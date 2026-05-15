Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Marathi चित्रपटाची भुरळ सातासमुद्रापार! Cannes Film Festival 2026 मध्ये दाखवणार ‘हे’ दोन मराठी सिनेमे

Cannes Film Festival 2026 : Cannes Film Festival 2026 मध्ये यंदा मराठी सिनेमाचा दबदबा पाहायला मिळणार असून ‘जीव’ आणि April May 99 या दोन मराठी चित्रपटांचे विशेष प्रदर्शन होणार आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 05:48 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • जगभरातील Filmmakers यांना मराठी सिनेमा पाहण्याची संधी
  • जगभरातील Filmmakers पर्यंत पोहचवण्याचे संपूर्ण श्रेय Cannes Film Festival 2026 ला जाते
  • 16 मे 2026 रोजी सायंकाळी 8 वाजता पॅलेस B येथे ‘जीव’ या मराठी चित्रपटाचे प्रदर्शन होणार
Cannes Film Festival 2026 : मराठी सिनेमा सध्या Active Mode मध्ये दिसून येत आहे. जागतिक स्तरावर सिनेक्षेत्रासंबंधित अनेक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. त्यातील एक महत्वाचे कार्यक्रम म्हणजे Cannes Film Festival 2026! या Film Festival मध्ये मराठी सिनेमांनाही दाखवण्यात येणार आहे. मुळात, या सोहळ्यात जगभरातील सिनेकलाकार उपस्थित असणार आहेत. जगभरातील Filmmakers यांना मराठी सिनेमा पाहण्याची संधी, तसेच मराठी सिनेमाला जगभरातील Filmmakers पर्यंत पोहचवण्याचे संपूर्ण श्रेय Cannes Film Festival 2026 ला जाते.

Tejashree Pradhan: स्वानंदीचा भाबडेपणा जपून साकारला ‘ड्रंक सीन’ तेजश्री प्रधान सांगतिला शुटींगचा ‘तो’ किस्सा

मराठी सिनेमा जागतिक व्यासपीठावर दाखवण्यात येणार आणि ते पाहण्यासाठी जगाच्या कानाकोपऱ्यातून, विविध देशातून आलेले Filmmakers मंडळी तेथे उपस्थित असणार. या समारोहात दोन मराठी चित्रपटांना दाखवण्यात येणार आहे. एकंदरीत, काही दोन मराठी सिनेमे मराठी सिनेसृष्टीला, मुख्यतः महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व जागतिक स्तरावर करणार आहे. मुळात, मराठी सिनेमांना जागतिक व्यासपीठ मिळावे म्हणून महाराष्ट्र शासनातर्फे मराठी चित्रपटांचे प्रदर्शन विविध आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये केले जाते. यंदा, Cannes Film Festival 2026 मध्ये ‘जीव’ तसेच ‘एप्रिल मे 99’ या दोन मराठी चित्रपटांचे प्रदर्शन केले जाणार आहे.

Cannes Film Festival 2026 मध्ये 15 मे 2026 रोजी सायंकाळी 8 वाजता पॅलेस B येथे ‘एप्रिल मे 99’ या मराठी चित्रपटाचे प्रदर्शन होणार आहे. दिग्दर्शक रोहन म्हापुसकर यांनी या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे. चित्रपटात आर्यन मेंघजी, श्रेयस थोरात, मंथन काणेकर आणि नवोदित साजिरी जोशी झळकले आहेत. चार मित्रांची कथा आणि त्यांचं Pre Digital युगामधील जीवन, कसं होतं? या गोष्टींचा उत्तम नमुना या चित्रपटात दाखवण्यात आला आहे.

Nivedita Saraf : कृष्णाईच्या लेकी मराठी मालिकेचा पहिला प्रोमो; निवेदिता सराफ यांचं झी मराठीवर दमदार कमबॅक

Cannes Film Festival 2026 मध्ये 16 मे 2026 रोजी सायंकाळी 8 वाजता पॅलेस B येथे ‘जीव’ या मराठी चित्रपटाचे प्रदर्शन होणार आहे. जीव हा चित्रपट आदिवासी कोकणी संस्कृतीवर आधारित आहे. या सिनेमातून एका विशिष्ट संस्कृतीचे जीवन दाखवण्यात आले आहे.

