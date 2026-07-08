JEE Advanced Topper :वयाच्या अवघ्या १४ व्या वर्षी ‘आयआयटी’च्या परीक्षेत मिळवलं यश; पाहा युवराजचा थक्क करणारा प्रवास

JEE Advanced Success Story: आपल्याला ठाऊक आहे की, सामान्यतः १४ वर्षांची मुले आठवी किंवा नववीत शिकत असतात. परंतु, उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जिल्ह्यातील चौरी-चौरा येथील रहिवासी युवराजने या वयात अशी कामगिरी केली आहे, जिचे स्वप्न लाखो विद्यार्थी वर्षानुवर्षांच्या तयारीनंतरही पूर्ण करू शकत नाहीत. वयाच्या अवघ्या १४ व्या वर्षी त्याने देशातील सर्वात कठीण परीक्षांपैकी एक असलेली ‘JEE Advanced’ यशस्वीपणे उत्तीर्ण केली आहे. विशेष म्हणजे, युवराजने हिंदी माध्यमातून शिक्षण घेत आणि ऑनलाइन तयारीच्या जोरावर हे यश संपादन केले आहे. त्याच्या या यशामुळे हे सिद्ध झाले आहे की, गुणवत्ता, योग्य मार्गदर्शन आणि सातत्यपूर्ण मेहनतीसमोर वय आणि भाषा यासारख्या अडचणीने फरक पडत नाही.
युवराज लहानपणापासूनच अभ्यासात अत्यंत हुशार होता. त्याची असाधारण शैक्षणिक क्षमता पाहून त्याला सुरुवातीच्या शिक्षणादरम्यान दोन इयत्ता पुढे जाण्याची संधी मिळाली. कमी वयात मोठ्या वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून विशेष परवानगीही घ्यावी लागली होती. त्याने जेव्हा ‘JEE Advanced’ ची परीक्षा दिली, तेव्हा तो १२ वीचा विद्यार्थी होता; तर त्याचे बहुतांश वर्गमित्र त्याच्यापेक्षा तीन ते चार वर्षांनी मोठे होते. असे असूनही त्याने पूर्ण आत्मविश्वासाने परीक्षा दिली आणि अवघ्या एक वर्षाच्या तयारीच्या जोरावर १६४० वी कॅटेगरी रँक मिळवली.
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युवराजच्या यशाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, त्याने कोणत्याही मोठ्या शहरात जाऊन महागडे कोचिंग क्लास लावले नाहीत. त्याने ऑनलाइन हिंदी मीडियम ‘JEE’ बॅचच्या माध्यमातून आपली तयारी केली. आजच्या डिजिटल शिक्षण आणि दर्जेदार ऑनलाइन संसाधनांच्या मदतीने छोट्या शहरांमधील आणि हिंदी माध्यमातील विद्यार्थीही राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धा परीक्षांमध्ये चमकदार कामगिरी करू शकतात, असा संदेश यातून मिळतो. आपली मातृभाषा जपून शिकत मोठे ध्येय गाठू इच्छिणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ही कामगिरी नक्कीच प्रेरणादायी आहे.
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युवराजची कहाणी ही केवळ एका विद्यार्थ्याचे यश नाही, तर पालकांसाठीही एक मोठा धडा आहे. तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्येक मुलाची शिकण्याची गती वेगळी असते. अशा परिस्थितीत पालकांनी आपल्या मुलांची तुलना इतरांशी करण्याऐवजी त्यांची आवड आणि क्षमता ओळखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जेव्हा मुलांना त्यांच्या आवडीच्या विषयांचा अभ्यास करण्याचे स्वातंत्र्य मिळते आणि त्यांच्यावर कोणताही अनावश्यक दबाव नसतो, तेव्हा ते उत्कृष्ट कामगिरी करू शकतात.