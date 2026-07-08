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किया इंडियाची आणखी एक कामगिरी; ‘इंडियाज बेस्ट वर्कप्लेसेस २०२६’मध्ये मानाचा सन्मान

Updated On: Jul 08, 2026 | 04:34 PM IST
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सारांश

ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडियाकडून किया इंडियाला ‘इंडियाज बेस्ट वर्कप्लेसेस इन ऑटोमोटिव्ह २०२६’ हा प्रतिष्ठेचा सन्मान मिळाला आहे. विश्वास, कर्मचारी-केंद्रित कार्यसंस्कृती, नावीन्य आणि उच्च कर्मचारी सहभागामुळे कंपनीने हा मान पटकावला.

किया इंडियाची आणखी एक कामगिरी; ‘इंडियाज बेस्ट वर्कप्लेसेस २०२६’मध्ये मानाचा सन्मान
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विस्तार

मुंबई, ८ जुलै २०२६: किया इंडिया या भारतातील अग्रगण्य मास-प्रीमियम कार उत्पादक कंपनीला ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडियाकडून इंडियाज बेस्ट वर्कप्लेसेस™ इन ऑटोमोटिव्ह २०२६ म्हणून गौरवण्यात आले आहे. या सन्‍मानामधून किया इंडियाची विश्वास, सहयोग आणि निरंतर शिकण्यावर आधारित कार्यसंस्कृती निर्माण करण्याप्रती सातत्यपूर्ण कटिबद्धता दिसून येते, जिथे कर्मचाऱ्यांना नाविन्यपूर्ण विचार करण्यासाठी, प्रगती करण्यासाठी आणि कंपनीच्या दीर्घकालीन यशात मोलाचे योगदान देण्यासाठी सक्षम केले जाते.

या वर्षाच्या सुरुवातीला मिळालेल्या सलग दुसऱ्या ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन नंतर आता हा सन्मान मिळाला आहे, ज्यामुळे सर्वसमावेशक आणि उच्च-कामगिरी देणारे वर्कप्लेस निर्माण करण्यावर कंपनीने ठेवलेल्या सातत्यपूर्ण लक्ष्याची पुष्टी होते. कर्मचारी मौल्यवान, आदरयुक्त आहेत आणि त्यांना उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल असे वातावरण तयार करून किया इंडिया आपले कर्मचारी-प्रथम’ तत्त्व अधिक दृढ करत आहे, तसेच आपल्या व्यवसायाची वाढ आणि परिवर्तनाला पाठबळ देत आहे.

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हे मूल्यमापन ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडियाच्या कडक वर्कप्लेस संस्कृती आराखड्यावर आधारित आहे. किया इंडियाने ९३ टक्‍के कर्मचारी सहभागासह एकूण ७६ टक्‍क्‍यांचा ट्रस्ट इंडेक्स स्कोअर प्राप्त केला आहे, ज्‍यामधून कर्मचाऱ्यांचा उच्च दर्जाचा विश्वास, सहभाग आणि कंपनीच्‍या कर्मचारी-प्रथम संस्कृतीवरील दृढ विश्वास दिसून येतो.

या सन्‍मानाबाबत मत व्‍यक्त करत *किया इंडियाचे मॅनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ ग्वांगु ली म्हणाले, “आमचे कर्मचारी हे नेहमी किया इंडियाच्या या उल्लेखनीय प्रवासामागील प्रेरक शक्ती राहिले आहेत. इंडियाज बेस्ट वर्कप्लेसेस इन ऑटोमोटिव्ह २०२६ म्हणून ओळखले जाणे हा आम्ही सर्वांनी मिळून तयार केलेल्या संस्कृतीचा अभिमानास्पद पुरावा आहे. ही संस्कृती नाविन्यपूर्ण विचार, निरंतर शिकणे, परस्पर आदर आणि अर्थपूर्ण प्रभाव पाडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यास प्रोत्साहन देते. आम्ही सर्वोत्तम वातावरण तयार करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, जिथे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आदराची वागणूक मिळेल, तो सक्षम बनेल आणि त्याला उत्कृष्ट कामगिरी करण्याची प्रेरणा मिळेल. हा सन्मान किया इंडिया कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचा आहे, ज्यांची आवड, समर्पण आणि अटळ कटिबद्धता आमच्या यशाला पुढे नेत आहे आणि आमच्या कंपनीचे भविष्य घडवत आहे.”

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या प्रसंगी मत व्‍यक्त करत ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडियाचे सीईओ बलबीर सिंग म्हणाले, “या सन्‍मानामधून किया इंडियाची विश्वास, आदर, सहकार्य आणि आपल्या कर्मचाऱ्यांची काळजी यांवर आधारित वर्कप्लेस संस्कृती निर्माण करण्याप्रती दृढ कटिबद्धता निदर्शनास येते किया इंडियाने सिद्ध केले आहे की, कर्मचाऱ्यांना सक्षम, मौल्यवान आणि प्रेरित वाटू लागते, तेव्हा ते नाविन्यपूर्ण विचार करू शकतात, ग्राहकांना उत्कृष्ट अनुभव देऊ शकतात आणि व्यवसायात शाश्वत यश मिळवू शकतात. ऑटोमोटिव्ह उद्योगासाठी प्रबळ मापदंड ठरणाऱ्या या उच्च-विश्वासू आणि उच्च-कामगिरी करणाऱ्या वर्कप्लेस संस्कृतीला जोपासल्याबद्दल आम्ही किया इंडियाच्या नेतृत्व टीमचे आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे कौतुक करतो. आम्ही अधिक सर्वसमावेशक आणि प्रेरणादायी वर्कप्लेस निर्माण करण्याच्या त्यांच्या या प्रवासाला पुढील यशासाठी शुभेच्छा देतो.”

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Published On: Jul 08, 2026 | 04:34 PM

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