Tata Motors आणि Maruti Suzuki ला धडकी भरणार! Hyundai च्या 3 नवीन Cars ची मार्केटमध्ये होणार एंट्री

Exter फेसलिफ्टमध्ये एक्सटिरिअर आणि इंटिरिअर डिझाइनमध्ये हलके पण महत्त्वाचे बदल अपेक्षित आहेत. पुढील बाजूस नव्या डिझाइनची ग्रिल, सुधारित बंपर आणि H-शेप डीआरएल देण्यात येऊ शकतात. मागील बाजूस नवीन टेलगेट, टेललॅम्प आणि रिअर बंपर मिळण्याची शक्यता आहे.
इंटिरिअरमध्ये मोठा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नवीन डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर तसेच नव्या ट्रिम्स आणि सीट कव्हरिंगचा समावेश असू शकतो. इंजिनमध्ये मोठा बदल अपेक्षित नसून 1.2 लिटर पेट्रोल इंजिन (सुमारे 82 बीएचपी पॉवर) उपलब्ध राहील. सीएनजी पर्यायही कायम ठेवला जाईल.
Verna फेसलिफ्टमध्ये मोठा ड्युअल-स्क्रीन सेटअप, नवीन स्टीयरिंग व्हील आणि ड्युअल-टोन इंटिरिअर दिला जाऊ शकतो. फीचर्स सध्याच्या मॉडेलसारखेच राहतील; मात्र डिझाइन आणि तंत्रज्ञानात सुधारणा होईल.
इंजिन पर्यायांमध्ये 1.5 लिटर टर्बो पेट्रोल (160 बीएचपी, 253 एनएम टॉर्क) आणि 1.5 लिटर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल (115 बीएचपी) इंजिनचा समावेश असेल. मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचे पर्याय उपलब्ध राहतील.
हुंडईची आगामी कॉम्पॅक्ट क्रॉसओव्हर जागतिक मॉडेल Hyundai Bayon वर आधारित असू शकते. भारतीय बाजारासाठी हे मॉडेल 4 मीटरपेक्षा कमी लांबीचे असेल आणि 2026 च्या तिसऱ्या तिमाहीत लाँच होण्याची शक्यता आहे.
यामध्ये नवीन 1.2 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन दिले जाऊ शकते, जे भविष्यात हायब्रिड तंत्रज्ञानासाठी तयार असेल. तसेच 1.0 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिनचा पर्यायही मिळू शकतो.