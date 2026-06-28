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B.Tech Computer Science Syllabus: आयआयटी आणि सामान्य कॉलेजांच्या कॉम्प्युटर सायन्स सिलॅबसमध्ये काय फरक असतो? जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: Jun 28, 2026 | 01:07 PM IST
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सारांश

B.Tech Computer Science Syllabus: इंजिनिअरिंगमध्ये कॉम्प्युटर सायन्स घेण्याचा विचार करताय? पहिल्या सेमिस्टरपासून कोडिंग शिकायला मिळते का आणि आयआयटीमधील विद्यार्थी इतरांपेक्षा वेगळे काय शिकतात? वाचा हा सविस्तर सिलॅबस गाईड.

BTech Computer Science

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

B.Tech Computer Science Syllabus: सध्या ‘बीटेक इन कॉम्प्युटर सायन्स’ (B.Tech CSE) हा तरुणांमध्ये सर्वात लोकप्रिय इंजिनिअरिंग कोर्स आहे. कोडिंग, सॉफ्टवेअर आणि तंत्रज्ञानाच्या जगात उत्तम करिअर करण्यासाठी दरवर्षी लाखो विद्यार्थी यामध्ये प्रवेश घेतात. परंतु, ४ वर्षांच्या या प्रवासात नेमके काय शिकवले जाते आणि आयआईटी (IIT) व इतर कॉलेजांच्या अभ्यासक्रमात काय फरक असतो, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

बीटेक कॉम्प्युटर सायन्सचा ४ वर्षांचा आराखडा

पहिले वर्ष (फाउंडेशन इयर): पहिल्या वर्षी थेट मोठे अ‍ॅप किंवा सॉफ्टवेअर बनवायला दिले जात नाही. यात ११ वी आणि १२ वीवर आधारित इंजिनिअरिंग फिजिक्स, इंजिनिअरिंग केमिस्ट्री आणि अ‍ॅडव्हान्स मॅथेमॅटिक्स हे विषय असतात. कॉम्प्युटरचा पाया रचण्यासाठी ‘C’ किंवा ‘C++’ सारख्या मूलभूत भाषांची ओळख करून दिली जाते.

दुसरे वर्ष (मुख्य विषयांची सुरुवात): तिसऱ्या आणि चौथ्या सेमिस्टरपासून कॉम्प्युटर सायन्सचा खरा प्रवास सुरू होतो. यात कोडिंग इंटरव्ह्यूसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा ‘डेटा स्ट्रक्चर्स अँड अल्गोरिदम’ (DSA) हा विषय शिकवला जातो. यासोबतच डिजिटल लॉजिक आणि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (Java किंवा Python) हे गाभ्याचे विषय असतात.

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तिसरे वर्ष (प्रोजेक्ट्स आणि प्लेसमेंट): हे वर्ष करिअरच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे असते. यात ऑपरेटिंग सिस्टीम (OS), कॉम्प्युटर नेटवर्क, डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम (DBMS) हे विषय शिकवले जातात. विद्यार्थ्यांना लाईव्ह प्रोजेक्ट्सवर काम करावे लागते, जे प्लेसमेंटच्या वेळी फायदेशीर ठरते.

चौथे वर्ष (स्पेशलायझेशन): शेवटच्या वर्षी अभ्यासाचा ताण कमी असतो, कारण पूर्ण लक्ष ‘मेजर प्रोजेक्ट’ आणि नोकरी मिळवण्यावर असते. यात विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), मशीन लर्निंग, सायबर सिक्युरिटी किंवा डेटा सायन्स यांसारखे इलेक्टिव्ह विषय निवडण्याची मुभा असते.

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IIT आणि इतर कॉलेजांच्या अभ्यासक्रमात काय फरक असतो?

मूलभूत थिअरी (सिद्धांत) दोन्हीकडे सारखीच असते; जो डेटा स्ट्रक्चर आयआयटीमध्ये शिकवला जातो, तोच इतर कॉलेजांमध्येही असतो. फरक अभ्यासक्रमात नसून तो शिकवण्याच्या पद्धतीत असतो. आयआयटीचा अभ्यासक्रम उद्योगजगताच्या बदलत्या गरजांनुसार सतत अपडेट केला जातो आणि तेथील प्रॅक्टिकल असाइनमेंट्स व कोडिंग स्पर्धांचे स्वरूप अत्यंत उच्च दर्जाचे असते. यामुळे विद्यार्थ्यांची प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग स्किल (समस्या सोडवण्याचे कौशल्य) अधिक विकसित होते.

Web Title: B tech computer science 4 year syllabus course structure iit vs other colleges

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Published On: Jun 28, 2026 | 01:07 PM

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