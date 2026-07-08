Mira Jagannath : पावसाने अभिनेत्रीही त्रस्त! चक्क घरातच शिरलं पावसाचं पाणी, करावी लागली तारेवरची कसरत

मीरा जगन्नाथने तिच्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती. यामध्ये मीरा घरामध्ये साचलेलं पाणी काढताना दिसत होती. पोस्टच्या अगोदर कॅनडाचा एक भलामोठा धबधब्याचा व्हिडीओ तिने शेअर केला आहे त्यापुढे तिने तिच्या घराची स्थिती दाखवली आहे. एकंदरीत, कॅनडाचा तो धबधबा पाहण्यासाठी इतके पैसे घालवून इतक्या दूर जाण्यापेक्षा तसाच अनुभव मला माझ्या घरी येत असल्याचे तिचे म्हणणे आहे. हातात मॉप घेऊन ती घरात साचलेलं पाणी काढत आहे.
या सगळ्यामध्ये अभिनेत्रीने एक महत्वाची गोष्ट तिने नमूद केले आहे की, “मिसिंग लिंकसुद्धा एका रात्रीत चालू झाला, पण माझ्या घरात साचलेलं हे पाणी काही संपण्याचा नाव घेत नाहीये. दिवसभर कामे करून घरी येते आणि अशी साफसफाई करत बसते. गेल्या तीन दिवसांपासून माझं हेच सुरु आहे. मी थकून गेलीये. मला समजेनासं झालंय की ‘नक्की हे पाऊसच आहे की कुणाची वाईट नजर?'”
अभिनेत्रीचे होणारे हाल पाहून तिच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर तिचे सांत्वन केले आहे. अभिनेत्रीला दुःखी पाहून मीरावर जीव ओवाळून टाकणाऱ्या चाहत्यांनी कमेंट्समध्ये स्वतःचे दुःखही मांडले आहेत आणि या अडचणीतून मीराला लवकरच मार्ग मिळो अशी इच्छा असल्याचे सांगितलेय आहे.
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मीरा जगन्नाथ ही मराठी मनोरंजनसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री आणि मॉडेल आहे. मराठी मालिकांमधील दमदार भूमिका तसेच विविध रिअॅलिटी शोमधील सहभागामुळे तिने प्रेक्षकांमध्ये वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. मीराने आजपर्यंत विविध मालिकांमध्ये काम केले आहे. तिने ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ या सुप्रसिद्ध मालिकेत साकारलेले पात्र आजही मालिका प्रेमींच्या मनावर राज्य करते.