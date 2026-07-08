बुधवार, 8 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mira Jagannath : पावसाने अभिनेत्रीही त्रस्त! चक्क घरातच शिरलं पावसाचं पाणी, करावी लागली तारेवरची कसरत

Updated On: Jul 08, 2026 | 04:38 PM IST
जाहिरात
सारांश

मुंबईतील मुसळधार पावसाचा फटका अभिनेत्री मीरा जगन्नाथलाही बसला आहे. नव्या घरात पाणी शिरल्याने ती स्वतः हातात मॉप घेऊन घरातील साचलेलं पाणी काढताना दिसली. हा त्रासदायक अनुभव तिने सोशल मीडियावर व्हिडीओद्वारे शेअर करत, "नक्की हे पाऊसच आहे की कुणाची वाईट नजर?" असा प्रश्न उपस्थित केला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मीराने अचानक तिची तारेवरची कसरत शेअर केली.
  • मीरा घरामध्ये साचलेलं पाणी काढताना दिसत होती.
  • “नक्की हे पाऊसच आहे की कुणाची वाईट नजर?”
महाराष्ट्रभरात गेल्या काही दिवसांपासून जसे पावसाच्या चर्चा आहेत त्याचप्रमाणे मराठी सिनेप्रेमींच्या चर्चेत मीरा जगन्नाथ हे नाव गेल्या काही काळापासून आहे. अगदी आठ्वड्याभरापूर्वी मीराच्या मुंबईतील नव्या घरी पूजा पार पडली आणि गेला आठवडा पावसाने मुंबईत हजेरी लावली. तेव्हापासून पावसाने काही विश्रांती घेतली नाही. अशामध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून आनंदाची बातमी देणाऱ्या मीराने अचानक तिची तारेवरची कसरत शेअर केल्याने तिच्या चाहत्यांनी तिच्यासाठी सहानभूती दाखवली आहे.

Colours Marathi Serial: ‘मी जिंकून घेईन सारं’मध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा! शांभवीला छवीचा थेट इशारा; राजगुरू कुटुंबावर नवं संकट

मीरा जगन्नाथने तिच्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली होती. यामध्ये मीरा घरामध्ये साचलेलं पाणी काढताना दिसत होती. पोस्टच्या अगोदर कॅनडाचा एक भलामोठा धबधब्याचा व्हिडीओ तिने शेअर केला आहे त्यापुढे तिने तिच्या घराची स्थिती दाखवली आहे. एकंदरीत, कॅनडाचा तो धबधबा पाहण्यासाठी इतके पैसे घालवून इतक्या दूर जाण्यापेक्षा तसाच अनुभव मला माझ्या घरी येत असल्याचे तिचे म्हणणे आहे. हातात मॉप घेऊन ती घरात साचलेलं पाणी काढत आहे.

या सगळ्यामध्ये अभिनेत्रीने एक महत्वाची गोष्ट तिने नमूद केले आहे की, “मिसिंग लिंकसुद्धा एका रात्रीत चालू झाला, पण माझ्या घरात साचलेलं हे पाणी काही संपण्याचा नाव घेत नाहीये. दिवसभर कामे करून घरी येते आणि अशी साफसफाई करत बसते. गेल्या तीन दिवसांपासून माझं हेच सुरु आहे. मी थकून गेलीये. मला समजेनासं झालंय की ‘नक्की हे पाऊसच आहे की कुणाची वाईट नजर?'”

अभिनेत्रीचे होणारे हाल पाहून तिच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर तिचे सांत्वन केले आहे. अभिनेत्रीला दुःखी पाहून मीरावर जीव ओवाळून टाकणाऱ्या चाहत्यांनी कमेंट्समध्ये स्वतःचे दुःखही मांडले आहेत आणि या अडचणीतून मीराला लवकरच मार्ग मिळो अशी इच्छा असल्याचे सांगितलेय आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rubab Marathi (@rubabmarathi)

अतुल कुलकर्णी भडकले! पोस्ट करत सरकारला लगावला टोला; Missing Link दरड कोसळीवर संताप, म्हणाले ‘ऱ्हास अटळ…’

मीरा जगन्नाथ ही मराठी मनोरंजनसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री आणि मॉडेल आहे. मराठी मालिकांमधील दमदार भूमिका तसेच विविध रिअॅलिटी शोमधील सहभागामुळे तिने प्रेक्षकांमध्ये वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. मीराने आजपर्यंत विविध मालिकांमध्ये काम केले आहे. तिने ‘माझ्या नवऱ्याची बायको’ या सुप्रसिद्ध मालिकेत साकारलेले पात्र आजही मालिका प्रेमींच्या मनावर राज्य करते.

Web Title: Mira jagannath shared a post after her new home was flooded due to heavy rains

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 08, 2026 | 04:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Rain: राज्यभरात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार! १ जूनपासून ६२ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू; संपूर्ण किनारपट्टीला ‘रेड अलर्ट’
1

Maharashtra Rain: राज्यभरात मुसळधार पावसाचा हाहा:कार! १ जूनपासून ६२ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू; संपूर्ण किनारपट्टीला ‘रेड अलर्ट’

रत्नागिरी जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा अक्षरश: कहर; आतापर्यंत 38.32 टक्के पावसाची नोंद
2

रत्नागिरी जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा अक्षरश: कहर; आतापर्यंत 38.32 टक्के पावसाची नोंद

अतुल कुलकर्णी भडकले! पोस्ट करत सरकारला लगावला टोला; Missing Link दरड कोसळीवर संताप, म्हणाले ‘ऱ्हास अटळ…’
3

अतुल कुलकर्णी भडकले! पोस्ट करत सरकारला लगावला टोला; Missing Link दरड कोसळीवर संताप, म्हणाले ‘ऱ्हास अटळ…’

पुणेकरांवर भीषण संकट! Khadakwasla धरणातून मुठा नदीत तब्बल ‘इतक्या’ हजार…; पावसाचा जोर कायम
4

पुणेकरांवर भीषण संकट! Khadakwasla धरणातून मुठा नदीत तब्बल ‘इतक्या’ हजार…; पावसाचा जोर कायम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mira Jagannath : पावसाने अभिनेत्रीही त्रस्त! चक्क घरातच शिरलं पावसाचं पाणी, करावी लागली तारेवरची कसरत

Mira Jagannath : पावसाने अभिनेत्रीही त्रस्त! चक्क घरातच शिरलं पावसाचं पाणी, करावी लागली तारेवरची कसरत

Jul 08, 2026 | 04:38 PM
अंशुमन झिंगरन ठरला ‘ओशन्स सेव्हन’ पूर्ण करणारा जगातील सर्वात तरुण पुरुष जलतरणपटू

अंशुमन झिंगरन ठरला ‘ओशन्स सेव्हन’ पूर्ण करणारा जगातील सर्वात तरुण पुरुष जलतरणपटू

Jul 08, 2026 | 04:37 PM
किया इंडियाची आणखी एक कामगिरी; ‘इंडियाज बेस्ट वर्कप्लेसेस २०२६’मध्ये मानाचा सन्मान

किया इंडियाची आणखी एक कामगिरी; ‘इंडियाज बेस्ट वर्कप्लेसेस २०२६’मध्ये मानाचा सन्मान

Jul 08, 2026 | 04:34 PM
NATO 2026 : एकात्मिक हवाई सुरक्षा ते ‘नाटो इंजिन’; रशिया-चीनच्या वाढत्या ताकदीला वेसण घालण्यासाठी पाश्चात्य देश सज्ज

NATO 2026 : एकात्मिक हवाई सुरक्षा ते ‘नाटो इंजिन’; रशिया-चीनच्या वाढत्या ताकदीला वेसण घालण्यासाठी पाश्चात्य देश सज्ज

Jul 08, 2026 | 04:30 PM
WhatsApp चा भारतात मोठा धमाका! 24 तास बिझनेस चालवण्यासाठी ‘Meta Business Agent AI’ ची घोषणा

WhatsApp चा भारतात मोठा धमाका! 24 तास बिझनेस चालवण्यासाठी ‘Meta Business Agent AI’ ची घोषणा

Jul 08, 2026 | 04:28 PM
Navi Mumbai Crime : ४९ गुन्ह्यांचा इतिहास असलेला घरफोड्या जेरबंद; ₹२१.२१ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत

Navi Mumbai Crime : ४९ गुन्ह्यांचा इतिहास असलेला घरफोड्या जेरबंद; ₹२१.२१ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत

Jul 08, 2026 | 04:17 PM
Tukaram Mundhe News: जर एक दिवसासाठी मुख्यमंत्री झालात तर? तुकाराम मुंढेंनी दिले उत्तर

Tukaram Mundhe News: जर एक दिवसासाठी मुख्यमंत्री झालात तर? तुकाराम मुंढेंनी दिले उत्तर

Jul 08, 2026 | 04:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा