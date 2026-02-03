कधी रंगामुळे मिळालेले ताणे, आता तिला पाहण्यासाठी तरुण करतात बहाणे! The Kerala Story 2 ची सुंदर स्टारकास्ट आहे तरी कोण?

सुदीप्तो सेन दिग्दर्शित आणि विपुल शाह निर्मित, “द केरळ स्टोरी” ५ मे २०२३ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटात अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धी इदनानी आणि सोनिया बलानी यांनी भूमिका केल्या होत्या. या चित्रपटाने सात आठवड्यांपर्यंत दोन भाषांमध्ये भरीव कमाई केली आणि तो ब्लॉकबस्टर ठरला. तीन वर्षांनंतर, त्याचा सिक्वेल, “द केरळ स्टोरी २” येत आहे. तो २७ फेब्रुवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होईल.
“द केरळ स्टोरी” हा चित्रपट वेगवेगळ्या धर्मातील चार मुलींबद्दल होता ज्यांना इस्लाम धर्म स्वीकारण्यात आला आणि इस्लामिक स्टेटमध्ये सामील करण्यात आले. एका प्रकारे, तो “लव्ह जिहाद” वर आधारित होता आणि एका खऱ्या घटनेचे वर्णन करण्याच्या उद्देशाने बनवण्यात आला होता. या सिक्वेलमध्ये तीन मुलींचे अनुभव देखील दाखवले जातील. उल्का गुप्ता, अदिती भाटिया आणि ऐश्वर्या ओझा महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसतील.
उल्का गुप्ता
या चित्रपटात तिचे नाव सुरेखा नायर आहे. तिचा जन्म १२ एप्रिल १९९७ रोजी बिहारमधील सहरसा येथे झाला होता, पण ती मुंबईतच वाढली. तिचे वडील गगन आणि तिची धाकटी बहीण गोया हे देखील अभिनेते आहेत. तिने मुंबईत शिक्षण घेतले. तिने “आंध्र पोरी”, “रुद्रमादेवी”, हिंदी चित्रपट “ट्रॅफिक”, “सिंबा” आणि “मिस्टर कबाडी”, बंगाली चित्रपट “श्रेष्ठ बंगाली” आणि मराठी चित्रपट “ओध” मध्ये काम केले आहे.
अदिति भाटिया
या चित्रपटातील तिच्या पात्राचे नाव दिव्या पालीवाल आहे. तिचा जन्म २९ ऑक्टोबर १९९९ रोजी झाला. एकता कपूरच्या ‘ये है मोहब्बतें’ या मालिकेतील रुहीच्या भूमिकेवरून तिला हे नाव मिळाले. याआधी तिने ‘विवाह’, ‘शूटआउट अॅट लोखंडवाला’, ‘द ट्रेन’, ‘चान्स पे डान्स’ आणि ‘सरगोशियां’ या चित्रपटांमध्ये बाल कलाकार म्हणून काम केले आहे. याशिवाय तिने झी टीव्हीवरील ‘तश्न-ए-इश्क’ या कार्यक्रमात काम केले आहे. ती ‘कॉमेडी नाईट्स बचाओ ताजा’, ‘कॉमेडी सर्कस’ आणि ‘खतरा खतरा खतरा’ मध्येही दिसली होती. ती इंस्टाग्रामवर देखील सक्रिय आहे आणि तिचे ६.४ दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत.
‘Mirzapur: The Film’ चे शूटिंग संपताच अली फजल झाला भावूक; शेअर केला खास संदेश
ऐश्वर्या ओझा
या चित्रपटात तिचे नाव नेहा संत आहे. तिच्याबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नाही, परंतु ती “रामयुग”, “हाफ सीए”, “रामयुग २”, “हॅपी फॅमिली, कंडिशन अप्लाय” आणि “इको” यासारख्या अनेक वेब सिरीज आणि चित्रपटांमध्ये दिसली आहे. तिचे इंस्टाग्रामवर १५.३ हजार फॉलोअर्स आहेत.
दिलीपवर चाहत्यांचा संताप! फराह खानच्या नवीन व्लॉगमधील ‘ही’ गोष्ट प्रेक्षकांना खटकली, कारण जाणून घ्या
“केरळ स्टोरी” हा चित्रपट १५ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनवण्यात आला होता. पहिल्या दिवशी त्याने ८.०३ कोटी रुपयांची कमाई केली. त्यानंतर त्याची कमाई दिवसेंदिवस वाढत गेली. भारतात त्याने २४१.७४ कोटी आणि जगभरात ३०२ कोटी रुपयांची कमाई केली. एकूण कमाई २८६.५ कोटी आणि परदेशात १५.५ कोटी रुपयांची होती.