FMGE June 2026 Result: परदेशातून MBBS केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी; एफएमजीई जून परीक्षेचा निकाल जाहीर!

FMGE June 2026 Result Declared: परदेशातून वैद्यकीय (MBBS) शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन्स इन मेडिकल सायन्सेसने (NBEMS) एफएमजीई (FMGE) जून २०२६ परीक्षेचा निकाल घोषित केला आहे.
NBEMS ने फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट एक्झामिनेशन (FMGE) जून २०२६ चा निकाल प्रसिद्ध केला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी परदेशातून एमबीबीएसचे शिक्षण पूर्ण केले आहे आणि ज्यांना भारतात डॉक्टर म्हणून प्रॅक्टिस करण्यासाठी आवश्यक पात्रता मिळवायची आहे, त्यांच्यासाठी ही परीक्षा घेतली जाते. ही परीक्षा २८ जून २०२६ रोजी देशातील विविध परीक्षा केंद्रांवर आयोजित करण्यात आली होती. आता उमेदवार अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन आपला निकाल पाहू शकतात.
यावेळच्या FMGE जून २०२६ च्या परीक्षेत एकूण ३७,४४८ उमेदवार बसले होते. त्यापैकी ५,०८६ उमेदवारांनी परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, तर ३१,६४५ उमेदवारांना यश मिळू शकलेले नाही. याशिवाय, १,१४८ उमेदवार परीक्षेला अनुपस्थित होते. भारतात वैद्यकीय प्रॅक्टिस करण्यासाठी परदेशी वैद्यकीय पदवीधरांना ही परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक असल्याने दरवर्षी मोठ्या संख्येने विद्यार्थी या परीक्षेत भाग घेतात.
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NBEMS नुसार, उमेदवार आपले वैयक्तिक स्कोअरकार्ड १६ जुलै २०२६ पासून डाउनलोड करू शकतील. या स्कोअरकार्डमध्ये उमेदवाराला मिळालेले गुण आणि इतर आवश्यक माहिती दिली जाईल. बोर्डाने स्पष्ट केले आहे की, हे स्कोअरकार्ड जारी झाल्याच्या तारखेपासून केवळ ६ महिन्यांपर्यंतच वेबसाइटवर उपलब्ध राहील. त्यामुळे सर्व उमेदवारांनी वेळेत आपले स्कोअरकार्ड डाउनलोड करून सुरक्षित ठेवावे.
स्कोअरकार्ड डाउनलोड करण्यासाठी सर्वप्रथम NBEMS च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
त्यानंतर ‘FMGE June 2026 Scorecard’ या लिंकवर क्लिक करा.
आता तुमचा युझर आयडी आणि पासवर्ड किंवा विचारलेली लॉगिन माहिती प्रविष्ट करा.
लॉगिन केल्यानंतर तुमचे स्कोअरकार्ड स्क्रीनवर दिसेल.
ते डाउनलोड करा आणि भविष्यातील वापरासाठी त्याची प्रिंट काढून सुरक्षित ठेवा.
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NBEMS ने स्पष्ट केले आहे की, वेबसाइटवरून डाउनलोड केलेले स्कोअरकार्ड हे मेडिकल कौन्सिलमधील नोंदणीसाठी वैध दस्तऐवज मानले जाणार नाही. मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी करण्यासाठी उमेदवारांना ‘FMGE पास सर्टिफिकेट’ची (उत्तीर्ण प्रमाणपत्र) आवश्यकता असेल. हे प्रमाणपत्र सर्व कागदपत्रे आणि ओळख पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवारांना वैयक्तिकरित्या सुपूर्द केले जाईल. हे पास सर्टिफिकेट वितरणाची तारीख आणि ठिकाण याविषयीची माहिती नंतर NBEMS च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाहीर केली जाईल.
बोर्डाने माहिती दिली आहे की, परीक्षेतील सर्व प्रश्न आणि उत्तरांची तज्ज्ञांच्या समितीद्वारे पुन्हा तपासणी करण्यात आली. ज्या प्रश्नांमध्ये तांत्रिक चूक आढळली, त्यांचे गुण सर्व उमेदवारांना देण्यात आले आहेत. तसेच, ज्या प्रश्नांची दोन उत्तरे योग्य होती, त्या दोन्हीपैकी कोणताही एक योग्य पर्याय निवडणाऱ्या उमेदवारांना पूर्ण गुण देण्यात आले आहेत. यामुळे कोणत्याही उमेदवारावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे.