्हीएस मोटारची घोडदौड कायम; स्कूटर, EV आणि तीनचाकी विक्रीत मोठी वाढ

May 14, 2026 | 05:25 PM
दिग्गज कंपन्यांनी उचललं मोठं पाऊल, WFH आणि परदेशी यात्रांबाबत PM मोदी यांच्या आवाहनानंतर घेतला निर्णय

दिग्गज कंपन्यांनी उचललं मोठं पाऊल, WFH आणि परदेशी यात्रांबाबत PM मोदी यांच्या आवाहनानंतर घेतला निर्णय

May 14, 2026 | 05:24 PM
NEET Paper Leak : Atul Kulkarni यांनी सरकारला लगावला टोला! NEET पेपरफुटीवर केली Sarcastic Post; “गाळलेल्या जागा…”

NEET Paper Leak : Atul Kulkarni यांनी सरकारला लगावला टोला! NEET पेपरफुटीवर केली Sarcastic Post; “गाळलेल्या जागा…”

May 14, 2026 | 05:18 PM
Instagram Supervision Tool: मुलांच्या ऑनलाइन अ‍ॅक्टिव्हिटीवर पालकांची राहणार; Instagram आणणार नवे सुरक्षा टूल     

Instagram Supervision Tool: मुलांच्या ऑनलाइन अ‍ॅक्टिव्हिटीवर पालकांची राहणार; Instagram आणणार नवे सुरक्षा टूल     

May 14, 2026 | 05:14 PM
Delhi News: दिल्लीत वारे बदलले! आठवड्यातून २ दिवस वर्क फ्रॉम होम, तर मंत्र्यांना….; मुख्यमंत्री रेखा गुप्तांचे मोठे निर्णय

Delhi News: दिल्लीत वारे बदलले! आठवड्यातून २ दिवस वर्क फ्रॉम होम, तर मंत्र्यांना….; मुख्यमंत्री रेखा गुप्तांचे मोठे निर्णय

May 14, 2026 | 05:08 PM
IPL 2026: … तर सामना रद्द होणार? निसर्ग हिरावणार पंजाबचे स्वप्न; धर्मशाळामध्ये मुसळधार पाऊस, पहा Video

IPL 2026: … तर सामना रद्द होणार? निसर्ग हिरावणार पंजाबचे स्वप्न; धर्मशाळामध्ये मुसळधार पाऊस, पहा Video

May 14, 2026 | 05:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM