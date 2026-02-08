Propose Day 2026: कधी मैत्री, कधी भांडण, तर कधी अबोला…! मनापासून प्रेम व्यक्त करण्यासाठी जोडीदाराला पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा

दरवर्षीं ८ फेब्रुवारीला प्रपोज डे साजरा केला जातो. व्हॅलेंटाईन वीक म्हणजे प्रेमाचे वेगवेगळे रूप साजरा करण्याचे आनंददायी दिवस. एखाद्या व्यक्तीवर मनापासून असलेले प्रेम व्यक्त करताना प्रपोज केला जातो. ज्या व्यक्तीवर तुमचे मनापासून प्रेम आहे, त्या व्यक्तीला तुम्ही प्रपोज करून तुमच्या मनातील भावना सांगू शकता. प्रेम व्यक्त करण्याची ही सुर्वण संधी असते. प्रियकराला प्रपोज करण्याचे अनेक वेगवेगळे पर्याय आहेत. काहींना शायरीमधून प्रेम व्यक्त करण्याचे असते तर काहींना आवडत्या व्यक्तीसाठी कविता लिहायला खूप जास्त आवडतात. प्रपोज करताना तुमचा प्रामाणिकपणा आणि सत्यता दाखवणे फार आवश्यक आहे. त्यामुळे मनातील भावना व्यक्त करण्यासाठी या मराठमोळ्या शुभेच्छा किंवा कोट्स पाठवू शकता.(फोटो सौजन्य – istock)
Rose Day 2026: प्रेम व्यक्त करताना गुलाबच का दिलं जातं? काय आहे मागचं खास इतिहास
तू ती संध्याकाळ आहेस जी हवेला सुगंधाने भरते,
तू ती वाइन आहेस जी प्रेमाचे प्रतिबिंब पाडते,
आम्ही तुझ्या आठवणी आमच्या हृदयात लपवून ठेवतो,
म्हणूनच तू माझ्या आयुष्याचे दुसरे नाव आहेस.
हॅपी प्रपोज डे
माझ्या मनातलं किती काळ लपवू,
मला तुझा प्रत्येक हावभाव खूप आवडतो!
तू माझ्या समोर आहेस आणि हे ओठ गप्प राहतात,
हे देखील प्रेमाचे लक्षण आहे.
फक्त एकदा “हो” म्हणा,
ही माझी प्रत्येक प्रार्थना आहे.
व्हॅलेंटाईन वीकच्या शुभेच्छा!
हृदयातील शब्द ओठावर येऊ द्या,
प्रेम आज मोकळेपणाने जगू द्या.
तुम्ही हो म्हणा किंवा नाही म्हणा,
मला तुम्हाला माझे बनवू द्या.
प्रपोज डेच्या शुभेच्छा
माझ्या हृदयातील प्रत्येक गोष्ट तुझ्या हास्याच्या गोडव्यात आहे.
तुझ्याशिवाय मी अपूर्ण आहे
ही जीवनाची देणगी आहे.
तू चंद्र बनून मला प्रकाश दे,
मी तुझे आकाश बनेन,
तुझे सर्व दुःख स्वीकारून
मी तुझा साथीदार बनेन.
तुझ्यासोबत घालवलेले प्रत्येक क्षण
माझ्यासाठी खास आहेत
मला आयुष्यभर तुझाच हात
हातात हवा आहे
काय तू माझी सोबती होशील?
आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर
मला तुझी साथ हवी आहे
सुख असो वा दुःख,
मला नेहमी तुझ्यासोबत राहायचे आहे
हॅप्पी प्रपोज डे!
तुझ्या हसण्याने माझं आयुष्य उजळून निघतं
हे हास्य मला रोज पाहायचं आहे
माझ्या आयुष्याचा भाग होशील का?
आजच्या दिवशी मला एकच कबुली द्यायची आहे…
माझं हे हृदय फक्त तुझ्यासाठीच धडधडतं
प्रपोज डे च्या शुभेच्छा!
शब्दांत सांगता येणार नाही इतकं प्रेम तुझ्यावर आहे,
पण कृतीने ते आयुष्यभर सिद्ध करायची माझी तयारी आहे
माझ्या आयुष्यात येशील का?
कधी मैत्री, कधी भांडण, तर कधी अबोला…
पण या सगळ्यात एक गोष्ट मात्र कायम आहे,
ती म्हणजे तुझं माझ्यावर असणारं प्रेम
काय आपण हे नातं आयुष्यभरासाठी टिकवायचं?
आयुष्याच्या पुस्तकात मला तुझा आणि माझा एक सुंदर अध्याय लिहायचा आहे
तू माझी साथ देशील का?
मला तुझं वर्तमान बनायचं नाहीये,
तर तुझं भविष्य बनायचं आहे
आयुष्यभरासाठी माझा हात थामशील का?
तू माझ्यासाठी केवळ एक व्यक्ती नाहीस,
तर माझं संपूर्ण जग आहेस
आय लव्ह यू!
आज प्रपोज डे आहे आणि मला तुला सांगायचंय की,
तुझ्याशिवाय माझं आयुष्य अपूर्ण आहे
काय तू ते पूर्ण करशील?
ना कोणाचं रूप हवंय, ना कोणाची श्रीमंती…
मला फक्त तुझी साथ आणि तुझं प्रेम हवंय
हॅप्पी प्रपोज डे!
मला तुला कधीच गमवायचं नाहीये
तू कायम माझ्या जवळ असावी हीच माझी इच्छा आहे
प्रपोज डे च्या खूप खूप शुभेच्छा!
तुझ्याशी तासनतास बोलणं आणि तुझा चेहरा पाहत राहणं
हेच माझं सुख आहे
माझ्या आयुष्यात कायम राहशील का?
Rose Day 2026: फुलांच्या रंगांतून व्यक्त होतात भावना; गुलाबाचा प्रत्येक रंग आहे खास
माझ्या स्वप्नांची राणी तूच आहेस आणि
मला ही स्वप्नं सत्यात उतरवायची आहेत
तुझं उत्तर काय आहे?