Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Lon Musk Merges Spacex And Xai Prepares For Game Changing Super Tech Ipo

Elon Musk Latest News: सुपर टेक आयपीओ येणार? मस्कच्या नव्या कंपनीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष

जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती एलोन मस्क यांनी एक धाडसी पाऊल उचलले आहे. मस्क यांनी त्यांची अंतराळ संशोधन कंपनी, स्पेसएक्स आणि त्यांची कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी, एक्स-एआय यांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 04:57 PM
Elon Musk Latest News: सुपर टेक आयपीओ येणार? मस्कच्या नव्या कंपनीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष

Elon Musk Latest News: सुपर टेक आयपीओ येणार? मस्कच्या नव्या कंपनीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष

Follow Us:
Follow Us:
  • एलोन मस्कचा ‘महा’प्लॅन
  • स्पेसएक्स आणि xAI विलीनीकरण होणार 
  • IPO मुळे गुंतवणूकदारांना सुवर्णसंधी?
 

Elon Musk Latest News: जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती एलोन मस्क यांनी तंत्रज्ञान आणि अवकाशाच्या जगात एक धाडसी पाऊल उचलले आहे. मस्क यांनी त्यांची अंतराळ संशोधन कंपनी, स्पेसएक्स आणि त्यांची कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी, एक्स-एआय यांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे धोरणात्मक पाऊल मस्कची तांत्रिक ताकद आणखी मजबूत करण्यासाठी आणि जागतिक बाजारपेठेत पाय रोवण्यासाठी आहे. या विलीनीकरणाद्वारे, मस्क ‘सुपर टेक आयपीओ’ ची तयारी करत आहेत, जो या वर्षाच्या अखेरीस बाजारात येऊ शकतो.

सोमवारी एलोन मस्कची अंतराळ कंपनी, स्पेसएक्सने अधिकृतपणे घोषणा केली की त्यांनी एक्स-एआय पूर्णपणे विकत घेतले आहे. या मोठ्या विलीनीकरणासह, मस्कच्या अनेक प्रमुख तंत्रज्ञाने, जसे की एआय चॅटबॉट ग्रोक आणि स्टारलिंक, आता एकाच छताखाली काम करतील. हे पाऊल मस्कच्या त्यांच्या सर्व तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या ताकदी एकत्र आणण्याच्या मोठ्या योजनेचा एक भाग आहे.

HDFC Pension Update: अर्बन कंपनी–HDFC पेन्शन यांचे ऐतिहासिक पाऊल! NPC अंतर्गत नवी पेन्शन योजना होणार सुरू

एलोन मस्कचे स्वप्न भविष्यात अवकाशात मोठे डेटा सेंटर आणि सर्व्हर स्थापित करणे आणि चालवणे आहे. या विलीनीकरणानंतर, स्पेसएक्स आणि एआय एकत्रितपणे अवकाश-आधारित संगणनाला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काम करतील. या तंत्रज्ञानामध्ये भविष्यात डेटा प्रोसेसिंग आणि जागतिक संप्रेषण पूर्णपणे बदलण्याची क्षमता आहे, ज्यामुळे संपूर्ण जगात क्रांती होईल. तंत्रज्ञानाच्या जगात मस्कचा हा निर्णय जगभरातील लोकांना इंटरनेट आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणे खूप सोपे करेल. हे विलीनीकरण तंत्रज्ञान विकासाला गती देईल आणि मस्कच्या जागतिक योजनांना नवीन उंचीवर घेऊन जाईल. मस्क एक शक्तिशाली कंपनी तयार करत आहे जी अवकाश, एआय आणि इंटरनेट या क्षेत्रातील त्यांची पूर्ण ताकद एकत्रित करेल.

Liberty General Insurance: मोटर विम्याचा अनुभव बदलणार! लिबर्टी जनरल इन्शुरन्सकडून ‘लिबर्टी अशुअर’ लाँच

मस्कची वर्षाच्या अखेरीस ही नवीन सुपरटेक कंपनी शेअर बाजारात आणण्याची एक मोठी आणि महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. कंपनीचा आयपीओ लाँच केला जाईल, ज्यामुळे सामान्य लोकांना मस्कच्या शक्तिशाली कंपनीत गुंतवणूक करण्याची परवानगी मिळेल. हे पाऊल केवळ गुंतवणूकदारांसाठीच नाही तर जागतिक शेअर बाजारासाठी देखील एक मोठी आणि महत्त्वाची घटना असण्याची अपेक्षा आहे. या विलीनीकरणामुळे, एलोन मस्क त्यांचे तांत्रिक कौशल्य आणखी मजबूत करेल, त्यांना बाजारात त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा खूप पुढे ठेवेल. मस्कच्या भविष्यातील प्रमुख प्रकल्पांच्या यशासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे यावर स्पेसएक्सने भर दिला आहे. संपूर्ण जगाचे लक्ष आता या नवीन कंपनीवर आहे, जी अवकाश आणि एआय एकत्र करून इतिहास घडवेल.

Web Title: Lon musk merges spacex and xai prepares for game changing super tech ipo

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 04:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

 Today Gold-Silver Price: सोनं आणि चांदीच्या किमती कोसळल्या! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर
1

 Today Gold-Silver Price: सोनं आणि चांदीच्या किमती कोसळल्या! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

Stock Market Today: ट्रम्प निर्णयाने बाजारात सकारात्मक ‘लाट’;  गुंतवणूकदारांसाठी हे शेअर्स ठरणार फायदेशीर
2

Stock Market Today: ट्रम्प निर्णयाने बाजारात सकारात्मक ‘लाट’;  गुंतवणूकदारांसाठी हे शेअर्स ठरणार फायदेशीर

Blue Energy Motors-HPCL Partnership: BEM–HPCL यांची युती! फ्युएल पंपांवर उभारले जाणार बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन
3

Blue Energy Motors-HPCL Partnership: BEM–HPCL यांची युती! फ्युएल पंपांवर उभारले जाणार बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन

Union Budget 2026: बजेटनंतर बँकिंग क्षेत्राला मोठा फटका! बँकांवर तब्बल ‘इतक्या’ लाख कोटींचा येणार भार 
4

Union Budget 2026: बजेटनंतर बँकिंग क्षेत्राला मोठा फटका! बँकांवर तब्बल ‘इतक्या’ लाख कोटींचा येणार भार 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Elon Musk Latest News: सुपर टेक आयपीओ येणार? मस्कच्या नव्या कंपनीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष

Elon Musk Latest News: सुपर टेक आयपीओ येणार? मस्कच्या नव्या कंपनीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष

Feb 03, 2026 | 04:57 PM
कधी रंगामुळे मिळालेले ताणे, आता तिला पाहण्यासाठी तरुण करतात बहाणे! The Kerala Story 2 ची सुंदर स्टारकास्ट आहे तरी कोण?

कधी रंगामुळे मिळालेले ताणे, आता तिला पाहण्यासाठी तरुण करतात बहाणे! The Kerala Story 2 ची सुंदर स्टारकास्ट आहे तरी कोण?

Feb 03, 2026 | 04:55 PM
Parliament Budget Session: संसदेत राडा! विरोधी पक्षांचे ८ खासदार निलंबित; नेमकं झालं काय?

Parliament Budget Session: संसदेत राडा! विरोधी पक्षांचे ८ खासदार निलंबित; नेमकं झालं काय?

Feb 03, 2026 | 04:52 PM
Maharashtra Politics: “पाटील, पटेल या ठाकरेंच्या विधानाचा पटेलांकडून समाचार; म्हणाले, “ठाकरे, वाकरे…”

Maharashtra Politics: “पाटील, पटेल या ठाकरेंच्या विधानाचा पटेलांकडून समाचार; म्हणाले, “ठाकरे, वाकरे…”

Feb 03, 2026 | 04:44 PM
मुंबईनगरीला आली जपानसारखी बहर! Cherry Blossom चा फील घेण्यासाठी हौशींची गर्दी, Video Viral

मुंबईनगरीला आली जपानसारखी बहर! Cherry Blossom चा फील घेण्यासाठी हौशींची गर्दी, Video Viral

Feb 03, 2026 | 04:33 PM
गड्या आता जावं लागतंय! बाली, थायलंड सोडा अन् स्वर्गात या; ‘हा’ जिल्हा Tourism मध्ये…

गड्या आता जावं लागतंय! बाली, थायलंड सोडा अन् स्वर्गात या; ‘हा’ जिल्हा Tourism मध्ये…

Feb 03, 2026 | 04:33 PM
आता होणार ‘स्मार्ट पार्किंग’! मोबाईल अॅपवरून होणार जागा बुक; पाहा किती असेल दर आणि कशी मिळेल सुविधा?

आता होणार ‘स्मार्ट पार्किंग’! मोबाईल अॅपवरून होणार जागा बुक; पाहा किती असेल दर आणि कशी मिळेल सुविधा?

Feb 03, 2026 | 04:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM