पेट्रोल-डिझेलच्या महागाईला विसरा! ‘या’ ३ सोप्या ट्रिक्समुळे वाढेल गाडीचे मायलेज आणि होईल पैशांची मोठी बचत

तज्ञांच्या मते, अति वेगाने गाडी चालवणे हे सर्वात जास्त इंधन वापरणारे कारण आहे. सतत ८०-१०० किमी प्रति तास वेगाने गाडी चालवल्याने इंजिनवर जास्त ताण येतो, ज्यामुळे मायलेज कमी होते. सामान्य आणि स्थिर वेगाने गाडी चालवल्याने इंधनाचा वापर कमी होतो. अचानक ब्रेक लावणे आणि वेगाने ॲक्सिलरेटर दाबणे देखील टाळावे. मायलेज वाढवण्यासाठी गाडी हळू चालवणे हा सर्वात सोपा मार्ग मानला जातो.
इंधनाची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी नियमित सर्व्हिसिंग महत्त्वाची भूमिका बजावते. जुने इंजिन ऑइल, खराब एअर फिल्टर किंवा सदोष स्पार्क प्लगमुळे इंधनाचा वापर वाढू शकतो. ऑटो तज्ञ दर ६,००० किमीला तुमच्या गाडीचे इंजिन ऑइल बदलण्याची आणि सर्व्हिसिंगच्या वेळापत्रकाकडे दुर्लक्ष न करण्याची शिफारस करतात. योग्य देखभालीमुळे इंजिनची कार्यक्षमता सुधारते आणि इंधनाची बचत वाढते.
फार कमी लोकांना हे माहीत आहे की टायरमधील हवेचा कमी दाब देखील इंधनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करतो. हवेचा दाब कमी असल्यामुळे इंजिनला जास्त मेहनत करावी लागते, ज्यामुळे इंधनाचा वापर वाढतो. टायरमधील हवेचा दाब दर १०-१५ दिवसांनी तपासला पाहिजे. उत्पादकाने शिफारस केलेल्या योग्य हवेच्या दाबावर गाडी चालवल्याने इंधनाची कार्यक्षमता सुधारते आणि टायरचे आयुष्य वाढते.
तज्ञांच्या मते, गाडी चालवताना या छोट्या टिप्सकडे लक्ष दिल्यास १० ते २० टक्के इंधनाची बचत होऊ शकते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींच्या काळात, या बचतीमुळे तुमचे मासिक बजेट लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते.
