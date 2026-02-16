गॅरेजला जाण्याची गरज नाही! ‘ही’ एक सोपी ट्रिक आणि 30 मिनिटांत स्वतः बदला बाईकचे इंजिन ऑइल

इंजिन ऑइल हे कोणत्याही वाहनचे प्राण मानले जाते. ते वाहनातील पार्ट्सना योग्यरित्या काम करण्यास मदत करते, इंजिनचे तापमान संतुलित ठेवते, धूळ व धातूचे सूक्ष्म कण अडकवून बाहेर काढण्यास मदत करते आणि गिअर शिफ्टिंग अधिक स्मूथ बनवते. भारतासारख्या देशात, जिथे वाहतूक कोंडी, उष्णता आणि धूळ जास्त असते, तिथे इंजिन ऑइलवर अतिरिक्त ताण येतो. वेळेवर ऑइल न बदलल्यास इंजिनचा आवाज वाढू शकतो, मायलेज कमी होऊ शकते आणि एकूण कार्यक्षमता घटू शकते.
अनेक जण इंजिन ऑइल खूप कमी वेळा बदलतात. मेकॅनिक बाईकचे इंजिन ऑइल बदलताना जास्त पैसे आकारत असल्याने अनेक रायडर्स पैसे वाचवण्यासाठी इंजिन ऑइल योग्य वेळी बदलत नाही. मात्र, तुम्ही स्वतः देखील इंजिन ऑइल बदलू शकता. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.
सर्वप्रथम आपल्या बाईकसाठी योग्य ग्रेडचे इंजिन ऑइल घ्या. बाईकमध्ये ऑइल फिल्टर असल्यास नवीन फिल्टरही तयार ठेवा. याशिवाय ड्रेन पॅन, स्पॅनर, फनेल, हातमोजे आणि ड्रेन बोल्टसाठी नवीन क्रश वॉशर जवळ ठेवा.
इंजिन 5 ते 10 मिनिटे सुरू करून थोडे गरम करून घ्या, त्यामुळे जुने ऑइल सहज बाहेर पडते. बाईक सेंटर स्टँडवर सरळ उभी करा. वरचा फिलर कॅप आणि खालचा ड्रेन बोल्ट उघडताच जुने ऑइल बाहेर येऊ लागेल. संपूर्ण ऑइल निघेपर्यंत प्रतीक्षा करा.
यानंतर ऑइल फिल्टर बदला. नवीन फिल्टर बसवण्यापूर्वी त्याच्या रबर गॅस्केटवर थोडे ताजे ऑइल लावा, जेणेकरून योग्य सील तयार होईल आणि गळती होणार नाही.
निर्धारित प्रमाणात नवीन ऑइल फनेलच्या साहाय्याने भरा. इंजिन एक मिनिट चालू करून बंद करा आणि डिपस्टिक किंवा साइट ग्लासद्वारे ऑइलची पातळी तपासा. जुने ऑइल सुरक्षित कंटेनरमध्ये साठवून जवळच्या सर्व्हिस सेंटर किंवा रीसायकलिंग पॉइंटवर जमा करा. हे छोटेसे काम केवळ खर्च वाचवत नाही, तर तुमच्या बाईकची काळजी घेण्याची सवयही वाढवते आणि इंजिन दीर्घकाळ चांगल्या स्थितीत ठेवण्यास मदत करते.