Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीची शक्यता पुन्हा चर्चेत आली आहे. रिझर्व्ह बँकेने (RBI) महागाई आणि इंधन दरांबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर अवघ्या 48 तासांत ऊर्जा आणि अर्थव्यवस्थेशी संबंधित तीन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

Updated On: May 14, 2026 | 01:50 PM
পেট্রোল-ডিজেলচে দর পুন্হা ভডকণার? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय (फोटो सौजन्य-ChatGPT)

  • पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार
  • RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय
  • ऑनलाइन वर्ग सुरू करण्याचे आवाहन
Petrol Diesel Price News Marathi : भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींवरून चिंता कायम असताना अघ्या दोन दिवसांत तीन मोठे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. यामध्ये सोन्यावरील आयात शुल्क आणि साखर निर्यातीवरील बंदीचा समावेश आहे. याचदरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनेही दरवाढीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कार्यालयांना ‘वर्क फ्रॉम होम’ (WFH) आणि ऑनलाइन वर्ग सुरू करण्याचे आवाहन आधीच केले आहे.

यासंदर्भात पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले की, पेट्रोलियम कंपन्या पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी किती काळ उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत विकू शकतात, याचे मूल्यांकन करणे आवश्यक असेल. मात्र, त्यांनी दरवाढीच्या शक्यतेवर भाष्य करण्यास नकार दिला. त्यांनी सांगितले की, भारताकडे सध्या अंदाजे ६० दिवसांचा कच्च्या तेलाचा साठा, ६० दिवसांचा एलएनजीचा साठा आणि ४५ दिवसांचा एलपीजीचा साठा आहे.

आरबीआय गव्हर्नर काय म्हणाले?

गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी मंगळवारी स्वित्झर्लंडमध्ये सांगितले की, जर पश्चिम आशियातील संकट दीर्घकाळ टिकले, तर सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवाव्या लागतील. ते म्हणाले की, भारत ऊर्जा आणि खतांच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे आणि सध्याच्या व्यत्ययांचा भारतावर आधीच परिणाम होत आहे.

ते म्हणाले की, जर हे असेच जास्त काळ चालू राहिले, तर “सरकार या दरवाढीचा काही भार ग्राहकांवर टाकू शकते. ही केवळ वेळेची बाब आहे.” २८ फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेल्या पश्चिम आशियाई संघर्षानंतरही सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती वाढवलेल्या नाहीत. खरे तर, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीला सर्वाधिक फटका बसला आहे, ज्यामुळे जलवाहतूक मंदावली आहे किंवा थांबली आहे.

सोन्याच्या किमती वाढल्या

परकीय चलन साठ्यावरील वाढता दबाव कमी करण्यासाठी आणि अनावश्यक आयातीला आळा घालण्यासाठी, बुधवारी सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. विशेष म्हणजे, भारत हा मौल्यवान धातूंचा दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. कच्च्या तेलानंतर भारताच्या आयातीत सोन्याचा दुसरा सर्वात मोठा वाटा आहे आणि वाढलेल्या खरेदीमुळे परकीय चलनाचा वापर वाढला आहे, ज्यामुळे रुपया विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे.

सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत, तर प्लॅटिनमवरील शुल्क ६.४ टक्क्यांवरून १५.४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. हे १३ मे पासून लागू होईल. सोने/चांदीच्या लगडी, नाणी आणि इतर वस्तूंवरही कर बदल करण्यात आले आहेत.

अमूल दुधाच्या दरात वाढ

बुधवारी, वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे अमूलने देशभरात दुधाच्या दरात प्रति लिटर २ रुपयांची वाढ जाहीर केली. नवीन दर आज, गुरुवार, १४ मे पासून लागू झाले आहेत. यापूर्वी, गेल्या वर्षी १ मे रोजी अमूल दुधाच्या दरात वाढ करण्यात आली होती. गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघाने (GCMMF) म्हटले आहे की, दूध उत्पादन आणि विपणनाचा खर्च वाढल्यामुळे दुधाच्या दरात वाढ केली जात आहे. त्यांनी पुढे म्हटले, “यावर्षी पशुखाद्य, दूध पॅकेजिंग साहित्य आणि इंधनाच्या खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे.”

साखर निर्यातीवर बंदी

देशाने ३० सप्टेंबरपर्यंत साखर निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) १३ मे रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, “साखर निर्यात धोरण ‘प्रतिबंधित’ वरून ‘निषिद्ध’ करण्यात आले आहे आणि हे बदल तात्काळ प्रभावाने ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल, तोपर्यंत लागू राहतील.”

Published On: May 14, 2026 | 01:50 PM

