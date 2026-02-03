डिप्लोमा इन इंटिरिअर डिझायनिंग! काय असते संपूर्ण प्रक्रिया? सविस्तर जाणून घ्या

इंटिरिअर डिझायनर हा एक प्रशिक्षित आणि सर्जनशील व्यावसायिक असतो. घर, कार्यालय, शोरूम, हॉटेल, वर्कशॉप किंवा इतर कोणत्याही इमारतीच्या आतील रचनेला आकर्षक, सोयीस्कर आणि आधुनिक स्वरूप देण्याचे काम तो करतो. एखाद्या जागेचा केवळ देखावा बदलणेच नव्हे, तर ती जागा अधिक उपयोगी, आरामदायक आणि सुंदर बनवणे हे इंटिरिअर डिझायनरचे मुख्य उद्दिष्ट असते. घरात सोफा कुठे ठेवायचा, भिंतींना कोणता रंग योग्य ठरेल, कोपऱ्यात कोणता डेकोरेटिव्ह पीस शोभून दिसेल, लाईटिंग कशी असावी, सिलिंगवर कोणती रचना करावी, फ्लोअरिंग कोणत्या प्रकारचे असावे. या सर्व गोष्टींचा विचार इंटिरिअर डिझायनर करतो. ग्राहकाच्या गरजा, बजेट आणि जागेचा आकार लक्षात घेऊन तो संपूर्ण डिझाइन तयार करतो.
इंटिरिअर डिझायनर होण्यासाठी उमेदवाराने कोणत्याही मान्यताप्राप्त बोर्डातून १०+२ किंवा १२वी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. १२वीमध्ये भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित (PCM) किंवा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र (PCB) हे विषय असणे आवश्यक आहे. बहुतांश संस्थांमध्ये किमान ५५ टक्के गुणांची अट असते. काही संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेतली जाते, तर काही ठिकाणी गुणवत्ता यादीच्या आधारे प्रवेश दिला जातो. डिप्लोमा इन इंटिरिअर डिझायनिंग हा अभ्यासक्रम करिअरची चांगली सुरुवात ठरू शकतो. या अभ्यासक्रमासाठी उमेदवाराला संबंधित कॉलेज किंवा विद्यापीठाच्या अधिकृत वेबसाइटवर अर्ज करावा लागतो. अर्ज भरताना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात आणि अर्ज शुल्क भरावे लागते. अनेक कॉलेजमध्ये १०वी किंवा १२वीच्या गुणांच्या आधारे गुणवत्ता यादी तयार केली जाते.
प्रवेशासाठी सर्वप्रथम निवडलेल्या विद्यापीठाच्या अधिकृत वेबसाइटवर नोंदणी करावी लागते. नोंदणीनंतर युजरनेम आणि पासवर्ड मिळतो. त्यानंतर लॉगिन करून हवा तो अभ्यासक्रम निवडावा, शैक्षणिक माहिती भरावी आणि अर्ज सबमिट करावा. जर प्रवेश परीक्षा असेल, तर त्या परीक्षेसाठी नोंदणी करावी लागते. परीक्षेच्या गुणांनुसार निवड यादी जाहीर केली जाते आणि त्यानंतर समुपदेशन प्रक्रिया होते.
प्रमुख संस्था