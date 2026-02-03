Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मुंबईनगरीला आली जपानसारखी बहर! Cherry Blossom चा फील घेण्यासाठी हौशींची गर्दी, Video Viral

Mumbai in Pink : मुंबईच्या ईस्टन एक्सप्रेसचा एक अद्भुत व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ईस्टन एक्सप्रेसवर जपानसारखी चेरी ब्लॉसमचा बहर आला आहे. मुंबई सीटी गुलाबी रंगात न्हाहली आहे. याचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 04:33 PM
Mumbai's cherry blossom season video goes viral

मुंबईनगरीला आली जपानसारखी बहर! Cherry Blossom चा फील घेण्यासाठी हौशींची गर्दी, Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • मुंबईनगरीला आली जपानसारखी बहर
  • ईस्टन एक्सप्रेसवर चेरी ब्लॉसमचा बहर
  • फील घेण्यासाठी बघ्यांची गर्दी, Video Viral
Mumbai Viral Video : मुंबई हे धावपळीचे शहर म्हणून ओळखले जाते. तसेच मुंबईच्या लोकलमुळे आणि ट्रॅफिकमुळे देखील सतत चर्चेचा विषय ठरत असते. पण यावेळी मुंबई एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आली आहे. मुंबईच्या ईस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर जपानमधील प्रसिद्ध चेरी ब्लॉसमचा भास देणारा बहर आला आहे. हायवेवरील झाडांना गुलाबी फुले आली आहे. विक्रोळीच्या एका पट्ट्यात ही झाडांवर गुलाबी बहर आली आहे. पिंक ट्रम्पेट झाडांना प्रचंड बहर आला आहे. सध्या याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, जपानमधील टोकियोसारखा चेरी ब्लॅसमचा फेस्टिव्हल मुंबईमध्ये भासत आहे. या गुलाबी झाडांनी मुंबईकरांना प्रेमात पाडले आहे. सहसा चेरी ब्लॉसमचा आनंद घेण्यासाठी लोक सातासमुद्रापार जातात. परंतु आता याची गरज उरलेली नाही. लोक याचा फील घेण्यासाठी मुंबईच्या विक्रोळी ते घाटकोपर दरम्यान च्या एक्सप्रेसवर जात आहे. या पिंक ट्रम्पेट झाडांनी मुंबईकरांना भुरळ घातली आहे. या झाडांनी लोकांचे लक्ष वेधले आहे. खरे तर मुंबईचे उष्ण हवामान या झाडांसाठी अनुकूल नाही. परंतु ही बहर आल्याने मुंबई गुलाबी रंगात बुडाली आहे. या झाडांना जास्त पाण्याची आवश्यकता नसते. यामुळे महामार्गच्या दुभाजकांवर ही झाडे लावण्यात आली आहेत. यामुळे हे एक पर्यटनाचे केंद्र बनले आहे.

नॉस्टॅल्जियाचा तडका! रंबा होsss… व्हायरल गाण्यावर थिरकली ओरिजिनल डान्सर, 45 वर्षांनंतरही तोच जोश पाहून चाहते घायाळ; Video Viral

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया 

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इन्स्टाग्रामवर @harshalnikale या अकाउंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो लाईक्स आणि व्ह्यूज मिळाले आहेत. या व्हिडिओवर अनेकांनी हार्टचे इमोजी शेअर केले आहेत. हा गुलाबी रंगाचा फुलोरा पाहून लोक प्रेमात पडले आहेत. एका नेटकऱ्याने कमेंट केली आहे की, ईस्ट आणि वेस्टर्न विक्रोळी एकदम बेस्ट आहेत, तर दुसऱ्या एकाने विक्रोळीची सुंदरता अशी कमेंट केली आहे. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

कब्रिस्तानाच्या आत ये…! अंधाऱ्या रात्री फूड डिलिव्हरी बॉयला आला भयावह कॉल, पुढे काय घडलं; Video Viral

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Mumbais cherry blossom season video goes viral stunning pink trees

Published On: Feb 03, 2026 | 04:33 PM

