डिप्लोमा इन इंटिरिअर डिझायनिंग! काय असते संपूर्ण प्रक्रिया? सविस्तर जाणून घ्या

इंटिरिअर डिझायनर हा घर, कार्यालय, हॉटेल व इमारतींच्या आतील रचनेला आकर्षक व उपयुक्त बनवणारा सर्जनशील व्यावसायिक असतो.

Updated On: Feb 03, 2026 | 05:00 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

इंटिरिअर डिझायनर हा एक प्रशिक्षित आणि सर्जनशील व्यावसायिक असतो. घर, कार्यालय, शोरूम, हॉटेल, वर्कशॉप किंवा इतर कोणत्याही इमारतीच्या आतील रचनेला आकर्षक, सोयीस्कर आणि आधुनिक स्वरूप देण्याचे काम तो करतो. एखाद्या जागेचा केवळ देखावा बदलणेच नव्हे, तर ती जागा अधिक उपयोगी, आरामदायक आणि सुंदर बनवणे हे इंटिरिअर डिझायनरचे मुख्य उद्दिष्ट असते. घरात सोफा कुठे ठेवायचा, भिंतींना कोणता रंग योग्य ठरेल, कोपऱ्यात कोणता डेकोरेटिव्ह पीस शोभून दिसेल, लाईटिंग कशी असावी, सिलिंगवर कोणती रचना करावी, फ्लोअरिंग कोणत्या प्रकारचे असावे. या सर्व गोष्टींचा विचार इंटिरिअर डिझायनर करतो. ग्राहकाच्या गरजा, बजेट आणि जागेचा आकार लक्षात घेऊन तो संपूर्ण डिझाइन तयार करतो.

Gadchiroli News: आश्रमशाळा की गुरांचा गोठा? विद्यार्थी भोजन कक्षात गुरांचा ठिय्या, लाहेरी आश्रमशाळेतील प्रकार

इंटिरिअर डिझायनर होण्यासाठी उमेदवाराने कोणत्याही मान्यताप्राप्त बोर्डातून १०+२ किंवा १२वी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. १२वीमध्ये भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित (PCM) किंवा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि जीवशास्त्र (PCB) हे विषय असणे आवश्यक आहे. बहुतांश संस्थांमध्ये किमान ५५ टक्के गुणांची अट असते. काही संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेतली जाते, तर काही ठिकाणी गुणवत्ता यादीच्या आधारे प्रवेश दिला जातो. डिप्लोमा इन इंटिरिअर डिझायनिंग हा अभ्यासक्रम करिअरची चांगली सुरुवात ठरू शकतो. या अभ्यासक्रमासाठी उमेदवाराला संबंधित कॉलेज किंवा विद्यापीठाच्या अधिकृत वेबसाइटवर अर्ज करावा लागतो. अर्ज भरताना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात आणि अर्ज शुल्क भरावे लागते. अनेक कॉलेजमध्ये १०वी किंवा १२वीच्या गुणांच्या आधारे गुणवत्ता यादी तयार केली जाते.

प्रवेशासाठी सर्वप्रथम निवडलेल्या विद्यापीठाच्या अधिकृत वेबसाइटवर नोंदणी करावी लागते. नोंदणीनंतर युजरनेम आणि पासवर्ड मिळतो. त्यानंतर लॉगिन करून हवा तो अभ्यासक्रम निवडावा, शैक्षणिक माहिती भरावी आणि अर्ज सबमिट करावा. जर प्रवेश परीक्षा असेल, तर त्या परीक्षेसाठी नोंदणी करावी लागते. परीक्षेच्या गुणांनुसार निवड यादी जाहीर केली जाते आणि त्यानंतर समुपदेशन प्रक्रिया होते.

UGC NET Result 2025: लाखो उमेदवारांची प्रतीक्षा संपणार; निकाल लवकरच होणार जाहीर

प्रमुख संस्था

  • इंटिरिअर डिझायनिंगसाठी देशातील काही नामांकित संस्था पुढीलप्रमाणे आहेत—
  • इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्ट अँड डिझाईन, दिल्ली
  • आयफा मल्टीमीडिया, बंगळुरु
  • आयफा लँकेस्टर डिग्री कॉलेज, बंगळुरु
  • साई स्कूल ऑफ इंटिरिअर डिझाइन, नवी दिल्ली
  • आयआयएलएम स्कूल ऑफ डिझाईन, गुरुग्राम
  • नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईन, दिल्ली
  • आर्क अकॅडमी ऑफ डिझाईन, जयपूर
  • नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, रायपूर
  • वोग इन्स्टिट्यूट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी, बंगळुरु
सर्जनशीलता, कल्पकता आणि डिझाइनची आवड असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी इंटिरिअर डिझायनिंग हे उत्तम करिअर ठरू शकते. योग्य शिक्षण, कौशल्य आणि अनुभवाच्या जोरावर या क्षेत्रात चांगले यश मिळवता येते.

Published On: Feb 03, 2026 | 05:00 PM