Web Title: Which marathi films are being screened at the cannes film festival 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 05:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ghanshyam Darode New Movie : राजा शिवाजी सिनेमानंतर ‘हा’ मराठी चित्रपट करणार का हवा? Picture Boyz झाला प्रदर्शित
1

Ghanshyam Darode New Movie : राजा शिवाजी सिनेमानंतर ‘हा’ मराठी चित्रपट करणार का हवा? Picture Boyz झाला प्रदर्शित

NTR Neel : ज्युनिअर NTR आणि प्रशांत नील पहिल्यांदाच झळकणार एकत्र! पहिली झलक कधी होणार प्रदर्शित?
2

NTR Neel : ज्युनिअर NTR आणि प्रशांत नील पहिल्यांदाच झळकणार एकत्र! पहिली झलक कधी होणार प्रदर्शित?

Raja Shivaji : 100 कोटींच्या नजीकच! ‘जेवढं ओतलं तेवढं परत कमावलं’ 12 दिवसांत केली मोठी कमाई
3

Raja Shivaji : 100 कोटींच्या नजीकच! ‘जेवढं ओतलं तेवढं परत कमावलं’ 12 दिवसांत केली मोठी कमाई

Mi Jinkun Gheil Saar : छवी–अनिकेतच्या ऑन-स्क्रीन बाँडिंगवर चर्चा; सेटवर १५-२० आंब्यांची धमाल
4

Mi Jinkun Gheil Saar : छवी–अनिकेतच्या ऑन-स्क्रीन बाँडिंगवर चर्चा; सेटवर १५-२० आंब्यांची धमाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Marathi चित्रपटाची भुरळ सातासमुद्रापार! Cannes Film Festival 2026 मध्ये दाखवणार ‘हे’ दोन मराठी सिनेमे

Marathi चित्रपटाची भुरळ सातासमुद्रापार! Cannes Film Festival 2026 मध्ये दाखवणार ‘हे’ दोन मराठी सिनेमे

May 15, 2026 | 05:48 PM
Ulhasnagar Crime : केस कापले अन् रस्त्यावरुन..; धार्मिक कारणावरून उल्हासनगरमध्ये तीन महिलांना अर्धनग्न करून मारहाण

Ulhasnagar Crime : केस कापले अन् रस्त्यावरुन..; धार्मिक कारणावरून उल्हासनगरमध्ये तीन महिलांना अर्धनग्न करून मारहाण

May 15, 2026 | 05:45 PM
Health Tips: 60 दिवस साखर न खाल्ल्यास शरीरात होतात ‘हे’ मोठे बदल?

Health Tips: 60 दिवस साखर न खाल्ल्यास शरीरात होतात ‘हे’ मोठे बदल?

May 15, 2026 | 05:44 PM
तोंडचा घास पळवला! ‘त्या’ 9 बॉलमध्ये Tilak Varma ने श्रेयसला केले दु:खी; पंजाबवर अशक्यप्राय विजय

तोंडचा घास पळवला! ‘त्या’ 9 बॉलमध्ये Tilak Varma ने श्रेयसला केले दु:खी; पंजाबवर अशक्यप्राय विजय

May 15, 2026 | 05:31 PM
Monsoon Rain Update: उकाड्यातून दिलासा! केरळात मान्सूनची एंट्री ठरली; IMD च्या अंदाजाने वाढली उत्सुकता

Monsoon Rain Update: उकाड्यातून दिलासा! केरळात मान्सूनची एंट्री ठरली; IMD च्या अंदाजाने वाढली उत्सुकता

May 15, 2026 | 05:12 PM
NRI Quota New Rules : CET Cell चा मोठ दणका! शासनाने नियमात बदल केले अन्… NRI कोट्यातील प्रवेशसंख्येत लक्षणीय घट

NRI Quota New Rules : CET Cell चा मोठ दणका! शासनाने नियमात बदल केले अन्… NRI कोट्यातील प्रवेशसंख्येत लक्षणीय घट

May 15, 2026 | 05:10 PM
SBI कर्मचाऱ्यांचा मोठा संप! देशभरातील बँकिंग सेवा दोन दिवस ठप्प होण्याची शक्यता; जाणून घ्या याचे कारण

SBI कर्मचाऱ्यांचा मोठा संप! देशभरातील बँकिंग सेवा दोन दिवस ठप्प होण्याची शक्यता; जाणून घ्या याचे कारण

May 15, 2026 | 05:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM