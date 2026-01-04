Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

BEL Trainee Engineer Recruitment 2026: इंजिनिअरिंग पदवीधरांसाठी 119 पदांची भरती, 9 जानेवारीपर्यंत अर्जाची संधी

सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या इंजिनिअरिंग पदवीधरांसाठी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) कडून Trainee Engineer पदांची 119 जागांची भरती जाहीर करण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 04, 2026 | 06:30 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

सरकारी नोकरीच्या शोधात असलेल्या इंजिनिअरिंग पदवीधरांसाठी आनंदाची बातमी आहे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) या संरक्षण क्षेत्रातील नामांकित सार्वजनिक उपक्रमाने Trainee Engineer पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. या भरती मोहिमेतून एकूण 119 पदे भरली जाणार आहेत. पात्र आणि इच्छुक उमेदवार bel-india.in या अधिकृत संकेतस्थळावरून ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकतात. अर्ज प्रक्रिया सुरू असून 9 जानेवारी 2026 ही अर्ज करण्याची अंतिम तारीख आहे.

BEL कडून जाहीर करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, उमेदवारांची निवड पूर्णतः लेखी परीक्षेच्या आधारे केली जाणार आहे. ही लेखी परीक्षा 11 जानेवारी 2026 रोजी होणार असून, परीक्षा केंद्र BEL, गाझियाबाद (उत्तर प्रदेश) येथे असणार आहे. परीक्षा एकूण 100 गुणांची असेल. या परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किंगचा नियम लागू असून प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी ¼ गुण वजा केले जाणार आहेत.

जि. प.च्या क्रीडा शिक्षक पदाला मंजुरी! चार हजार ८६० पदे राज्याने केली मंजूर

पदांचा तपशील

  • पदाचे नाव: Trainee Engineer
  • एकूण पदे: 119
शैक्षणिक पात्रता

उमेदवारांकडे मान्यताप्राप्त संस्था किंवा विद्यापीठातून खालीलपैकी कोणतीही एक पदवी असणे आवश्यक आहे

  • B.E.
  • B.Tech
  • B.Sc Engineering (४ वर्षांचा अभ्यासक्रम)
वयोमर्यादा
  • सामान्य / EWS प्रवर्ग: कमाल 28 वर्षे
  • वयोमर्यादा 01 जानेवारी 2026 या तारखेच्या आधारे मोजली जाणार आहे.
  • SC, ST, OBC तसेच PwBD प्रवर्गातील उमेदवारांना शासन नियमांनुसार वयोमर्यादेत सवलत दिली जाणार आहे.
निवड प्रक्रिया

या भरती प्रक्रियेत कोणतीही मुलाखत न घेता थेट लेखी परीक्षेच्या गुणांच्या आधारे निवड केली जाणार आहे.

  • किमान पात्रता गुण:
    • General / EWS / OBC-NCL: 35 टक्के
    • SC / ST / PwBD: 30 टक्के
अर्ज शुल्क
  • General / EWS / OBC उमेदवारांसाठी: ₹150 + 18% GST
  • SC / ST / PwBD उमेदवारांसाठी: कोणतेही शुल्क नाही
अर्ज शुल्क SBI Collect (ऑनलाइन माध्यम) द्वारे भरावे लागणार आहे. शुल्क भरताना अर्जामध्ये दिलेला मोबाईल क्रमांक आणि ई-मेल आयडीच वापरण्याचे निर्देश BEL कडून देण्यात आले आहेत.

CET परीक्षा दोनदा; प्रवेश प्रक्रियेत मोठे बदल! नोंदणीला आठवडाभरात सुरुवात

अर्ज करण्याची पद्धत

  1. सर्वप्रथम bel-india.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या
  2. “Trainee Engineer Recruitment 2026” या लिंकवर क्लिक करा
  3. ऑनलाइन अर्ज फॉर्म काळजीपूर्वक भरा
  4. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा
  5. SBI Collect द्वारे अर्ज शुल्क भरा
  6. अर्ज सबमिट करून त्याचा प्रिंटआउट भविष्यासाठी जतन ठेवा
इंजिनिअरिंग पदवीधरांसाठी BEL मध्ये नोकरी मिळवण्याची ही उत्तम संधी असून इच्छुक उमेदवारांनी अंतिम तारखेपूर्वी अर्ज करून परीक्षेची तयारी सुरू करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

