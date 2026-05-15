Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Major Strike By Sbi Employees Banking Services Nationwide Likely To Come To A Standstill For Two Days

SBI कर्मचाऱ्यांचा मोठा संप! देशभरातील बँकिंग सेवा दोन दिवस ठप्प होण्याची शक्यता; जाणून घ्या याचे कारण

SBI Bank Strike News: स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांनी २५ आणि २६ मे रोजी देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. वेतन विसंगती आणि कर्मचारी भरती यासह १६ मागण्यांसाठी हे आंदोलन पुकारले असून बँकिंग सेवांवर याचा परिणाम होणार आहे.

Updated On: May 15, 2026 | 05:06 PM
SBI कर्मचाऱ्यांचा मोठा संप! (Photo Credit- X)

SBI कर्मचाऱ्यांचा मोठा संप! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
  • SBI कर्मचाऱ्यांचा मोठा संप!
  • देशभरातील बँकिंग सेवा दोन दिवस ठप्प होण्याची शक्यता
  • जाणून घ्या याचे कारण
मुंबई: देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. ‘ऑल इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन’ने (AISBISF) मे महिन्याच्या अखेरीस दोन दिवसीय देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. बँक प्रशासनासोबत दीर्घकाळ चाललेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे देशभरातील बँकिंग सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

२५ आणि २६ मे रोजी देशव्यापी संप

यूनियनने दिलेल्या माहितीनुसार, २५ आणि २६ मे २०२६ रोजी देशभरातील एसबीआय कर्मचारी कामावर बहिष्कार टाकतील. विशेष म्हणजे, या दिवसांना जोडून सार्वजनिक सुट्टी किंवा साप्ताहिक सुट्टी आल्यास हे आंदोलन २७ मे पर्यंत सुरू ठेवण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. हा संप ‘इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ॲक्ट, १९४७’ च्या तरतुदींनुसार पुकारण्यात आला आहे.

संपाचे मुख्य कारण: कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि कामाचा ताण

AISBISF ने प्रशासनासमोर एकूण १६ प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत. यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शाखांमधील कर्मचाऱ्यांची तीव्र टंचाई. युनियनच्या मते  गेल्या ३० वर्षांपासून ‘मेसेंजर’ या पदावर नवीन भरती झालेली नाही, तर क्लार्क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची संख्याही सातत्याने कमी होत आहे. नियमित कामांसाठी बाह्य कर्मचाऱ्यांची (Outsource Staff) मदत घेतली जात आहे, ज्याचा परिणाम बँकिंग सेवेच्या गुणवत्तेवर आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेवर होत असल्याचा आरोप युनियनने केला आहे.

Income Tax Return : ITR भरणं कठीण वाटतंय का? मग सोप्या ‘या’ पद्धतीने भरा इन्कम टॅक्स रिटर्न

काय आहेत कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या?

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची यादी मोठी असून त्यातील महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

  • वेतन विसंगती (Salary Disparity): १२ व्या द्विपक्षीय करारात १७% वेतनवाढ निश्चित झाली होती. मात्र, एसबीआयने अधिकाऱ्यांना ‘स्पेशल पे’ देऊन त्यांची वाढ २२% पर्यंत नेली, तर इतर कर्मचारी अजूनही १७% वरच आहेत. ही विषमता दूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
  • NPS मध्ये स्वातंत्र्य: नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना स्वतःचा ‘पेन्शन फंड मॅनेजर’ निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळावे.
  • पेंशनमध्ये समानता: सर्व स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांना ‘पेन्शन पॅरिटी’ मिळावी.
  • भरती प्रक्रिया: रिक्त असलेल्या मेसेंजर आणि क्लार्क पदांवर तात्काळ भरती करण्यात यावी.
  • सेवा अटींमध्ये सुधारणा: पदोन्नती (Promotion) आणि बदली (Transfer) धोरणात पारदर्शकता आणि सुधारणा अपेक्षित आहे.

मे महिनाभर आंदोलनाचे लोण

केवळ दोन दिवसांचा संपच नाही, तर पूर्ण मे महिनाभर युनियनने टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्याची योजना आखली आहे. यामध्ये खालील उपक्रमांचा समावेश असेल:

१. लंच टाइममध्ये निदर्शने करणे.

२. सोशल मीडियाद्वारे जनजागृती मोहीम राबवणे.SBI

३. शांततापूर्ण मोर्चा आणि धरणे आंदोलन.

४. खासदार आणि सरकारला आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर करणे.

ग्राहकांना बसणार फटका?

स्टेट बँकेच्या या संपामुळे चेक क्लिअरन्स, रोख व्यवहार आणि इतर महत्त्वाच्या बँकिंग कामांवर परिणाम होऊ शकतो. गेल्या दोन वर्षांपासून व्यवस्थापनाशी संवाद साधूनही ठोस तोडगा निघाला नसल्याने हा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आता बँक प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Fuel Price Hike : जगभरात इंधन महागाईचा भडका! UAE मध्ये 52% तर अमेरिकेत 44% वाढ; तर भारतातील इंधन दरवाढ किती?

Web Title: Major strike by sbi employees banking services nationwide likely to come to a standstill for two days

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 05:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bank of India FD Rates: कमाईची मोठी संधी! बँक ऑफ इंडियाचे नवे FD दर जाहीर , जाणून घ्या किती होईल फायदा
1

Bank of India FD Rates: कमाईची मोठी संधी! बँक ऑफ इंडियाचे नवे FD दर जाहीर , जाणून घ्या किती होईल फायदा

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला
2

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा
3

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?
4

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 18, 2026 | 07:03 PM
“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

May 18, 2026 | 07:01 PM
Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

May 18, 2026 | 06:50 PM
कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

May 18, 2026 | 06:42 PM
नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

May 18, 2026 | 06:38 PM
NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

May 18, 2026 | 06:34 PM
Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

May 18, 2026 | 06:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM