Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Career »
  • Buldhana News The Kshitij Sports Festival Was Celebrated Enthusiastically At Sahakar Vidya Mandir

Buldhana News: सहकार विद्या मंदिरात ‘क्षतिज’ क्रीडा महोत्सव उत्साहात! अपूर्वा लकडेची अमरावती विद्यापीठ महिला क्रिकेट संघात निवड

सिंदखेड राजा येथील सहकार विद्या मंदिरात ‘क्षतिज’ वार्षिक क्रीडा महोत्सव उत्साहात पार पडला. या महोत्सवाचे उद्घाटन नगराध्यक्ष सौरभ तायडे व गटशिक्षणाधिकारी स्वप्निल निकम यांच्या हस्ते झाले.

Updated On: Dec 28, 2025 | 05:51 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये क्रीडासंस्कृती, संघभावना आणि नेतृत्वगुणांचा विकास व्हावा या उद्देशाने सिंदखेड राजा येथील सहकार विद्या मंदिरात ‘क्षतिज’ वार्षिक क्रीडा महोत्सव उत्साहात पार पडला. या क्रीडा महोत्सवाचे उद्घाटन नवनियुक्त नगराध्यक्ष सौरभ तायडे आणि गटशिक्षणाधिकारी स्वप्निल निकम यांच्या हस्ते करण्यात आले. बुलढाणा अर्बनचे संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम चांडक, अध्यक्ष सुकेश झंवर तसेच संस्थेच्या अध्यक्षा कोमल झंवर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या क्रीडा महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. सोमवारी (दि. २२) आणि मंगळवारी (दि. २३) बुद्धीबळ, कॅरम, कबड्डी, क्रिकेट व खो-खो अशा विविध क्रीडा स्पर्धा उत्साहात पार पडल्या. विद्यार्थ्यांनी खेळाडूवृत्ती, शिस्त आणि संघभावनेचे उत्कृष्ट दर्शन घडवले.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती परीक्षा आज; 31 केंद्रांवर विद्यार्थी देणार परीक्षा

गुरुवारी (दि. २५) पूर्व प्राथमिक ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी विविध खेळ, कवायती आणि सांस्कृतिक सादरीकरण करून उपस्थितांची मने जिंकली. कार्यक्रमास बुलढाणा अर्बनचे नगरपरिषदेचे माजी बांधकाम सभापती गणेश झोरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवा नेते संजय मेहेजे, सतीश ठाकरे, गजानन मेहेजे, शाखा व्यवस्थापक उदय कुळकर्णी, प्राचार्य दिनेश इंगळे तसेच क्रीडा शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन साळवे यांनी केले. या निमित्ताने सिंदखेड राजा नगरपरिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत अवघ्या २१ व्या वर्षी नगराध्यक्षपदाचा मान मिळविल्याबद्दल सौरभ तायडे यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. त्यांच्या तरुण नेतृत्वाचे उपस्थितांनी कौतुक केले.

दरम्यान, जिल्ह्यासाठी आणखी एक अभिमानाची बातमी समोर आली आहे. खामगाव तालुक्यातील आवार येथील गुंजकर वरिष्ठ महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी कुमारी अपूर्वा विवेक लकडे हिची संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाच्या महिला क्रिकेट संघात निवड झाली आहे. या निवडीसह अपूर्वाने मानाचा ‘कलर कोट’ देखील पटकावला असून तिच्यावर सर्वत्र कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. अपूर्वाने क्रिकेट क्षेत्रात सातत्यपूर्ण मेहनत आणि उत्कृष्ट कामगिरी करत विद्यापीठस्तरीय निवड चाचणीत आपले कौशल्य सिद्ध केले. ग्रामीण भागातील मर्यादित सुविधांवर मात करत जिद्द, चिकाटी आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर तिने हे यश मिळवले आहे. तिची निवड आगामी आंतरविद्यापीठ क्रिकेट स्पर्धेसाठी करण्यात आली आहे.

यशवंतराव मंचतर्फे राज्यस्तरीय शिक्षण परिषद! ‘या’ विषयावर करण्यात आले होते आयोजन

या यशाबद्दल स्वामी विवेकानंद शिक्षण प्रसारक बहुउद्देशीय संस्थेचे अध्यक्ष व गुंजकर एज्युकेशन हबचे अध्यक्ष प्रा. रामकृष्ण गुंजकर, महाविद्यालयाचे प्राचार्य, क्रीडा शिक्षक तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अपूर्वाचे अभिनंदन केले आहे. अपूर्वाच्या या यशामुळे ग्रामीण भागातील अनेक तरुण खेळाडूंना प्रेरणा मिळेल, असा विश्वास क्रीडाप्रेमींनी व्यक्त केला आहे. तिच्या पुढील वाटचालीस सर्व स्तरांतून शुभेच्छा दिल्या जात आहेत.

Web Title: Buldhana news the kshitij sports festival was celebrated enthusiastically at sahakar vidya mandir

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 05:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Buldhana News: ‘बार्टी’ संशोधन उपकेंद्र सुरू करण्याची घोषणा! संत चोखामेळा जन्मोत्सव उत्साहात
1

Buldhana News: ‘बार्टी’ संशोधन उपकेंद्र सुरू करण्याची घोषणा! संत चोखामेळा जन्मोत्सव उत्साहात

Buldhana News: वर्षभरात ५९.७३ कोटींचा मुद्देमाल जप्त; बुलढाणा पोलिसांची विक्रमी कामगिरी
2

Buldhana News: वर्षभरात ५९.७३ कोटींचा मुद्देमाल जप्त; बुलढाणा पोलिसांची विक्रमी कामगिरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ममता दिदी सावधान! पश्चिम बंगालला PM Modi 830 कोटींची भेट देणार; तर ‘या’ सभेतून प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार

ममता दिदी सावधान! पश्चिम बंगालला PM Modi 830 कोटींची भेट देणार; तर ‘या’ सभेतून प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार

Jan 18, 2026 | 10:59 AM
न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांची आज जयंती; जाणून घ्या 18 जानेवारीचा इतिहास

न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांची आज जयंती; जाणून घ्या 18 जानेवारीचा इतिहास

Jan 18, 2026 | 10:52 AM
Uttar Pradesh Crime: ८ महिन्यांच्या लग्नाचा रक्तरंजित शेवट; पत्नीने डॉक्टर प्रियकराच्या मदतीने पतीची केली हत्या

Uttar Pradesh Crime: ८ महिन्यांच्या लग्नाचा रक्तरंजित शेवट; पत्नीने डॉक्टर प्रियकराच्या मदतीने पतीची केली हत्या

Jan 18, 2026 | 10:49 AM
Bigg Boss Marathi 6: ‘भाऊच्या धक्क्यावर’ सोनावणे वहिनी अन् कारंडे वहिनींनी घेतली स्पर्धकांची फिरकी; मनोरंजनाचा धमाका

Bigg Boss Marathi 6: ‘भाऊच्या धक्क्यावर’ सोनावणे वहिनी अन् कारंडे वहिनींनी घेतली स्पर्धकांची फिरकी; मनोरंजनाचा धमाका

Jan 18, 2026 | 10:31 AM
विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश

विकेंड स्पेशल! संध्याकाळच्या नाश्त्याला बनवा कुरकुरीत रेस्टॉरंट स्टाईल ‘चिकन पोपकोर्न’, चव अशी की लहानच काय मोठेही होतील खुश

Jan 18, 2026 | 10:30 AM
Gajakesari Yoga: गुरु, चंद्र आणि बुधाच्या आशीर्वादाने 23 जानेवारीनंतर या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब

Gajakesari Yoga: गुरु, चंद्र आणि बुधाच्या आशीर्वादाने 23 जानेवारीनंतर या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब

Jan 18, 2026 | 10:26 AM
पुणेकरांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी! ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त उद्या ‘हे’ प्रमुख रस्ते राहणार बंद

पुणेकरांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी! ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त उद्या ‘हे’ प्रमुख रस्ते राहणार बंद

Jan 18, 2026 | 10:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM