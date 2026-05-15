Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Automobile »
  • Forget About Rising Petrol And Diesel Prices These 3 Simple Tricks Will Boost Your Vehicles Mileage And Lead To Significant Savings

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

वाढत्या इंधन दरांमुळे, लोक आता जास्त अंतर कापण्यासाठी कमी पेट्रोल वापरण्याचे मार्ग शोधत आहेत. सुदैवाने, काही सोप्या सवयी अंगावर लावून, तुम्ही तुमच्या कार किंवा बाईकचे मायलेज वाढवू शकता आणि दरमहा हजारो रुपये वाचवू शकता.

Updated On: May 15, 2026 | 06:30 PM
पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! (Photo Credit- Ai)

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! (Photo Credit- Ai)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा!
  • ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत
How to Increase Car Mileage: देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ३ रुपयांपर्यंत झालेल्या वाढीमुळे लोकांमध्ये डोक्याचा पारा वाढला आहे. रोज गाणी एकेत प्रवास करणारे आणि लांब पल्ल्याचे चालक याचा थेट परिणाम अनुभवत आहेत. वाढत्या इंधन दरांमुळे, लोक आता जास्त अंतर कापण्यासाठी कमी पेट्रोल वापरण्याचे मार्ग शोधत आहेत. सुदैवाने, काही सोप्या सवयी अंगावर लावून, तुम्ही तुमच्या कार किंवा बाईकचे मायलेज वाढवू शकता आणि दरमहा हजारो रुपये वाचवू शकता.

१. योग्य वेगाने गाडी चालवा

तज्ञांच्या मते, अति वेगाने गाडी चालवणे हे सर्वात जास्त इंधन वापरणारे कारण आहे. सतत ८०-१०० किमी प्रति तास वेगाने गाडी चालवल्याने इंजिनवर जास्त ताण येतो, ज्यामुळे मायलेज कमी होते. सामान्य आणि स्थिर वेगाने गाडी चालवल्याने इंधनाचा वापर कमी होतो. अचानक ब्रेक लावणे आणि वेगाने ॲक्सिलरेटर दाबणे देखील टाळावे. मायलेज वाढवण्यासाठी गाडी हळू चालवणे हा सर्वात सोपा मार्ग मानला जातो.

२. आपल्या वाहनाची नियमित सर्व्हिसिंग करून घ्या

इंधनाची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी नियमित सर्व्हिसिंग महत्त्वाची भूमिका बजावते. जुने इंजिन ऑइल, खराब एअर फिल्टर किंवा सदोष स्पार्क प्लगमुळे इंधनाचा वापर वाढू शकतो. ऑटो तज्ञ दर ६,००० किमीला तुमच्या गाडीचे इंजिन ऑइल बदलण्याची आणि सर्व्हिसिंगच्या वेळापत्रकाकडे दुर्लक्ष न करण्याची शिफारस करतात. योग्य देखभालीमुळे इंजिनची कार्यक्षमता सुधारते आणि इंधनाची बचत वाढते.

भारतीय बाजारात SUV, टू व्हिलर्स च्या विक्रीत एप्रिल महिन्यात मोठी वाढ

३. टायरमधील हवेचा दाब योग्य ठेवा

फार कमी लोकांना हे माहीत आहे की टायरमधील हवेचा कमी दाब देखील इंधनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करतो. हवेचा दाब कमी असल्यामुळे इंजिनला जास्त मेहनत करावी लागते, ज्यामुळे इंधनाचा वापर वाढतो. टायरमधील हवेचा दाब दर १०-१५ दिवसांनी तपासला पाहिजे. उत्पादकाने शिफारस केलेल्या योग्य हवेच्या दाबावर गाडी चालवल्याने इंधनाची कार्यक्षमता सुधारते आणि टायरचे आयुष्य वाढते.

या छोट्या सवयींमुळे मोठी बचत होऊ शकते

तज्ञांच्या मते, गाडी चालवताना या छोट्या टिप्सकडे लक्ष दिल्यास १० ते २० टक्के इंधनाची बचत होऊ शकते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींच्या काळात, या बचतीमुळे तुमचे मासिक बजेट लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते.

Highway Safety : उन्हाळ्यात हायवेवर गाडी चालवताय? NHAI चा ‘हा’ सल्ला पाळा, नाहीतर प्रवास पडू शकतो महागात

Web Title: Forget about rising petrol and diesel prices these 3 simple tricks will boost your vehicles mileage and lead to significant savings

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 06:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sanjay Shirsat: “इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!” मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले
1

Sanjay Shirsat: “इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!” मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले

Tata Motors: ‘या’ कार्सवर मिळतेय तब्बल 30 ते 55 हजारांची सवलत, कधीपर्यंत घेता येणार लाभ
2

Tata Motors: ‘या’ कार्सवर मिळतेय तब्बल 30 ते 55 हजारांची सवलत, कधीपर्यंत घेता येणार लाभ

वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector
3

वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector

सर्वसामान्यांना फटका ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक-दोन नाहीतर ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ
4

सर्वसामान्यांना फटका ! पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एक-दोन नाहीतर ‘इतक्या’ रुपयांची झाली वाढ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

May 15, 2026 | 06:30 PM
“माझ्याबाबत अनेक चुकीच्या बातम्या पसरवल्या,” ED चौकशीनंतर रुपाली चाकणकरांचे मोठे वक्तव्य

“माझ्याबाबत अनेक चुकीच्या बातम्या पसरवल्या,” ED चौकशीनंतर रुपाली चाकणकरांचे मोठे वक्तव्य

May 15, 2026 | 06:00 PM
Mumbai Pollution : विषारी वायूमुळे नागरिक त्रस्त; देवनार डम्पिंगवरून पालिका अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

Mumbai Pollution : विषारी वायूमुळे नागरिक त्रस्त; देवनार डम्पिंगवरून पालिका अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी

May 15, 2026 | 05:55 PM
Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…

Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…

May 15, 2026 | 05:53 PM
सरकारच्या दडपशाहीला आम्ही भिक घालत नाही, शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, नाहीतर…; हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

सरकारच्या दडपशाहीला आम्ही भिक घालत नाही, शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, नाहीतर…; हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

May 15, 2026 | 05:51 PM
Marathi चित्रपटाची भुरळ सातासमुद्रापार! Cannes Film Festival 2026 मध्ये दाखवणार ‘हे’ दोन मराठी सिनेमे

Marathi चित्रपटाची भुरळ सातासमुद्रापार! Cannes Film Festival 2026 मध्ये दाखवणार ‘हे’ दोन मराठी सिनेमे

May 15, 2026 | 05:48 PM
Ulhasnagar Crime : केस कापले अन् रस्त्यावरुन..; धार्मिक कारणावरून उल्हासनगरमध्ये तीन महिलांना अर्धनग्न करून मारहाण

Ulhasnagar Crime : केस कापले अन् रस्त्यावरुन..; धार्मिक कारणावरून उल्हासनगरमध्ये तीन महिलांना अर्धनग्न करून मारहाण

May 15, 2026 | 05:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM