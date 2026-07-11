शनिवार, 11 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Global Schools Group Awards Global Citizen Scholarship To 12 Students

ग्लोबल स्कूल्स ग्रुपकडून १२ विद्यार्थ्यांना ‘ग्लोबल सिटिझन स्कॉलरशिप’; सिंगापूरमध्ये मोफत शिक्षणाची संधी

Updated On: Jul 11, 2026 | 09:37 PM IST
जाहिरात
सारांश

ग्लोबल स्कूल्स ग्रुपने ‘ग्लोबल सिटिझन स्कॉलरशिप’ अंतर्गत १२ गुणवंत विद्यार्थ्यांची निवड केली असून, त्यांना सिंगापूरमध्ये इयत्ता ११वी आणि १२वीचे पूर्णपणे प्रायोजित शिक्षण मिळणार आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी आठ जण जीआयआयएस स्मार्ट कॅम्पस, तर चार जण ओडब्ल्यूआयएस डिजिटल कॅम्पसमध्ये शिक्षण घेणार आहेत.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ग्लोबल स्कूल्स ग्रुप (जीएसजी) यांनी यंदाच्या ‘ग्लोबल सिटिझन स्कॉलरशिप’ (जीसीएस) अंतर्गत १२ गुणवंत विद्यार्थ्यांची निवड केली आहे. नवी दिल्लीतील एरोसिटी येथे आयोजित विशेष समारंभात या विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. शिष्यवृत्तीच्या १९व्या वर्षात निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना सिंगापूरमध्ये इयत्ता ११वी आणि १२वीचे पूर्णपणे प्रायोजित शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे.

LBSNAA Training Rules: यूपीएससी पास झालात; ट्रेनिंगदरम्यानच्या ‘या’ कडक नियमांमुळे जाऊ शकते नोकरी!

यंदाच्या गटात भारतातील विविध राज्यांतील विद्यार्थ्यांचा समावेश असून, त्यापैकी आठ विद्यार्थी सिंगापूरमधील जीआयआयएस स्मार्ट कॅम्पस तर चार विद्यार्थी ओडब्ल्यूआयएस डिजिटल कॅम्पसमध्ये शिक्षण घेणार आहेत. कठोर निवड प्रक्रियेनंतर शैक्षणिक गुणवत्ता, नेतृत्वगुण आणि सर्वांगीण विकास या निकषांवर या विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. या कार्यक्रमाला सीबीएसईच्या कौशल्य शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. बिस्वजित साहा प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.

२००८ पासून सुरू असलेली ‘ग्लोबल सिटिझन स्कॉलरशिप’ ही जीएसजीची प्रमुख शिष्यवृत्ती योजना आहे. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांचे १०० टक्के शिक्षण शुल्क, वसतिगृह, निवास, भोजन, राहणीमानाचा खर्च तसेच मासिक भत्ता दिला जातो. दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यावर सुमारे एक कोटी रुपयांचा खर्च संस्थेकडून केला जातो. विद्यार्थ्यांना जीआयआयएसमध्ये सीबीएसई किंवा आयबीडीपी अभ्यासक्रमाची निवड करण्याची संधीही उपलब्ध आहे.

समारंभात विद्यार्थी, त्यांचे पालक, शिक्षक आणि ग्लोबल स्कूल्स ग्रुपचे अधिकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचा गौरव करण्याबरोबरच जागतिक दृष्टीकोन असलेले भावी नेतृत्व घडविण्यासाठी शिक्षणाची भूमिका अधोरेखित करणे हा होता.

ग्लोबल स्कूल्स ग्रुपचे अकॅडमिक्स संचालक प्रमोद त्रिपाठी म्हणाले की, ही शिष्यवृत्ती केवळ आर्थिक मदत नसून नेतृत्व, नावीन्यपूर्ण विचार आणि समाजावर सकारात्मक प्रभाव टाकण्याची क्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये केलेली गुंतवणूक आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक गुणवत्तेसह चिकाटी, जिज्ञासा आणि जागतिक स्तरावर यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक मूल्ये सिद्ध केली आहेत.

शिष्यवृत्ती मिळालेल्या एका विद्यार्थ्याने ही संधी आयुष्यातील मोठा सन्मान असल्याचे सांगितले. सिंगापूरमध्ये शिक्षण घेताना जागतिक दर्जाच्या शिक्षणासोबत विविध संस्कृतींचा अनुभव घेण्याची आणि स्वतःचा सर्वांगीण विकास करण्याची संधी मिळणार असल्याचा आनंद त्याने व्यक्त केला.

सीबीएसईचे संचालक डॉ. बिस्वजित साहा यांनी अशा शिष्यवृत्ती योजना गुणवंत विद्यार्थ्यांना योग्य वेळी प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगितले. शिक्षणाबरोबरच नेतृत्व, सर्जनशीलता आणि चारित्र्य विकासाला चालना देणारे उपक्रम विद्यार्थ्यांना भविष्यातील बदलत्या जगासाठी सक्षम बनवतात, असे ते म्हणाले.

Study in New Zealand: न्यूझीलंड स्टुडंट व्हिसा नियमांत मोठा बदल; अर्ज करताना ‘ही’ चूक केल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान शक्य!

