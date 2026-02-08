Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
समारंभाची खरी व्याख्या! डोळे दिपवणारा हा उत्सव, नालासोपाराच्या सेंट एलिझाबेथ इंग्लिश हायस्कूलमधील

नालासोपारा पूर्व येथील नालेश्वर नगरमधील सेंट एलिझाबेथ इंग्लिश हायस्कूलचा शैक्षणिक वर्ष २०२५–२०२६ साठीचा वार्षिक समारंभ उत्साहात पार पडला.

Updated On: Feb 08, 2026 | 10:12 AM
समारंभाची खरी व्याख्या! डोळे दिपवणारा हा उत्सव, नालासोपाराच्या सेंट एलिझाबेथ इंग्लिश हायस्कूलमधील
नालासोपारा पूर्व येथील नालेश्वर नगरमध्ये वसलेल्या सेंट एलिझाबेथ इंग्लिश हायस्कूलचा शैक्षणिक वर्ष २०२५–२०२६ साठीचा वार्षिक समारंभ मोठ्या उत्साहात पार पडला. विद्यार्थ्यांची लक्षणीय उपस्थिती, पालकांचा सहभाग आणि मान्यवरांची उपस्थिती यामुळे हा कार्यक्रम विशेष लक्षवेधी ठरला. शाळेच्या कॅम्पसमध्ये आयोजित या समारंभाला संस्थेचे संस्थापक कुंवर संजय सिंह यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथील माजी प्राचार्य सी. बी. सिंह यांनी भूषवले. प्रमुख पाहुणे म्हणून अमर बहादूर सिंह उपस्थित होते. मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमाची औपचारिक सुरुवात करण्यात आली.

आपल्या अध्यक्षीय भाषणात सी. बी. सिंह यांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाबरोबरच जीवनमूल्यांचे महत्त्व पटवून दिले. शिस्त, प्रामाणिकपणा, मेहनत आणि सकारात्मक दृष्टीकोन या गुणांच्या बळावरच यश मिळते, असे त्यांनी सांगितले. प्रमुख पाहुणे अमर बहादूर सिंह यांनी विद्यार्थ्यांना आशीर्वाद देत त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. शिक्षण हे केवळ नोकरीसाठी नसून व्यक्तिमत्त्व घडविण्याचे प्रभावी माध्यम असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी उपस्थितांची मने जिंकली. नृत्य, नाट्य, समूहगायन, भाषण आणि विविध सादरीकरणांतून विद्यार्थ्यांची कला, आत्मविश्वास आणि सर्जनशीलता ठळकपणे दिसून आली. रंगीबेरंगी पोशाख, आकर्षक सादरीकरण आणि विषयांची विविधता यामुळे संपूर्ण सभागृहात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. पालकांनी विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचे भरभरून कौतुक केले. शाळा केवळ शैक्षणिक प्रगतीवरच नव्हे तर विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर देत असल्याचा अनुभव पालकांनी व्यक्त केला. हा कार्यक्रम विद्यार्थ्यांसाठी केवळ मनोरंजनाचा नसून प्रेरणादायी अनुभव ठरल्याचे अनेक पालकांनी सांगितले.

मुख्याध्यापिका सुप्रिया सुतार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रमाचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. प्रियांका पांचाळ, आयती ऐश, ज्युली मॅकनेंश, ममता सिंग, रुचिता अन्नू तिवारी, रुशाली कदम, सुधा पाठक, श्रद्धा सावंत, नमिता कांबळे, काकोली चौधरी आणि प्रीती दास यांनी संयोजनात मोलाचे योगदान दिले. कार्यक्रमाच्या शेवटी मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. विद्यार्थ्यांच्या टाळ्यांच्या गजरात आणि आनंदी वातावरणात हा वार्षिक समारंभ यशस्वीरीत्या संपन्न झाला.

Web Title: Festival in nalasopara st elizabeth english highschool

Published On: Feb 08, 2026 | 10:12 AM

