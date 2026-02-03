Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

कधी रंगामुळे मिळालेले ताणे, आता तिला पाहण्यासाठी तरुण करतात बहाणे! The Kerala Story 2 ची सुंदर स्टारकास्ट आहे तरी कोण?

द केरळ स्टोरी २ च्या टीझरमध्ये दिसणाऱ्या तीन मुलींबद्दल आणि त्या खरोखर कोण आहेत याबद्दल जाणून घ्या

Updated On: Feb 03, 2026 | 04:55 PM
(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

सुदीप्तो सेन दिग्दर्शित आणि विपुल शाह निर्मित, “द केरळ स्टोरी” ५ मे २०२३ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटात अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धी इदनानी आणि सोनिया बलानी यांनी भूमिका केल्या होत्या. या चित्रपटाने सात आठवड्यांपर्यंत दोन भाषांमध्ये भरीव कमाई केली आणि तो ब्लॉकबस्टर ठरला. तीन वर्षांनंतर, त्याचा सिक्वेल, “द केरळ स्टोरी २” येत आहे. तो २७ फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल.

“द केरळ स्टोरी” हा चित्रपट वेगवेगळ्या धर्मातील चार मुलींबद्दल होता ज्यांना इस्लाम धर्म स्वीकारण्यात आला आणि इस्लामिक स्टेटमध्ये सामील करण्यात आले. एका प्रकारे, तो “लव्ह जिहाद” वर आधारित होता आणि एका खऱ्या घटनेचे वर्णन करण्याच्या उद्देशाने बनवण्यात आला होता. या सिक्वेलमध्ये तीन मुलींचे अनुभव देखील दाखवले जातील. उल्का गुप्ता, अदिती भाटिया आणि ऐश्वर्या ओझा महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसतील.

उल्का गुप्ता

या चित्रपटात तिचे नाव सुरेखा नायर आहे. तिचा जन्म १२ एप्रिल १९९७ रोजी बिहारमधील सहरसा येथे झाला होता, पण ती मुंबईतच वाढली. तिचे वडील गगन आणि तिची धाकटी बहीण गोया हे देखील अभिनेते आहेत. तिने मुंबईत शिक्षण घेतले. तिने “आंध्र पोरी”, “रुद्रमादेवी”, हिंदी चित्रपट “ट्रॅफिक”, “सिंबा” आणि “मिस्टर कबाडी”, बंगाली चित्रपट “श्रेष्ठ बंगाली” आणि मराठी चित्रपट “ओध” मध्ये काम केले आहे.

अदिति भाटिया

या चित्रपटातील तिच्या पात्राचे नाव दिव्या पालीवाल आहे. तिचा जन्म २९ ऑक्टोबर १९९९ रोजी झाला. एकता कपूरच्या ‘ये है मोहब्बतें’ या मालिकेतील रुहीच्या भूमिकेवरून तिला हे नाव मिळाले. याआधी तिने ‘विवाह’, ‘शूटआउट अॅट लोखंडवाला’, ‘द ट्रेन’, ‘चान्स पे डान्स’ आणि ‘सरगोशियां’ या चित्रपटांमध्ये बाल कलाकार म्हणून काम केले आहे. याशिवाय तिने झी टीव्हीवरील ‘तश्न-ए-इश्क’ या कार्यक्रमात काम केले आहे. ती ‘कॉमेडी नाईट्स बचाओ ताजा’, ‘कॉमेडी सर्कस’ आणि ‘खतरा खतरा खतरा’ मध्येही दिसली होती. ती इंस्टाग्रामवर देखील सक्रिय आहे आणि तिचे ६.४ दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत.

‘Mirzapur: The Film’ चे शूटिंग संपताच अली फजल झाला भावूक; शेअर केला खास संदेश

ऐश्वर्या ओझा

या चित्रपटात तिचे नाव नेहा संत आहे. तिच्याबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नाही, परंतु ती “रामयुग”, “हाफ सीए”, “रामयुग २”, “हॅपी फॅमिली, कंडिशन अप्लाय” आणि “इको” यासारख्या अनेक वेब सिरीज आणि चित्रपटांमध्ये दिसली आहे. तिचे इंस्टाग्रामवर १५.३ हजार फॉलोअर्स आहेत.

दिलीपवर चाहत्यांचा संताप! फराह खानच्या नवीन व्लॉगमधील ‘ही’ गोष्ट प्रेक्षकांना खटकली, कारण जाणून घ्या

“केरळ स्टोरी” हा चित्रपट १५ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला होता. पहिल्या दिवशी त्याने ८.०३ कोटी रुपयांची कमाई केली. त्यानंतर त्याची कमाई दिवसेंदिवस वाढत गेली. भारतात त्याने २४१.७४ कोटी आणि जगभरात ३०२ कोटी रुपयांची कमाई केली. एकूण कमाई २८६.५ कोटी आणि परदेशात १५.५ कोटी रुपयांची होती.