जीएसजीचे डेप्युटी सीओओ राजीव कौल यांनी सांगितले की, गुणवत्ता सर्वत्र असते आणि योग्य संधी मिळाल्यास ती जागतिक स्तरावरही उजळून निघू शकते, हा विश्वास या शिष्यवृत्तीमुळे अधिक दृढ झाला आहे. यंदाचे १२ विद्यार्थी महत्त्वाकांक्षा, चिकाटी आणि मोठी स्वप्ने पाहण्याच्या धैर्याचे प्रतीक असून, ते भविष्यात जागतिक दृष्टीकोन असलेले जबाबदार नागरिक म्हणून घडतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

Web Title: Global schools group awards global citizen scholarship to 12 students

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 11, 2026 | 09:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

MBA Career Options: पदवीनंतर एमबीए करायचंय? ‘या’ ८ स्ट्रीममध्ये स्पेशलायझेशन करून मिळवा कोट्यवधींचे पॅकेज
1

MBA Career Options: पदवीनंतर एमबीए करायचंय? ‘या’ ८ स्ट्रीममध्ये स्पेशलायझेशन करून मिळवा कोट्यवधींचे पॅकेज

Success Story: १८ वर्षे आयटी क्षेत्रात काम केल्यानंतर ४७ व्या वर्षी डॉक्टर बनलेल्या जान्हवी यांचा प्रेरणादायी प्रवास एकदा वाचा
2

Success Story: १८ वर्षे आयटी क्षेत्रात काम केल्यानंतर ४७ व्या वर्षी डॉक्टर बनलेल्या जान्हवी यांचा प्रेरणादायी प्रवास एकदा वाचा

UPSC Prelims 2026 चा निकाल कधी लागणार? १ टक्क्यापेक्षा कमी यशदर असलेल्या या परीक्षेत तुमचा ‘बॅकअप प्लॅन’ तयार आहे का?
3

UPSC Prelims 2026 चा निकाल कधी लागणार? १ टक्क्यापेक्षा कमी यशदर असलेल्या या परीक्षेत तुमचा ‘बॅकअप प्लॅन’ तयार आहे का?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ग्लोबल स्कूल्स ग्रुपकडून १२ विद्यार्थ्यांना ‘ग्लोबल सिटिझन स्कॉलरशिप’; सिंगापूरमध्ये मोफत शिक्षणाची संधी

ग्लोबल स्कूल्स ग्रुपकडून १२ विद्यार्थ्यांना ‘ग्लोबल सिटिझन स्कॉलरशिप’; सिंगापूरमध्ये मोफत शिक्षणाची संधी

Jul 11, 2026 | 09:37 PM
Moshi Building Collapse : मोशी दुर्घटनेत मृतांचा आकडा 8 वर; इमारतीतील बचावकार्य संपलं, एक जण कचऱ्याखाली बेपत्ता

Moshi Building Collapse : मोशी दुर्घटनेत मृतांचा आकडा 8 वर; इमारतीतील बचावकार्य संपलं, एक जण कचऱ्याखाली बेपत्ता

Jul 11, 2026 | 09:26 PM
IND Vs ENG: भारताला Jos Buttler ने हादरवले! गोलंदाजीची केली दैना; भारताला 258 रन्सचे टार्गेट 

IND Vs ENG: भारताला Jos Buttler ने हादरवले! गोलंदाजीची केली दैना; भारताला 258 रन्सचे टार्गेट 

Jul 11, 2026 | 09:19 PM
Akansha Ranjan Wedding : अभिनेत्रीने बांधली लग्नगाठ! अतिशय साध्या पद्धतीने केलं लग्न, 12 जुलैला होणार रिसेप्शन

Akansha Ranjan Wedding : अभिनेत्रीने बांधली लग्नगाठ! अतिशय साध्या पद्धतीने केलं लग्न, 12 जुलैला होणार रिसेप्शन

Jul 11, 2026 | 09:19 PM
मेकमायट्रिपकडून ‘वनसर्कल’ ग्लोबल रिवॉर्ड्स प्रोग्रामची घोषणा; १३ हजारांहून अधिक हॉटेल्स आणि निवास प्रॉपर्टीजचा समावेश

मेकमायट्रिपकडून ‘वनसर्कल’ ग्लोबल रिवॉर्ड्स प्रोग्रामची घोषणा; १३ हजारांहून अधिक हॉटेल्स आणि निवास प्रॉपर्टीजचा समावेश

Jul 11, 2026 | 08:52 PM
राम मंदिर ट्रस्टवरील कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांची चौकशी करा; साताऱ्यात विरोधी पक्षांचे ‘राम रक्षा’ आंदोलन

राम मंदिर ट्रस्टवरील कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांची चौकशी करा; साताऱ्यात विरोधी पक्षांचे ‘राम रक्षा’ आंदोलन

Jul 11, 2026 | 08:51 PM
२०२९ ची रणनीती आतापासूनच; वाई-पाटणमध्ये भाजप संघटन विस्ताराच्या मोहिमेला वेग

२०२९ ची रणनीती आतापासूनच; वाई-पाटणमध्ये भाजप संघटन विस्ताराच्या मोहिमेला वेग

Jul 11, 2026 | 08:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा