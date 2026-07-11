Study in New Zealand: न्यूझीलंड स्टुडंट व्हिसा नियमांत मोठा बदल; अर्ज करताना ‘ही’ चूक केल्यास विद्यार्थ्यांचे नुकसान शक्य!

Study in New Zealand Visa Rules: बदलत्या आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या पार्श्वभूमीवर, उच्च शिक्षणासाठी (Higher Education) न्यूझीलंड देश वेगाने भारतीय तरुणांची पहिली पसंती बनत चालला आहे. कमी ट्यूशन फी, उत्तम स्कॉलरशिप आणि शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मिळणाऱ्या करिअरच्या सुवर्णसंधींमुळे या देशाची क्रेझ मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. जागतिक दर्जाचे शिक्षण, किफायतशीर बजेट आणि सुंदर वातावरण यांच्या जोरावर न्यूझीलंड आज भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी ‘ड्रीम स्टडी डेस्टिनेशन’ बनला आहे. तथापि, जर तुम्हीही तिथे जाण्याची तयारी करत असाल, तर न्यूझीलंडच्या इमिग्रेशन विभागाने व्हिसाबाबत केलेल्या बदलाबाबत जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
न्यूझीलंड सरकारने जारी केलेल्या नवीन व्हिसा ॲडव्हायझरीमध्ये (Visa Advisory) नियमांत मोठा बदल केला आहे, ज्याकडे दुर्लक्ष केल्यास तुमच्या संपूर्ण करिअर प्लॅनवर परिणाम होऊ शकतो. चला तर मग जाणून घेऊया काय आहे हा नवीन नियम.
‘इमिग्रेशन न्यूझीलंड’ ने जारी केलेल्या सल्ल्यानुसार, विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या प्रवासाच्या निश्चित तारखेच्या किमान ३ महिने आधी स्टुडंट व्हिसासाठी (Student Visa) अर्ज केला पाहिजे. याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
1. वर्ष २०२६ मध्ये आतापर्यंत मागील वर्षाच्या तुलनेत स्टुडंट व्हिसाच्या अर्जांमध्ये सुमारे २०% वाढ झाली आहे.
2. भारतासह काही देशांमधून येणाऱ्या अर्जांसाठी इमिग्रेशन विभागाला अधिक बारकाईने तपासणी आणि पडताळणी (Verification) करावी लागते, ज्यासाठी बराच वेळ लागतो.
3. जे विद्यार्थी त्यांचे क्लासेस सुरू होण्याच्या अगदी काही दिवस आधी अर्ज करत आहेत, त्यांना वेळेवर व्हिसा न मिळण्याची दाट शक्यता आहे. इमिग्रेशन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ते व्हिसा प्रोसेसिंगच्या वेळेची (Processing Time) कोणतीही हमी देत नाही.
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यासाठी वैध पासपोर्ट, विद्यापीठाचे ॲडमिशन ऑफर लेटर, ट्यूशन फी भरल्याचे प्रमाणपत्र, आर्थिक दस्तऐवज (Financial Documents – बँक बॅलन्स आणि उत्पन्नाचा पुरावा), शैक्षणिक प्रमाणपत्रे आणि गुणपत्रिका, इंग्रजी भाषा पात्रता चाचणी गुण (IELTS किंवा TOEFL स्कोरकार्ड), स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, वैद्यकीय प्रमाणपत्र, पोलीस क्लिअरन्स सर्टिफिकेट असणे आवश्यक आहे.
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इमिग्रेशन न्यूझीलंड (INZ) नुसार, जर तुमचा अंतिम शैक्षणिक निकाल किंवा इतर एखादे कागदपत्र येणे बाकी असेल, तर तुम्ही ‘कंडिशनल ऑफर ऑफ प्लेस’ द्वारे देखील व्हिसा मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू करू शकता. मात्र, अंतिम व्हिसा मिळण्यापूर्वी तुम्हाला ‘अनकंडिशनल ऑफर लेटर’ (Unconditional Offer Letter) जमा करावेच लागेल. तसेच, विद्यार्थ्यांनी आपला व्हिसा फॉर्म पूर्णपणे आणि योग्य पूरक कागदपत्रांसह भरणे आवश्यक आहे, असेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.