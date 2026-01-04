Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

CET परीक्षा दोनदा; प्रवेश प्रक्रियेत मोठे बदल! नोंदणीला आठवडाभरात सुरुवात

राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी २०२६-२७ पासून सीईटी परीक्षा दोनदा घेण्यात येणार आहे. अभियांत्रिकी, फार्मसी, कृषी आणि एमबीए/एमएमएस अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना दोन संधी मिळणार आहेत.

Updated On: Jan 04, 2026 | 04:10 PM
राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून, आगामी २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा (CET) दोनदा घेतली जाणार आहे. राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (सीईटी सेल) याबाबतची तयारी सुरू केली असून, विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी नोंदणी प्रक्रियेला येत्या आठवडाभरात सुरुवात होणार आहे. यंदा अभियांत्रिकी, फार्मसी, कृषी, एमबीए यांसारख्या प्रमुख अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश परीक्षा दोन फेऱ्यांत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना आपली कामगिरी सुधारण्याची अतिरिक्त संधी मिळणार असून, वाढती स्पर्धा लक्षात घेता हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा ठरणार आहे.

शासनाचे आदेश जारी; दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास शिक्षकांना नोकरी गमवावी लागणार

सीईटी सेलकडून सध्या प्रवेश परीक्षांच्या अधिकृत संकेतस्थळाची तांत्रिक चाचणी युद्धपातळीवर सुरू आहे. सर्व तांत्रिक बाबी पूर्ण होताच नोंदणी पोर्टल अधिकृतरित्या खुले केले जाणार आहे. प्रशासनाकडून यासाठी तयारी अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. बहुतांश व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षा मार्च, एप्रिल आणि मे या कालावधीत घेण्याचे प्रस्तावित आहे. संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पूर्ण व्हावी, यासाठी सीईटी सेलने यंदा वेळापत्रक अधिक शिस्तबद्ध ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात प्रत्यक्ष अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार आहे.

सीईटी सेलकडून जाहीर करण्यात आलेल्या संभाव्य वेळापत्रकानुसार २४ मार्चपासून प्रवेश परीक्षांचा हंगाम सुरू होणार आहे. यामध्ये पदवी स्तरावरील १२ आणि पदव्युत्तर स्तरावरील पाच अशा एकूण १७ प्रवेश परीक्षांचा समावेश आहे. या सर्व परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने आणि विविध सत्रांमध्ये घेतल्या जाणार आहेत. त्यामुळे एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना परीक्षा देणे शक्य होणार असून, तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी आवश्यक खबरदारी घेण्यात येणार आहे.

नोकरी… ते काय असतं? स्वातीने नाकारला जॉब आणि तीन महिन्यात दहा हजारांचे केले लाखो रुपये

एमबीए/एमएमएससाठी दोन संधी

विद्यार्थ्यांचे विशेष लक्ष लागून असलेल्या एमबीए / एमएमएस अभ्यासक्रमाची पहिली प्रवेश परीक्षा ६ ते ८ एप्रिल दरम्यान होणार असून, दुसरी परीक्षा ९ मे रोजी आयोजित करण्यात येणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेतील गुण सुधारण्याची महत्त्वाची संधी उपलब्ध होणार आहे. प्रवेश परीक्षांचे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपले अभ्यासाचे नियोजन करणे अधिक सोपे होणार आहे. वाढती स्पर्धा, विद्यार्थ्यांची संख्या आणि शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन सीईटी सेलने यंदा परीक्षेच्या फेऱ्यांमध्ये वाढ करण्याचा तसेच संपूर्ण प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या नव्या बदलांमुळे प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेळेत आणि विद्यार्थी-केंद्रित होणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

Published On: Jan 04, 2026 | 04:09 PM

