डोंगरगणची शाळा आता थेट चंद्रावर! NASA च्या मोहिमेत ३९ विद्यार्थ्यांचा ऐतिहासिक सहभाग; ‘असं’ मिळणार बोर्डिंग पास

या उपक्रमामागे शाळेतील राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त शिक्षक नारायण मंगलारम यांची कल्पकता आणि विद्यार्थ्यांचा विकास करण्यासाठीची धडपड दिसून येते. विद्यार्थ्यांना या बाल वयात अंतराळ मोहीम, आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानक, अंतराळवीर यांची माहिती व्हावी त्यांच्या डोळ्यात स्वप्ने पेरली जावीत म्हणून आम्ही हा उपक्रम आयोजित केला होता असे बोर्डिंग पास वितरण वेळी मंगलारम म्हणाले, तर आर्टेमिस मोहिमेची समग्र माहिती, अंतराळात गुरुत्वाकर्षण विरहित वातावरणात अंतराळवीर कसे राहतात, कसे खातात, झोपतात, हे सर्व विद्यार्थ्यांना माहित व्हावे म्हणून आम्ही व्हिडिओच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना माहिती दिली.
निखिल कदम, युवा गायकवाड, आरूष चांदणे, प्रिया कदम, काव्या चांदणे, शंभू चांदणे, सार्थक गायकवाड, ममता दळे, रुचिता कदम, प्रशांत चांदणे, सोहम कदम, श्रेयस शिरसाठ, देव ठोंबे, मयूर आहेर, श्रवणी चांदणे, आरोही चांदणे, श्रावणी भांदळ, आयुष चांदणे, अनुष्का हिलगुडे, श्रुती भांबळ, अक्षद शिरसाठ, जय शिरसाठ, रुद्र ठोंबे, समर्थ चादणे, समर्थ कदम, शुभम दळे, कृष्णा बर्डे व नारायण मंगलारम आणि ज्ञानेश्वर चेडे यांचा समावेश आहे.
आर्टमिस-२’ ही मोहीम एप्रिल २०२६ पूर्वी फ्लोरिडातील केनेडी स्पेस सेंटर येथून प्रक्षेपित होईल. अंतराळवीर चंद्राच्या पलीकडे ६ लाख ८५ हजार मैल प्रवास करून पॅसिफिक महासागरात परतणार आहेत. याची माहिती जगभरातील सर्वसामान्य जनतेला व्हावी साठी नासाने हा उपक्रम आयोजित केला आहे. या उपक्रमाबद्दल शिक्षणधिकारी भास्कर पाटील व नगरच्या गटशिक्षणाधिकारी तृप्ती कोलते, विस्तार अधिकारी संजय बोबडे, केंद्राप्रमुख बाबागोसावी डोंगरगण शाळेतील विद्याथ्यांचे कौतक केले आहे.