Web Title: The kerala story 2 cast ulka gupta aditi bhatia aishwarya ojha know about them

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 04:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘Mirzapur: The Film’ चे शूटिंग संपताच अली फजल झाला भावूक; शेअर केला खास संदेश
1

‘Mirzapur: The Film’ चे शूटिंग संपताच अली फजल झाला भावूक; शेअर केला खास संदेश

दिलीपवर चाहत्यांचा संताप! फराह खानच्या नवीन व्लॉगमधील ‘ही’ गोष्ट प्रेक्षकांना खटकली, कारण जाणून घ्या
2

दिलीपवर चाहत्यांचा संताप! फराह खानच्या नवीन व्लॉगमधील ‘ही’ गोष्ट प्रेक्षकांना खटकली, कारण जाणून घ्या

आई कुठे काय करते फेम अभिनेत्रीचं ठरलं लग्न, अपूर्वाने सोशल मीडियावर दिली प्रेमाची कबुली, पाहा फोटो…
3

आई कुठे काय करते फेम अभिनेत्रीचं ठरलं लग्न, अपूर्वाने सोशल मीडियावर दिली प्रेमाची कबुली, पाहा फोटो…

अनेक महिने नैराश्य, बिग बॉसमधून बाहेर पडल्यानंतर घ्यावी लागली थेरपी, अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव
4

अनेक महिने नैराश्य, बिग बॉसमधून बाहेर पडल्यानंतर घ्यावी लागली थेरपी, अभिनेत्रीने सांगितला अनुभव

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कधी रंगामुळे मिळालेले ताणे, आता तिला पाहण्यासाठी तरुण करतात बहाणे! The Kerala Story 2 ची सुंदर स्टारकास्ट आहे तरी कोण?

कधी रंगामुळे मिळालेले ताणे, आता तिला पाहण्यासाठी तरुण करतात बहाणे! The Kerala Story 2 ची सुंदर स्टारकास्ट आहे तरी कोण?

Feb 03, 2026 | 04:55 PM
Parliament Budget Session: संसदेत राडा! विरोधी पक्षांचे ८ खासदार निलंबित; नेमकं झालं काय?

Parliament Budget Session: संसदेत राडा! विरोधी पक्षांचे ८ खासदार निलंबित; नेमकं झालं काय?

Feb 03, 2026 | 04:52 PM
Maharashtra Politics: “पाटील, पटेल या ठाकरेंच्या विधानाचा पटेलांकडून समाचार; म्हणाले, “ठाकरे, वाकरे…”

Maharashtra Politics: “पाटील, पटेल या ठाकरेंच्या विधानाचा पटेलांकडून समाचार; म्हणाले, “ठाकरे, वाकरे…”

Feb 03, 2026 | 04:44 PM
मुंबईनगरीला आली जपानसारखी बहर! Cherry Blossom चा फील घेण्यासाठी हौशींची गर्दी, Video Viral

मुंबईनगरीला आली जपानसारखी बहर! Cherry Blossom चा फील घेण्यासाठी हौशींची गर्दी, Video Viral

Feb 03, 2026 | 04:33 PM
गड्या आता जावं लागतंय! बाली, थायलंड सोडा अन् स्वर्गात या; ‘हा’ जिल्हा Tourism मध्ये…

गड्या आता जावं लागतंय! बाली, थायलंड सोडा अन् स्वर्गात या; ‘हा’ जिल्हा Tourism मध्ये…

Feb 03, 2026 | 04:33 PM
आता होणार ‘स्मार्ट पार्किंग’! मोबाईल अॅपवरून होणार जागा बुक; पाहा किती असेल दर आणि कशी मिळेल सुविधा?

आता होणार ‘स्मार्ट पार्किंग’! मोबाईल अॅपवरून होणार जागा बुक; पाहा किती असेल दर आणि कशी मिळेल सुविधा?

Feb 03, 2026 | 04:02 PM
Chh Sambhajinagar News: निरोप घेताना घेतली प्रतिज्ञा! “आम्ही कधीच कॉपी करणार नाही” भविष्य घडवणारा एक महत्वाचा निर्धार

Chh Sambhajinagar News: निरोप घेताना घेतली प्रतिज्ञा! “आम्ही कधीच कॉपी करणार नाही” भविष्य घडवणारा एक महत्वाचा निर्धार

Feb 03, 2026 | 03:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM