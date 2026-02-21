Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Vinayak Chaturthi Chant These Mantras According To Your Zodiac Sign On The Day Of Vinayaka Chaturthi

Vinayak Chaturthi: आर्थिक समस्येने हैराण झाला आहात का? विनायक चतुर्थीच्या दिवशी राशीनुसार करा ‘हे’ जप

फाल्गुन महिन्याची शुक्ल पक्षातील पौर्णिमेला विनायक चतुर्थीचे प्रत पाळले जाते. गणपती बाप्पाची विधिपूर्वक पूजा केल्याने भक्ताच्या इच्छा पूर्ण होतात आणि आर्थिक समस्येतून सुटका होते. कोणत्या मंत्रांचा जप करावा जाणून घ्या

Updated On: Feb 21, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • विनायक चतुर्थी कधी
  • मनोरथ चतुर्थी का म्हणतात
  • राशीनुसार करा मंत्राचा जप
 

पंचांगानुसार शनिवार 21 फेब्रुवारी रोजी विनायक चतुर्थी आहे या चतुर्थीला मनोरथ चतुर्थी असे म्हणतात. फाल्गुन महिन्यातील शुक्ल पक्षत येणाऱ्या चतुर्थीला मनोथ चतुर्थीला असे म्हटले जाते. हे व्रत केल्याने भक्ताचे मनोरथ सिद्ध होते. यामुळे फाल्गुन महिन्यातील शुक्ल पक्षातील चतुर्थीला मनोरथ चतुर्थी असे म्हटले जाते. हे व्रत पाळल्याने आर्थिक समस्या दूर होतात, असे म्हटले जाते.

या दिवशी गणपती बाप्पाची विधीपूर्वक पूजा केली जाते. कामामध्ये विशेष यश मिळवण्यासाठी हे व्रत पाळले जाते. जर तुम्हाला ही आर्थिक समस्येतून सुटका हवी असल्यास विनय चतुर्थीच्या दिवशी विधीपूर्वक पूजा करावी.  विनायक चतुर्थीच्या दिवशी राशीनुसार कोणत्या मंत्राचा जप करावा जाणून घ्या

राशीनुसार करा मंत्राचा जप

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांनी चतुर्थीच्या दिवशी पूजा करतेवेळी ॐ प्रमुखाय नमः या मंत्रांचा जप करावा.

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांनी चतुर्थीच्या दिवशी आशीर्वाद मिळविण्यासाठी ॐ सुमुखाय नमः या मंत्राचा जप करावा.

Pradosh Vrat: मार्चमधील पहिले प्रदोष व्रत कधी आहे? जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि नियम

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांनी चतुर्थीच्या दिवशी ‘ॐ महाकालाय नमः या मंत्राचा जप करावा.

कर्क रास

कर्क राशींच्या लोकांनी इच्छित वर मिळवण्यासाठी ॐ हेरम्बाय नमः या मंत्रांचा जप करावा.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांनी चतुर्थीच्या दिवशी ॐ महावीराय नमः’ या मंत्राचा जप करावा

कन्या रास

कन्या राशींच्या लोकांनी व्यवसायात प्रगती आणि आर्थिक लाभ होण्यासाठी ॐ प्रथमाय नमः या मंत्रांचा जप करावा.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांनी चतुर्थीच्या दिवशी पूजा करतेवेळी ॐ विघ्नहर्त्रे नमः या मंत्राचा जप करावा

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांनी करिअरमध्ये यश मिळण्यासाठी ॐ विश्वनेत्रे नमः या मंत्राचा जप करावा.

Vastu Tips: नोकरीत अडथळे येत आहेत का? घरात ‘ही’ मूर्ती ठेवल्याने बदलेल तुमचे नशीब

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांनी चतुर्थीच्या दिवशी पूजा करतेवेळी ॐ श्रीपतये नमः या मंत्राचा जप करावा

मकर रास

मकर राशींच्या लोकांनी शनि देवाला प्रसन्न करण्यासाठी ॐ शिवप्रियाय नमः या मंत्रांचा जप करावा.

कुंभ रास

कुंभ राशींचे लोकांना शनि देवाचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी ॐ शाश्वताय नमः या मंत्राचा जप करावा

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांनी गणपती बाप्पाला प्रसन्न करण्यासाठी ॐ अग्रपूज्याय नमः या मंत्रांचा जप करावा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: विनायक चतुर्थी म्हणजे काय?

    Ans: विनायक चतुर्थी ही भगवान गणेश यांना समर्पित तिथी आहे. दर महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील चतुर्थीला ही पूजा केली जाते. विघ्नहर्ता गणपतीची उपासना केल्याने अडथळे दूर होतात, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: आर्थिक समस्यांसाठी हा दिवस विशेष का मानला जातो?

    Ans: गणपतीला बुद्धी, यश आणि समृद्धीचा देव मानले जाते. त्यामुळे या दिवशी मंत्रजप, पूजन आणि प्रार्थना केल्यास आर्थिक अडचणी कमी होतात, अशी मान्यता आहे.

  • Que: जप करण्याची योग्य वेळ कोणती?

    Ans: सकाळी स्नान करून, स्वच्छ वस्त्रे परिधान करून किंवा संध्याकाळी चतुर्थी तिथीत पूजन करून जप करावा.

Web Title: Vinayak chaturthi chant these mantras according to your zodiac sign on the day of vinayaka chaturthi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vinayak Chaturthi: आर्थिक समस्येने हैराण झाला आहात का? विनायक चतुर्थीच्या दिवशी राशीनुसार करा ‘हे’ जप

Vinayak Chaturthi: आर्थिक समस्येने हैराण झाला आहात का? विनायक चतुर्थीच्या दिवशी राशीनुसार करा ‘हे’ जप

Feb 21, 2026 | 07:05 AM
Tata Motors आणि Maruti Suzuki ला धडकी भरणार! Hyundai च्या 3 नवीन Cars ची मार्केटमध्ये होणार एंट्री

Tata Motors आणि Maruti Suzuki ला धडकी भरणार! Hyundai च्या 3 नवीन Cars ची मार्केटमध्ये होणार एंट्री

Feb 21, 2026 | 06:15 AM
Navarashtra Special: आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन; ग्रामीण लेखकांच्या उदयामुळे मराठी साहित्याचा…

Navarashtra Special: आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन; ग्रामीण लेखकांच्या उदयामुळे मराठी साहित्याचा…

Feb 21, 2026 | 02:35 AM
कश्मीरी पंडितांची सुरक्षा पुन्हा धोक्यात? मुस्लिम जानबाज फोर्स सारख्या संघटनांचे धमकीचे फोन अन् पत्र सुरु

कश्मीरी पंडितांची सुरक्षा पुन्हा धोक्यात? मुस्लिम जानबाज फोर्स सारख्या संघटनांचे धमकीचे फोन अन् पत्र सुरु

Feb 21, 2026 | 01:15 AM
अल्पवयीन मुलीला कारमध्ये बसवले, कर्वेनगर भागात नेले अन्…; पुण्यातील संतापजनक घटना

अल्पवयीन मुलीला कारमध्ये बसवले, कर्वेनगर भागात नेले अन्…; पुण्यातील संतापजनक घटना

Feb 21, 2026 | 12:30 AM
Fortuner विरुद्ध MG Majestor: इंजिन, पॉवर आणि सेफ्टी फीचर्समध्ये कोणती SUV खाते जास्त भाव?

Fortuner विरुद्ध MG Majestor: इंजिन, पॉवर आणि सेफ्टी फीचर्समध्ये कोणती SUV खाते जास्त भाव?

Feb 20, 2026 | 10:13 PM
Donald Trump यांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! Tariff निर्णय बेकायदेशीर ठरवत सर्व कार्यकारी आदेश फेटाळले

Donald Trump यांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! Tariff निर्णय बेकायदेशीर ठरवत सर्व कार्यकारी आदेश फेटाळले

Feb 20, 2026 | 10:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM