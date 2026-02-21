Vinayak Chaturthi: आर्थिक समस्येने हैराण झाला आहात का? विनायक चतुर्थीच्या दिवशी राशीनुसार करा ‘हे’ जप

पंचांगानुसार शनिवार 21 फेब्रुवारी रोजी विनायक चतुर्थी आहे या चतुर्थीला मनोरथ चतुर्थी असे म्हणतात. फाल्गुन महिन्यातील शुक्ल पक्षत येणाऱ्या चतुर्थीला मनोथ चतुर्थीला असे म्हटले जाते. हे व्रत केल्याने भक्ताचे मनोरथ सिद्ध होते. यामुळे फाल्गुन महिन्यातील शुक्ल पक्षातील चतुर्थीला मनोरथ चतुर्थी असे म्हटले जाते. हे व्रत पाळल्याने आर्थिक समस्या दूर होतात, असे म्हटले जाते.
या दिवशी गणपती बाप्पाची विधीपूर्वक पूजा केली जाते. कामामध्ये विशेष यश मिळवण्यासाठी हे व्रत पाळले जाते. जर तुम्हाला ही आर्थिक समस्येतून सुटका हवी असल्यास विनय चतुर्थीच्या दिवशी विधीपूर्वक पूजा करावी. विनायक चतुर्थीच्या दिवशी राशीनुसार कोणत्या मंत्राचा जप करावा जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांनी चतुर्थीच्या दिवशी पूजा करतेवेळी ॐ प्रमुखाय नमः या मंत्रांचा जप करावा.
वृषभ राशीच्या लोकांनी चतुर्थीच्या दिवशी आशीर्वाद मिळविण्यासाठी ॐ सुमुखाय नमः या मंत्राचा जप करावा.
मिथुन राशीच्या लोकांनी चतुर्थीच्या दिवशी ‘ॐ महाकालाय नमः या मंत्राचा जप करावा.
कर्क राशींच्या लोकांनी इच्छित वर मिळवण्यासाठी ॐ हेरम्बाय नमः या मंत्रांचा जप करावा.
सिंह राशीच्या लोकांनी चतुर्थीच्या दिवशी ॐ महावीराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा
कन्या राशींच्या लोकांनी व्यवसायात प्रगती आणि आर्थिक लाभ होण्यासाठी ॐ प्रथमाय नमः या मंत्रांचा जप करावा.
तूळ राशीच्या लोकांनी चतुर्थीच्या दिवशी पूजा करतेवेळी ॐ विघ्नहर्त्रे नमः या मंत्राचा जप करावा
वृश्चिक राशीच्या लोकांनी करिअरमध्ये यश मिळण्यासाठी ॐ विश्वनेत्रे नमः या मंत्राचा जप करावा.
धनु राशीच्या लोकांनी चतुर्थीच्या दिवशी पूजा करतेवेळी ॐ श्रीपतये नमः या मंत्राचा जप करावा
मकर राशींच्या लोकांनी शनि देवाला प्रसन्न करण्यासाठी ॐ शिवप्रियाय नमः या मंत्रांचा जप करावा.
कुंभ राशींचे लोकांना शनि देवाचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी ॐ शाश्वताय नमः या मंत्राचा जप करावा
मीन राशीच्या लोकांनी गणपती बाप्पाला प्रसन्न करण्यासाठी ॐ अग्रपूज्याय नमः या मंत्रांचा जप करावा.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: विनायक चतुर्थी ही भगवान गणेश यांना समर्पित तिथी आहे. दर महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील चतुर्थीला ही पूजा केली जाते. विघ्नहर्ता गणपतीची उपासना केल्याने अडथळे दूर होतात, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: गणपतीला बुद्धी, यश आणि समृद्धीचा देव मानले जाते. त्यामुळे या दिवशी मंत्रजप, पूजन आणि प्रार्थना केल्यास आर्थिक अडचणी कमी होतात, अशी मान्यता आहे.
Ans: सकाळी स्नान करून, स्वच्छ वस्त्रे परिधान करून किंवा संध्याकाळी चतुर्थी तिथीत पूजन करून जप करावा.