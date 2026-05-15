Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

“माझ्याबाबत अनेक चुकीच्या बातम्या पसरवल्या,” ED चौकशीनंतर रुपाली चाकणकरांचे मोठे वक्तव्य

नाशिकमधील भोंदू अशोक खरात प्रकरणी राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांची १४ मे रोजी ईडीकडून कसून चौकशी करण्यात आली.

Updated On: May 15, 2026 | 06:19 PM
रुपाली चाकणकरांची ८ तास ED चौकशी; चौकशीनंतर माध्यमांना दिली प्रतिक्रिया

रुपाली चाकणकरांची ८ तास ED चौकशी; चौकशीनंतर माध्यमांना दिली प्रतिक्रिया

Follow Us:
Follow Us:
  • रुपाली चाकणकर यांची ईडीकडून कसून चौकशी
  • खरातसोबत आमचा कोणताही आर्थिक व्यवहार नव्हता – रुपाली चाकणकर
  • माझ्याबाबत अनेक चुकीच्या बातम्या पसरवल्या गेल्या. अनेक बातम्यांचा विपर्यास केला – रुपाली चाकणकर
नाशिकमधील भोंदू अशोक खरात प्रकरणी राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांची १४ मे रोजी ईडीकडून कसून चौकशी करण्यात आली. या चौकशीनंतर रुपाली चाकणकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. अशोक खरात सोबत केलेल्या गुवाहाटी दौऱ्याबद्दल तसेच त्याचासोबत कुठल्याही प्रकारचे आर्थिक व्यवहार नसल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, “माझ्याबाबत अनेक चुकीच्या बातम्या पसरवल्या गेल्या. अनेक बातम्यांचा विपर्यास केला गेला. खरातसोबत आमचा कोणताही आर्थिक व्यवहार नव्हता. ईडीच्या चौकशीत मी सगळी उत्तर दिली आहेत,” असे त्या म्हणाल्या.

काय म्हणाल्या रुपाली चाकणकर?

ईडी चौकशीनंतर माध्यमांशी बोलताना रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, “जेव्हा जेव्हा चौकशीला बोलावलं आहे तेव्हा हजर राहिलो आहे. माझ्याबाबत अनेक चुकीच्या बातम्या पसरवल्या गेल्या. अनेक बातम्यांचा विपर्यास केला गेला. खरातसोबत आमचा कोणताही आर्थिक व्यवहार नव्हता. ईडीच्या चौकशीत मी सगळी उत्तर दिली आहेत. नोटीस मिळण्याआधी तीन दिवसांपूर्वी आम्ही पोलीस स्टेशनला गेलो होतो. तपासात आम्ही योग्य ते सहकार्य वेळोवेळी केलं आहे. चार साडेचार तास चौकशी झाली. यामध्ये जबाब नोंदवणं, लिहून घेणं, मधला लाँच ब्रेक अश्या बराचसा वेळ होता. मी पहिल्या दिवशी जे सांगितलं ते आजही सांगते खरातशी आमचा कोणताही आर्थिक संबंध नव्हता. कोणत्याही जमिनीत आम्ही पार्टनर नव्हतो. त्यामुळे बाकीचे प्रश्न उद्भवत नाहीत,” असे त्या म्हणाल्या.

Purvesh Sarnaik : “राऊत मंद झाले…, संजय राऊत यांनी जाहीर माफी मागावी, अन्यथा…”, पूर्वेश सरनाईकांचा हल्लाबोल

त्या पुढे म्हणाल्या, ” आर्थिक व्यवहाराबाबत प्रश्न विचारले गेले परंतु अशोक खरात आणि आमच्यात कोणताही आर्थिक व्यवहार झाला नसल्याने पुढे त्यांना कोणतेही प्रश्न उदभवले नाहीत. SIT चे प्रश्न वेगळे होते तर ED चे प्रश्न वेगळे होते. या तपासाला उत्तम प्रकारे सहकार्य केलेलं आहे. आणि यापुढेही करू.” असे त्या म्हणाल्या.

रुपाली चाकणकर यांच्याप्रमाणेच काही दिवसांपूर्वी प्रतिभा चाकणकर आणि त्यांचा मुलगा तन्मय चाकणकर यांची पोलीस चौकशी झाली होती. अशोक खरातच्या खरातच्या समता पतसंस्थेत प्रतिभा चाकणकर आणि तन्मय चाकणकर यांचे खाते असल्याचे आरोप करण्यात आले होते. याबद्दल रुपाली चाकणकर यांना प्रश्न विचारले असता त्या म्हणाल्या. “समता पतसंस्थेत प्रतिभा चाकणकर आणि तन्मय चाकणकर यांच्या नावाची खाती हि बनावट खाती होती. ते दोघेही कधी समता पतसंस्थेत गेले नव्हते त्यांना समता पतसंस्था कुठे आहे हेसुद्धा माहिती नाही. या दोघांच्या त्या खात्यांमधील कागदपत्रांवर सह्या नव्हत्या . जवळजवळ सवाशे ते दीडशे लोकांची बनावट खाती काढलेली आहे. ज्या व्यक्तीला घरातून चालतासुद्धा येत नाही अश्या लोकांचीदेखील बनावट खाती आहेत. त्यामुळे ती खाती खोटी आहेत, आमचा खरातसोबत कोणताही आर्थिक आणि जमिनीचा व्यवहार झालेला नाही,” असे त्या यावेळी म्हणाल्या.

“गडकरी मुख्यमंत्री असते तर…” प्रणिती शिंदे यांच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात चर्चा

Web Title: Rupali chakanakar ed investigation over ashok kharat case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 15, 2026 | 06:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रुपाली चाकणकरांच्या अशोक खरातसोबतच्या फोटोवरून अंजली दमानिया भडकल्या, SIT कडून चौकशीची मागणी
1

रुपाली चाकणकरांच्या अशोक खरातसोबतच्या फोटोवरून अंजली दमानिया भडकल्या, SIT कडून चौकशीची मागणी

Ashok Kharat Case : अशोक खरातप्रकरणी मोठी अपडेट समोर; खरातचे आणखी 6 महिलांसोबत…
2

Ashok Kharat Case : अशोक खरातप्रकरणी मोठी अपडेट समोर; खरातचे आणखी 6 महिलांसोबत…

Ashok Kharat Case : रुपाली चाकणकरांच्या अडचणींत होणार वाढ; SIT नंतर आता ED कडून समन्स
3

Ashok Kharat Case : रुपाली चाकणकरांच्या अडचणींत होणार वाढ; SIT नंतर आता ED कडून समन्स

Rupali Chakankar SIT Inquiry : रुपाली चाकणकरांची ६ तास ‘एसआयटी’ चौकशी; अशोक खरात प्रकरणामुळे अडचणीत वाढ
4

Rupali Chakankar SIT Inquiry : रुपाली चाकणकरांची ६ तास ‘एसआयटी’ चौकशी; अशोक खरात प्रकरणामुळे अडचणीत वाढ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

May 16, 2026 | 12:16 PM
IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

May 16, 2026 | 12:11 PM
Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

May 16, 2026 | 12:06 PM
काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

May 16, 2026 | 12:00 PM
PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच

PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच

May 16, 2026 | 11:51 AM
Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

May 16, 2026 | 11:41 AM
Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

May 16, 2026 | 11:34 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM