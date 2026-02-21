Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ऐन फेब्रुवारीत दक्षिण भारतात मुसळधार पावसाचा इशारा; तामिळनाडू, केरळमध्ये पावसाचा अंदाज…

भारतीय हवामान विभागाच्या मते, २१ ते २३ फेब्रुवारी दरम्यान दक्षिण तामिळनाडू आणि केरळ आणि माहेच्या काही भागात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. या भागात ३० ते ४० किमी प्रतितास वेगाने जोरदार वारे आणि वादळांचा अंदाज आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 07:41 AM
दक्षिणेत मुसळधार पावसाचा इशारा,

दक्षिणेत मुसळधार पावसाचा इशारा, (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात कमालीचा बदल जाणवत आहे. सकाळी थंडी तर दुपारी उन्हाचा कडाका जाणवत आहे. असे असताना आता पुढील दोन दिवसांत देशाच्या दक्षिणेकडील भागात हवामान सक्रिय राहण्याचा अंदाज आहे, तर उत्तर भारतात तापमान हळूहळू वाढण्याची अपेक्षा आहे.

भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) मते, २१ ते २३ फेब्रुवारी दरम्यान दक्षिण तामिळनाडू आणि केरळ आणि माहेच्या काही भागात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. या भागात ३० ते ४० किमी प्रतितास वेगाने जोरदार वारे आणि वादळांचा अंदाज आहे. किनारपट्टीवरील परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक असण्याची शक्यता आहे. मन्नारच्या आखातात, श्रीलंकेचा किनारा आणि दक्षिण अंदमान समुद्रात ४० ते ५० किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे, जो ताशी ६० किमी पर्यंत वेगाने वाहतो. या भागात मच्छिमारांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

हेदेखील वाचा : IMD Alert: ऐन उन्हाळ्यात छत्र्या, स्वेटर घेण्याची वेळ येणार? कुठे पाऊस तर कुठे…; धावपळ होणार

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील सहा दिवसांत वायव्येकडील कमाल तापमान ३ ते ४ अंश सेल्सिअसने वाढण्याची अपेक्षा आहे. किमान तापमानातही २ ते ३ अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता आहे.

तुरळक पाऊस किंवा बर्फवृष्टीची शक्यता

पर्वतीय राज्यांमध्ये हलक्या हवामानाच्या हालचाली अपेक्षित आहेत. २३ फेब्रुवारी रोजी हिमाचल प्रदेशात तुरळक पाऊस किंवा बर्फवृष्टीची शक्यता आहे. २२ ते २४ फेब्रुवारी दरम्यान उत्तराखंडमध्ये पाऊस किंवा बर्फवृष्टीची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे उंचावरील भागात थंडी निर्माण होईल.

शेतकऱ्यांनो, काळजी घ्या…!

आयएमडीने तामिळनाडू आणि केरळमधील शेतकऱ्यांना विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. भात पिकलेल्या भागात कापणी आणि साठवणुकीचा सल्ला दिला जात आहे. शेतात योग्य निचरा राखावा. जोरदार वाऱ्याची शक्यता लक्षात घेता, केळी, भाज्या आणि बागायती पिकांना आधार द्यावा. एकूणच, पुढील काही दिवस दक्षिण भारतासाठी पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यांसह महत्त्वपूर्ण असतील, तर उत्तर भारतात वाढत्या तापमानासह कोरडे आणि तुलनेने उष्ण हवामान अनुभवण्याची अपेक्षा आहे.

