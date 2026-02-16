Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
गॅरेजला जाण्याची गरज नाही! ‘ही’ एक सोपी ट्रिक आणि 30 मिनिटांत स्वतः बदला बाईकचे इंजिन ऑइल

उत्तम परफॉर्मन्स आणि चांगल्या मायलेजसाठी बाईकचे इंजिन ऑइल बदलणे खूप महत्वाचे असते. मात्र, हेच काम तुम्ही स्वतः देखील सहजपणे करू शकता. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Feb 16, 2026 | 06:15 AM
फोटो सौजन्य: Gemini

फोटो सौजन्य: Gemini

  • बाईकची योग्यरित्या देखभाल करणे महत्वाचे
  • बाईकचे इंजिन ऑइल बदलणे अगदी सोपे
  • जाणून घ्या सोपी पद्धत
बाईक खरेदी करण्यापेक्षा तिला मेंटेन ठेवणे फार महत्वाचे असते. जर तुम्ही तुमची बाईक उत्तमरीत्या मेंटेन ठेवली तरच ती तुम्हाला चांगला मायलेज आणि उत्तम परफॉर्मन्स देईल. बाईकमध्ये अनेक पार्ट्स महत्वाचे असते. यातही सर्वात महत्वाचा पार्ट म्हणजे इंजिन. जर इंजिन चांगले असेल तर तुमच्या बाईकचे आयुष्य अजून वाढते. इंजिन ऑइल गरजेचे का आहे? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

इंजिन ऑइल इतके महत्वाचे का आहे?

इंजिन ऑइल हे कोणत्याही वाहनचे प्राण मानले जाते. ते वाहनातील पार्ट्सना योग्यरित्या काम करण्यास मदत करते, इंजिनचे तापमान संतुलित ठेवते, धूळ व धातूचे सूक्ष्म कण अडकवून बाहेर काढण्यास मदत करते आणि गिअर शिफ्टिंग अधिक स्मूथ बनवते. भारतासारख्या देशात, जिथे वाहतूक कोंडी, उष्णता आणि धूळ जास्त असते, तिथे इंजिन ऑइलवर अतिरिक्त ताण येतो. वेळेवर ऑइल न बदलल्यास इंजिनचा आवाज वाढू शकतो, मायलेज कमी होऊ शकते आणि एकूण कार्यक्षमता घटू शकते.

4 वर्षात तब्बल 2.5 लाखांहून अधिक युनिट्सची विक्री! ‘या’ 7 सीटर कारने ग्राहकांना लावलंय वेड

अनेक जण इंजिन ऑइल खूप कमी वेळा बदलतात. मेकॅनिक बाईकचे इंजिन ऑइल बदलताना जास्त पैसे आकारत असल्याने अनेक रायडर्स पैसे वाचवण्यासाठी इंजिन ऑइल योग्य वेळी बदलत नाही. मात्र, तुम्ही स्वतः देखील इंजिन ऑइल बदलू शकता. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

इंजिन ऑइल बदलताना कोणती तयारी करावी?

सर्वप्रथम आपल्या बाईकसाठी योग्य ग्रेडचे इंजिन ऑइल घ्या. बाईकमध्ये ऑइल फिल्टर असल्यास नवीन फिल्टरही तयार ठेवा. याशिवाय ड्रेन पॅन, स्पॅनर, फनेल, हातमोजे आणि ड्रेन बोल्टसाठी नवीन क्रश वॉशर जवळ ठेवा.

ऑइल बदलण्याची प्रक्रिया

इंजिन 5 ते 10 मिनिटे सुरू करून थोडे गरम करून घ्या, त्यामुळे जुने ऑइल सहज बाहेर पडते. बाईक सेंटर स्टँडवर सरळ उभी करा. वरचा फिलर कॅप आणि खालचा ड्रेन बोल्ट उघडताच जुने ऑइल बाहेर येऊ लागेल. संपूर्ण ऑइल निघेपर्यंत प्रतीक्षा करा.

यानंतर ऑइल फिल्टर बदला. नवीन फिल्टर बसवण्यापूर्वी त्याच्या रबर गॅस्केटवर थोडे ताजे ऑइल लावा, जेणेकरून योग्य सील तयार होईल आणि गळती होणार नाही.

Hero Splendor ला मायलेजच्या बाबतीत अक्षरशः रडवते ‘ही’ बाईक! 1 लिटर पेट्रोलवर 65 किमीची अंतर करते पार

नवीन ऑइल भरणे आणि अंतिम तपासणी

निर्धारित प्रमाणात नवीन ऑइल फनेलच्या साहाय्याने भरा. इंजिन एक मिनिट चालू करून बंद करा आणि डिपस्टिक किंवा साइट ग्लासद्वारे ऑइलची पातळी तपासा. जुने ऑइल सुरक्षित कंटेनरमध्ये साठवून जवळच्या सर्व्हिस सेंटर किंवा रीसायकलिंग पॉइंटवर जमा करा. हे छोटेसे काम केवळ खर्च वाचवत नाही, तर तुमच्या बाईकची काळजी घेण्याची सवयही वाढवते आणि इंजिन दीर्घकाळ चांगल्या स्थितीत ठेवण्यास मदत करते.

 

Published On: Feb 16, 2026 | 06:15 AM

