अल्पवयीन मुलीला कारमध्ये बसवले, कर्वेनगर भागात नेले अन्…; पुण्यातील संतापजनक घटना

शाळेत सोडण्याचा बहाणा करुन अल्पवयीन मुलीवर कारमध्ये बलात्कार केल्याची धक्कायक घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी एकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

Updated On: Feb 21, 2026 | 12:30 AM
संग्रहित फोटो

  • पुण्यातील संतापजनक घटना
  • शाळकरी मुलीवर बलात्कार
  • वारजे माळवाडी पोलिसांकडून एकावर गुन्हा दाखल
पुणे : राज्यासह देशभरात महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांमुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशातच आता पुण्यातून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. शाळेत सोडण्याचा बहाणा करुन अल्पवयीन मुलीवर कारमध्ये बलात्कार केल्याची धक्कायक घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी एकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  आरोपी हा शाळकरी मुलीच्या ओळखीतील आहे.

 

ज्ञानेश्वर सुरेश रायरीकर (वय २९, रा. पोळ कॉलनी, आपटे सोसायटी रस्ता, वारजे माळवाडी) असे गुन्हा दाखल केलेल्याचे नाव आहे. याबाबत अल्पवयीन मुलीच्या आईने वारजे माळवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आरोपी हा शाळकरी मुलीच्या ओळखीचा आहे. त्याची पीडित मुलीच्या आईशी ओळख होती. १८ फेब्रुवारी रोजी सकाळी पावणेसातच्या सुमारास अल्पवयीन मुलीला कारने शाळेत सोडतो, असे सांगून तिला आरोपीने नेले. कर्वेनगर भागातील डीपी रस्त्यावर त्याने कार थांबविली. मुलीला धमकावून बलात्कार केला. हा प्रकार कोणाला सांगितल्यास त्याने मुलीला जिवे मारण्याची धमकी दिली. घाबरलेल्या मुलीने याबाबतची माहिती आईला दिली.

हे सुद्धा वाचा : कमवाकवस्तीत गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट; बिर्याणी हॉटेल आगीत जळून खाक

पोक्सो अंतर्गत् गु्न्हा दाखल

आरोपीविरुद्ध बलात्कार, तसेच बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण कायद्यान्वये (पोक्सो) गु्न्हा दाखल करण्यात आला. सहायक आयुक्त सुजाता तानवडे, वरिष्ठ निरीक्षक महेश बोळकोटगी यांनी घटनास्थळी भेट दिली. अधिक तपास उपनिरीक्षक तरडे करत आहेत.

PSI कडून तरुणीवर वारंवार अत्याचार

मोबाईल हरवल्याची तक्रार देण्यासाठी पोलिस ठाण्यात आलेल्या तरुणीला एका पोलिस उपनिरीक्षकाने प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून लग्नाचे आमिष दाखवले. त्यानंतर वारंवार शारीरिक संबंध ठेवत जातीवाचक शिवीगाळ करत तिच्या इच्छेविरुद्ध तीनदा गर्भपात केला. पीडित तरुणीला पोलिस अधिकाऱ्याच्या पत्नी व मुलाने देखील मारहाण केली. या मारहाणीत देखील तिचा गर्भपात झाला. हा प्रकार ७ मार्च २०२५ ते १८ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान शहरात घडला. उपनिरीक्षक सुभाष चव्हाण व त्याची पत्नी व मुलगा अशी पीडितेचा गर्भपात करुन जातीवाचक शिवीगाळ करुन मारहाण करणाऱ्यांची नावे आहे. त्यांच्याविरोधात क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. २३ वर्षीय तरुणीने फिर्याद दिली.

Published On: Feb 21, 2026 | 12:30 AM

