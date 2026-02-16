Weekly Horoscope: फेब्रुवारी महिन्याचा तिसरा आठवडा कसा राहील ते जाणून घ्या

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
फेब्रुवारी महिन्याचा तिसरा आठवडा (16 ते 22 फेब्रुवारी) चांगला राहील. या आठवड्यात ग्रहांच्या हालचाली होणार आहेत. मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या लोकांसाठी हा फेब्रुवारी महिन्याचा तिसरा आठवडा कसा राहील ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 16, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फेब्रुवारी महिन्याचा तिसरा आठवडा खूप खास असणार आहे. या आठवड्यात ग्रहांच्या हालचाली होणार आहेत. या हालचालींचा काही राशीच्या लोकांवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे तर काही राशीच्या लोकांना सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. या आठवड्यात, तुम्हाला तुमच्या कामात नवीन ऊर्जा आणि उत्साहाने पुढे जावे लागेल. परंतु काही राशींना अनावश्यक वाद आणि गुंतागुंत टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. यावेळी आर्थिक बाबी, आरोग्य आणि नातेसंबंधांमध्ये संतुलन राखणे अत्यंत महत्वाचे असेल. मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या लोकांसाठी हा फेब्रुवारी महिन्याचा तिसरा आठवडा कसा राहील ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांना या आठवड्यात सावध राहण्याची गरज आहे. काही कौटुंबिक समस्यांनी त्रास होऊ शकतो. तुमच्या मुलांशी संबंधित एखादी समस्या तुम्हाला मोठी चिंता देऊ शकते. तुमच्या करिअर आणि व्यवसायावर कमी लक्ष केंद्रित कराल, ज्याचा त्यांच्यावर परिणाम होऊ शकतो. आरोग्य आणि नातेसंबंधाबाबत सावध राहण्याची गरज आहे. अचानक मोठे खर्च तुमच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम करू शकतात.

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा धावपळीचा राहू शकतो. रागाच्या भरात कोणताही निर्णय घेण्याचे टाळावे. कामाशी संबंधित अडचणी येऊ शकतात. या काळात कोणत्याही कामात घाई करू नका आणि काळजीपूर्वक वाहन चालवा. नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चांगले समन्वय राखावे लागेल. व्यवसायात आर्थिक गुंतवणूक करणे टाळावे. कुटुंबामध्ये हा आठवडा आनंदाचा राहील.

Mangal Gochar 2026: महाशिवरात्रीला मंगळ बदलणार आपले नक्षत्र, या राशीच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मिश्रित राहील. करिअर आणि व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. लांब किंवा कमी अंतराचा प्रवास शक्य आहे. ही सहल शुभ आणि फायदेशीर ठरेल. काही अनपेक्षित समस्या तुम्हाला त्रास देऊ शकतात. या काळात कामात टाळाटाळ करण्याची प्रवृत्ती निर्माण होऊ शकते. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. या आठवड्यात आरोग्याची काळजी घ्यावी. तुमच्या कुटुंबासाठी आणि वैवाहिक आनंदासाठी अनुकूल राहील.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. तुम्हाला न्यायालयीन किंवा सरकारी बाबींमध्ये दिलासा मिळू शकेल. हा आठवडा विद्यार्थ्यांसाठी चांगला राहील. स्पर्धा परीक्षांचे निकाल अनुकूल असू शकतात. उच्च शिक्षणातील अडथळे दूर होतील. विद्यार्थ्यांसाठी हा आठवडा फायदेशीर राहील. व्यवसायाच्या निमित्ताने लांबचा प्रवास करण्याची संधी मिळेल. या व्यावसायिक सहली आनंददायी आणि फायदेशीर ठरतील.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा फायदेशीर राहील. कोणत्याही गोष्टीत घाई करू नका, अन्यथा गोष्टी चुकीच्या होऊ शकतात. वाहन चालवताना काळजी घ्यावी. नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या वरिष्ठ आणि कनिष्ठांशी जुळवून घेणे योग्य वाटेल. कुटुंबातील समस्या दूर होतील. जुनाट आजार उद्भवू शकतो, ज्यामुळे शारीरिक आणि मानसिक त्रास होऊ शकतो.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मिश्रित राहील. तुम्हाला तुमच्या लपलेल्या शत्रूंपासून सावध राहावे लागेल. कामाच्या ठिकाणी इतरांशी संवाद साधण्यापेक्षा त्यांच्या ध्येयांवर लक्ष केंद्रित करावे. कोणाशीही उद्धट बोलणे टाळा, अन्यथा अपमान होण्याची शक्यता आहे. मालमत्तेशी संबंधित वादांमुळे तुम्हाला मोठी चिंता वाटू शकते. वडिलोपार्जित मालमत्ता मिळण्यात अडथळा येऊ शकतो.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा खूप चांगला राहील. दीर्घकाळापासून वाट पाहत असलेली इच्छा पूर्ण झाल्याने आनंद होईल. तुमची नियोजित कामे वेळेवर आणि इच्छित पद्धतीने पूर्ण होताना पाहून तुमचा उत्साह आणि धैर्य वाढेल. नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. पदोन्नती किंवा उच्च पदाची दीर्घकाळापासूनची इच्छा पूर्ण होईल. तुम्हाला वरिष्ठ आणि कनिष्ठ दोघांकडूनही पूर्ण पाठिंबा मिळेल, ज्यामुळे तुम्ही तुमचे सर्वोत्तम देऊ शकाल.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा खूप चांगला राहणार आहे. देश-विदेशातील लोकांकडून तुम्हाला भरपूर प्रेम, पाठिंबा आणि सहकार्य मिळेल. नोकरदार महिलांसाठी हा आठवडा अत्यंत शुभ राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमचा दर्जा आणि स्थान वाढल्याने केवळ ऑफिसमध्येच नाही तर कुटुंबातही तुमचा आदर वाढेल. व्यावसायिकांना वाढ आणि नफा होईल. व्यावसायिक सहली आनंददायी आणि फायदेशीर ठरतील.

Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रीला शिवलिंगावर दूध दही पाणी अर्पण करण्याचा योग्य क्रम जाणून घ्या

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा खूप शुभ राहणार आहे. या आठवड्यात बऱ्याच काळापासून रखडलेली कामे गती घेतील. सरकार आणि सरकारशी संबंधित निर्णयांमुळे तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. करिअर आणि व्यवसायापासून ते घर आणि कुटुंबापर्यंत सर्वत्र शुभ परिणाम मिळतील. या आठवड्यात तुम्ही घरामध्ये धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करू शकतात. तुमच्या कामाचे नियोजन करण्याची तुमची प्रवृत्ती तुम्हाला फायदेशीर ठरेल.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा धावपळीचा राहील. कामाच्या ठिकाणी घेतलेली मेहनत फायदेशीर ठरेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या वरिष्ठांशी चांगला समन्वय अनुभवाल. तुमचे वरिष्ठ तुमच्या कामाची प्रशंसा करू शकतात आणि तुमच्यावर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सोपवू शकतात. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. करिअरपासून ते व्यवसाय आणि कुटुंबापर्यंत हा आठवडा अनुकूल राहील. विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासावर अधिक लक्ष केंद्रित करतील. नोकरी करणाऱ्यांना उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत मिळतील. जर तुम्ही नोकरी बदलण्याच्या शोधात असाल तर तुम्हाला या आठवड्यात अपेक्षित यश मिळेल. बेरोजगार लोकांना रोजगार मिळेल. या आठवड्यात तुम्हाला व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मिश्रित राहील. कामांच्या ठिकाणी तुम्हाला खूप मेहनत घ्यावी लागेल आणि धावपळ करावी लागेल. अचानक मोठा खर्च होऊ शकतो, ज्यामुळे तुमचे आधीच तयार केलेले बजेट बिघडू शकते. वादविवादापासून दूर राहा. तुम्हाला अनावश्यक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. व्यावसायिकांनी त्यांचे कागदपत्रे वेळेवर पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

