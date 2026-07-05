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Success Story: १८ वर्षे आयटी क्षेत्रात काम केल्यानंतर ४७ व्या वर्षी डॉक्टर बनलेल्या जान्हवी यांचा प्रेरणादायी प्रवास एकदा वाचा

Updated On: Jul 05, 2026 | 02:07 PM IST
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सारांश

Janhavi Ajit Rao Success Story: वयाची अट फक्त मनाची असते! १८ वर्षे आयटी क्षेत्रात काम केल्यानंतर वयाच्या ४० व्या वर्षी MBBS करून ४७ व्या वर्षी डॉक्टर बनलेल्या जान्हवी राव यांची थक्क करणारी यशोगाथा

mbbs

फोटो सोैजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Janhavi Ajit Rao Success Story: यशाच्या अनेक गोष्टी तुम्ही ऐकल्या असतील, पण काही किस्से असे असतात जे हे सिद्ध करतात की स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी वय कधीही आडवे येत नाही. आज आपण अशाच एका महिलेची गोष्ट जाणून घेणार आहोत, ज्यांनी अशा वयात आयुष्यातील सर्वात मोठा निर्णय घेतला, जेव्हा बहुतेक लोक आपल्या करिअरमध्ये पूर्णपणे स्थिरावलेले असतात. तब्बल १८ वर्षे सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम केल्यानंतर त्यांनी वयाच्या ४० व्या वर्षी ‘एमबीबीएस’ (MBBS) करण्याचा निर्णय घेतला. कठोर परिश्रम आणि जिद्दीच्या जोरावर त्यांनी आपले स्वप्न पूर्ण केले आणि वयाच्या ४७ व्या वर्षी त्या डॉक्टर बनल्या.

आम्ही बोलत आहोत जान्हवी अजित राव यांच्याबद्दल, ज्यांचा हा प्रवास वय किंवा परिस्थितीच्या भीतीमुळे आपली स्वप्ने अधुरी सोडणाऱ्या प्रत्येकासाठी एक मोठी प्रेरणा आहे. मजबूत इच्छाशक्ती असेल तर कोणत्याही वयात नवी सुरुवात करता येते, हेच त्यांच्या या प्रवासातून दिसून येते.

इंजिनिअरिंगमध्ये यशस्वी करिअर

जान्हवी अजित राव यांनी कॅलिफोर्नियामधून इलेक्ट्रॉनिक्सचे शिक्षण पूर्ण केले. यानंतर त्यांनी अमेरिका आणि भारतातील अनेक मोठ्या तंत्रज्ञान (IT) कंपन्यांमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम केले. इतकेच नव्हे तर त्यांनी स्वतःचा टेक्नॉलॉजी स्टार्टअप देखील सुरू केला होता. जवळपास १८ वर्षे त्यांनी आयटी क्षेत्रात एक यशस्वी करिअर घडवले.

एका आजाराने बदलले आयुष्य

साल २००३ मध्ये जान्हवी यांना ‘रुमॅटॉइड आर्थरायटिस’ (Rheumatoid Arthritis) नावाचा ऑटोइम्यून आजार झाला. उपचारादरम्यान त्यांनी डॉक्टरांना रुग्णांची काळजी घेताना आणि त्यांचे आयुष्य अधिक चांगले करताना जवळून पाहिले. या अनुभवाने त्यांच्या मनात डॉक्टर बनण्याची तीव्र इच्छा जागृत केली आणि येथूनच त्यांच्या आयुष्याला एक नवीन कल्पित वळण मिळाले.

वयाच्या ४० व्या वर्षी घेतला मोठा निर्णय

बहुतेक लोक वयाच्या चाळीशीपर्यंत आपल्या करिअरमध्ये पूर्णपणे सेटल होतात, परंतु जान्हवी यांनी नेमक्या याच वयात आपली सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची चांगली चाललेली नोकरी सोडण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण घेण्याचे ठरवले.

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२०१३ मध्ये सुरू केले वैद्यकीय शिक्षण: साल २०१३ मध्ये त्यांनी बंगळुरूच्या ‘एम.एस. रामैया मेडिकल कॉलेज’ मध्ये MBBS साठी प्रवेश मिळवला. वैद्यकीय शिक्षण सोपे नव्हते, विशेषतः वयाच्या या टप्प्यावर; पण त्यांनी हार मानली नाही. सलग ८ वर्षे अहोरात्र मेहनत केल्यानंतर त्यांनी एमबीबीएसची पदवी यशस्वीपणे संपादन केली.

सध्या अमेरिकेत कार्यरत

अनेक अडचणींवर मात करत अखेर वयाच्या ४७ व्या वर्षी त्यांनी यश मिळवले. आज डॉ. जान्हवी अजित राव अमेरिकेत ‘प्रायमरी केअर फिजिशियन’ (Primary Care Physician) म्हणून कार्यरत आहेत. यासोबतच त्या वैद्यकीय क्षेत्रात अधिक उत्तम सेवा देता यावी म्हणून ‘एम.डी.’ (M.D.) चे पुढील शिक्षणही घेत आहेत.

स्वतःवर विश्वास असेल, तर माणूस आयुष्याच्या कोणत्याही वळणावर एक नवी सुरुवात करून यश मिळवू शकतो, हेच त्यांनी आपल्या कर्तृत्वातून सिद्ध केले आहे.

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Web Title: Janhavi ajit rao success story software engineer to doctor at 47 mbbs

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Published On: Jul 05, 2026 | 02:07 PM

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