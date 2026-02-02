Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

UGC NET Result 2025: लाखो उमेदवारांची प्रतीक्षा संपणार; निकाल लवकरच होणार जाहीर

UGC NET 2026 निकालाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. NTA कडून 4 फेब्रुवारीपर्यंत निकाल जाहीर होण्याची शक्यता आहे. निकाल nta.ac.in वर उपलब्ध होणार असून उमेदवार स्कोअरकार्ड डाउनलोड करू शकतील.

Updated On: Feb 02, 2026 | 07:35 PM
career (फोटो सौजन्य: social media)
  • निकाल 4 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत जाहीर होण्याची शक्यता
  • निकाल फक्त nta.ac.in या अधिकृत वेबसाइटवर
  • UGC NET मध्ये निगेटिव्ह मार्किंग नाही
UGC NET Result 2025: UGC NET परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. लवकरच निकाल जाहीर होऊ शकतो. निकाल जाहीर होताच उम्मेदवार अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊन त्यांचे स्कोअरकार्ड डाउनलोड करू शकतील. ही परीक्षा वेगवेगळ्या विषयांसाठी वेगवेगळ्या तारखांना घेण्यात आली होती आणि मोठ्या संख्येने उमेदवारांनी भाग घेतला होता. जाणून घ्या या बाबतीत सविस्तर.

कधी होणार निकाल जाहीर

UGC NET 2026 परीक्षा देशभरात घेण्यात आली होती. ही परीक्षा संगणक-आधारित पद्धतीने घेण्यात आली होती. आता राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने (NTA) सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X द्वारे जाहीर केले आहे की UGC NET 2026 चा निकाल 4 फेब्रुवारीपर्यंत जाहीर होऊ शकतो.

अनोखा आंदोलन! ‘नटवर सर’ साठी 35 KM पायदळ मार्च; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय

UGC NET परीक्षा का घेतली जाते?

UGC NET ही राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षा आहे जी राष्ट्रीय चाचणी एजन्सी (NTA) द्वारे घेतली जाते. देशभरातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदांसाठी पात्रता निश्चित करणे आणि पात्र उमेदवारांना ज्युनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) प्रदान करणे हा त्याचा उद्देश आहे.

वर्षातून किती वेळा परीक्षा घेतली जाते?

UGC NET वर्षातून दोनदा घेतली जाते. साधारणपणे, एक परीक्षा जून सत्रात आणि दुसरी डिसेंबर सत्रात घेतली जाते. दरवर्षी लाखो उमेदवार या परीक्षेला बसतात. UGC NET परीक्षेत दोन पेपर असतात. पेपर १ सर्व उमेदवारांसाठी समान असतो, ज्यामध्ये अध्यापन आणि संशोधन अभिरुचीशी संबंधित प्रश्न समाविष्ट असतात. पेपर २ हा उमेदवाराच्या निवडलेल्या विषयाशी संबंधित असतो आणि विषयाच्या त्यांच्या सखोल आकलनाची चाचणी घेतो.

आन्सर की आधीच जारी

परीक्षा संपल्यानंतर NTA ने UGC NET प्रोव्हिजनल आन्सर की आधीच जारी केली होती. उमेदवारांना उत्तर कीवर आक्षेप घेण्याची संधी देखील देण्यात आली होती. आक्षेप विंडो आता बंद झाली आहे. असे मानले जाते की या आक्षेपांची तपासणी केल्यानंतर अंतिम निकाल तयार करण्यात आला आहे.

निगेटिव्ह मार्किंगबाबत दिलासा

UGC NET परीक्षेचे एक विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे कोणतेही निगेटिव्ह मार्किंग नाही. याचा अर्थ असा की जर उमेदवाराने एखाद्या प्रश्नाचे चुकीचे उत्तर दिले तर त्यांचे गुण वजा केले जात नाहीत. यामुळे उमेदवारांना भीतीशिवाय सर्व प्रश्नांचा प्रयत्न करता येतो.

निकाल कुठे जाहीर होणार?

यूजीसी नेट २०२६ चा निकाल एनटीएच्या अधिकृत वेबसाइट nta.ac.in वर जाहीर केला जाईल. निकाल इतर कोणत्याही वेबसाइटवर उपलब्ध नसेल. उमेदवारांना फक्त अधिकृत वेबसाइटवर अवलंबून राहण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

निकाल कसा डाउनलोड कराल?

  • निकाल तपासण्यासाठी, उमेदवारांनी प्रथम एनटीए वेबसाइटला भेट द्यावी.
  • यूजीसी नेट २०२६ च्या निकालाची लिंक तेथे दिसेल.
  • निकालाच्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर, उमेदवार त्यांचे स्कोअरकार्ड डाउनलोड करू शकतात
  • भविष्यातील संदर्भासाठी ते सेव्ह करू शकतात.
स्कोअरकार्डवर कोणती माहिती असेल?

यूजीसी नेट स्कोअरकार्डमध्ये उमेदवाराचे नाव, रोल नंबर, विषय, मिळालेले गुण, टक्केवारी आणि उमेदवार सहाय्यक प्राध्यापक किंवा कनिष्ठ संशोधन फेलोशिपसाठी पात्र आहे की नाही हे समाविष्ट असेल. पुढील प्रक्रियेत हे स्कोअरकार्ड वापरले जाते.

Frequently Asked Questions

  • Que: UGC NET 2026 चा निकाल कधी लागेल?

    Ans: NTA च्या माहितीनुसार निकाल 4 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत जाहीर होऊ शकतो.

  • Que: UGC NET निकाल कुठे पाहता येईल?

    Ans: निकाल फक्त nta.ac.in या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध होईल.

  • Que: UGC NET परीक्षा कशासाठी घेतली जाते?

    Ans: Assistant Professor पात्रता आणि Junior Research Fellowship (JRF) साठी.

