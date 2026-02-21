Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Automobile »
  • Hyundai Motors Will Launch 3 New Cars Compete With Tata Motors And Maruti Suzuki

Tata Motors आणि Maruti Suzuki ला धडकी भरणार! Hyundai च्या 3 नवीन Cars ची मार्केटमध्ये होणार एंट्री

ह्युंदाई मोटर्स भारतीय ग्राहकांसाठी त्यांच्या तीन नवीन कार्स लाँच करण्याच्या तयारीत दिसत आहे. चला या नव्या मॉडेल्सबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 21, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

Follow Us:
Follow Us:
  • Hyundai Motors तीन नवीन कार्स आणायच्या तयारीत
  • टाटा आणि मारुतीच्या वाहनांसोबत असेल स्पर्धा
  • जाणून घ्या या 3 मॉडेल्सबद्दल
Hyundai Motor India भारतात आपली मजबूत पकड कायम ठेवण्यासाठी मोठी रणनीती आखत आहे. मागील वर्षी कंपनीने आपल्या लोकप्रिय सब-कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही Hyundai Venue चे अपडेटेड मॉडेल सादर केले होते. आता 2026 मध्ये कंपनी तीन महत्त्वाच्या कार लाँच करण्याच्या तयारीत दिसत आहे. यामध्ये Hyundai Exter फेसलिफ्ट, Hyundai Verna फेसलिफ्ट आणि एक नवीन कॉम्पॅक्ट क्रॉसओव्हरचा समावेश आहे. या नव्या मॉडेल्समुळे Maruti Suzuki आणि Tata Motors यांना कडवी स्पर्धा मिळू शकते.

…आणि Tesla ने वाचवले भारतीय तरुणाचे प्राण! सोशल मीडियावरील पोस्ट व्हायरल, स्वतः Elon Musk ने दिली खास प्रतिक्रिया

नवीन Hyundai Exter 2026 फेसलिफ्ट

Exter फेसलिफ्टमध्ये एक्सटिरिअर आणि इंटिरिअर डिझाइनमध्ये हलके पण महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत. पुढील बाजूस नव्या डिझाइनची ग्रिल, सुधारित बंपर आणि H-शेप डीआरएल देण्यात येऊ शकतात. मागील बाजूस नवीन टेलगेट, टेललॅम्प आणि रिअर बंपर मिळण्याची शक्यता आहे.

इंटिरिअरमध्ये मोठा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नवीन डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर तसेच नव्या ट्रिम्स आणि सीट कव्हरिंगचा समावेश असू शकतो. इंजिनमध्ये मोठा बदल अपेक्षित नसून 1.2 लिटर पेट्रोल इंजिन (सुमारे 82 बीएचपी पॉवर) उपलब्ध राहील. सीएनजी पर्यायही कायम ठेवला जाईल.

नवीन Hyundai Verna 2026 फेसलिफ्ट

Verna फेसलिफ्टमध्ये मोठा ड्युअल-स्क्रीन सेटअप, नवीन स्टीयरिंग व्हील आणि ड्युअल-टोन इंटिरिअर दिला जाऊ शकतो. फीचर्स सध्याच्या मॉडेलसारखेच राहतील; मात्र डिझाइन आणि तंत्रज्ञानात सुधारणा होईल.
इंजिन पर्यायांमध्ये 1.5 लिटर टर्बो पेट्रोल (160 बीएचपी, 253 एनएम टॉर्क) आणि 1.5 लिटर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (115 बीएचपी) इंजिनचा समावेश असेल. मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचे पर्याय उपलब्ध राहतील.

Toll Plaza New Rules: प्रवाशांनो लक्ष द्या! टोल नाक्यावर आता ‘कॅश’ चालणार नाही; आता केवळ FASTag आणि UPI अनिवार्य

नवीन Hyundai कॉम्पॅक्ट क्रॉसओव्हर

हुंडईची आगामी कॉम्पॅक्ट क्रॉसओव्हर जागतिक मॉडेल Hyundai Bayon वर आधारित असू शकते. भारतीय बाजारासाठी हे मॉडेल 4 मीटरपेक्षा कमी लांबीचे असेल आणि 2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीत लाँच होण्याची शक्यता आहे.

यामध्ये नवीन 1.2 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन दिले जाऊ शकते, जे भविष्यात हायब्रिड तंत्रज्ञानासाठी तयार असेल. तसेच 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिनचा पर्यायही मिळू शकतो.

Web Title: Hyundai motors will launch 3 new cars compete with tata motors and maruti suzuki

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 21, 2026 | 06:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

…आणि Tesla ने वाचवले भारतीय तरुणाचे प्राण! सोशल मीडियावरील पोस्ट व्हायरल, स्वतः Elon Musk ने दिली खास प्रतिक्रिया
1

…आणि Tesla ने वाचवले भारतीय तरुणाचे प्राण! सोशल मीडियावरील पोस्ट व्हायरल, स्वतः Elon Musk ने दिली खास प्रतिक्रिया

‘या’ खास वैशिष्ट्यांमुळेच Nissan Gravite इतर ऑटो ब्रँड्सची डोकेदुखी ठरणार
2

‘या’ खास वैशिष्ट्यांमुळेच Nissan Gravite इतर ऑटो ब्रँड्सची डोकेदुखी ठरणार

टेस्टिंग दरम्यान Mahindra Vision S झाली स्पॉट, लवकरच लाँच होण्याची शक्यता
3

टेस्टिंग दरम्यान Mahindra Vision S झाली स्पॉट, लवकरच लाँच होण्याची शक्यता

355 किमी रेंज आणि ‘लाइफटाइम’ बॅटरीची वॉरंटी! Tata Punch EV Facelift झाली लाँच; किंमत फक्त…
4

355 किमी रेंज आणि ‘लाइफटाइम’ बॅटरीची वॉरंटी! Tata Punch EV Facelift झाली लाँच; किंमत फक्त…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Tata Motors आणि Maruti Suzuki ला धडकी भरणार! Hyundai च्या 3 नवीन Cars ची मार्केटमध्ये होणार एंट्री

Tata Motors आणि Maruti Suzuki ला धडकी भरणार! Hyundai च्या 3 नवीन Cars ची मार्केटमध्ये होणार एंट्री

Feb 21, 2026 | 06:15 AM
Navarashtra Special: आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन; ग्रामीण लेखकांच्या उदयामुळे मराठी साहित्याचा…

Navarashtra Special: आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन; ग्रामीण लेखकांच्या उदयामुळे मराठी साहित्याचा…

Feb 21, 2026 | 02:35 AM
कश्मीरी पंडितांची सुरक्षा पुन्हा धोक्यात? मुस्लिम जानबाज फोर्स सारख्या संघटनांचे धमकीचे फोन अन् पत्र सुरु

कश्मीरी पंडितांची सुरक्षा पुन्हा धोक्यात? मुस्लिम जानबाज फोर्स सारख्या संघटनांचे धमकीचे फोन अन् पत्र सुरु

Feb 21, 2026 | 01:15 AM
अल्पवयीन मुलीला कारमध्ये बसवले, कर्वेनगर भागात नेले अन्…; पुण्यातील संतापजनक घटना

अल्पवयीन मुलीला कारमध्ये बसवले, कर्वेनगर भागात नेले अन्…; पुण्यातील संतापजनक घटना

Feb 21, 2026 | 12:30 AM
Fortuner विरुद्ध MG Majestor: इंजिन, पॉवर आणि सेफ्टी फीचर्समध्ये कोणती SUV खाते जास्त भाव?

Fortuner विरुद्ध MG Majestor: इंजिन, पॉवर आणि सेफ्टी फीचर्समध्ये कोणती SUV खाते जास्त भाव?

Feb 20, 2026 | 10:13 PM
Donald Trump यांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! Tariff निर्णय बेकायदेशीर ठरवत सर्व कार्यकारी आदेश फेटाळले

Donald Trump यांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! Tariff निर्णय बेकायदेशीर ठरवत सर्व कार्यकारी आदेश फेटाळले

Feb 20, 2026 | 10:06 PM
Aus vs Oman, T20 World Cup 2026 : ऑस्ट्रेलियाचा शेवट गोड! कांगारूंचा ओमानवर 9 विकेट्सने विजय; मार्श चमकला

Aus vs Oman, T20 World Cup 2026 : ऑस्ट्रेलियाचा शेवट गोड! कांगारूंचा ओमानवर 9 विकेट्सने विजय; मार्श चमकला

Feb 20, 2026 | 09:45 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM