गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • How To Become Sports Commentary Career Courses Skills Fifa World Cup

Sports Commentary Career: खेळाची आवड आहे? स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनून क्रीडा क्षेत्रात कमवा नाव; ‘हे’ कोर्सेस पडतील उपयोगी

Updated On: Jun 25, 2026 | 04:57 PM IST
जाहिरात
सारांश

Sports Commentary Career Options: फिफा वर्ल्ड कप २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर क्रीडा क्षेत्रात 'स्पोर्ट्स कमेंटेटर' किंवा समालोचक म्हणून करिअर कसे करावे, यासाठी कोणते कोर्सेस आणि स्किल्स आवश्यक आहेत, याची सविस्तर माहिती.

fifa

फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

FIFA World Cup 2026 Sports Commentary Career Options: फुटबॉल इतिहासातील सर्वात मोठा विश्वचषक म्हणजेच ‘फिफा वर्ल्ड कप २०२६’ (FIFA World Cup 2026) चा थरार सध्या जगभरात पाहायला मिळत आहे. ११ जून २०२६ पासून सुरू झालेली ही स्पर्धा १९ जुलै २०२६ पर्यंत चालणार आहे. जेव्हा फिफा वर्ल्ड कपसारखी मोठी स्पर्धा टीव्हीवर सुरू असते, तेव्हा स्टेडियममधील प्रत्येक हालचाल शब्दांत मांडणारा स्पोर्ट्स कमेंटेटरचा आवाज सामना पाहण्याचा आनंद दुप्पट करतो. यामुळेच अनेकांच्या मनात हा प्रश्न येतो की, समालोचन (कमेंट्री) करण्याची ही नोकरी कशी मिळते आणि त्यासाठी कोणते शिक्षण आवश्यक असते? चला तर मग जाणून घेऊया

स्पोर्ट्स होस्ट किंवा कमेंटेटर बनण्यासाठी कोणते शिक्षण आवश्यक आहे?

कमेंटेटर किंवा स्पोर्ट्स होस्ट बनण्यासाठी कोणताही स्वतंत्र किंवा विशिष्ट कोर्स उपलब्ध नाही, परंतु यासाठी तुम्ही मास कम्युनिकेशनचे शिक्षण घेणे आवश्यक आहे. मास कम्युनिकेशन अंतर्गत न्यूज मीडिया आणि जर्नलिझम यांसारखे अनेक अभ्यासक्रम असतात. यामध्ये ‘स्पोर्ट्स जर्नलिझम’ (क्रीडा पत्रकारिता) नावाचा एक विशेष कोर्स असतो, जो या क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या कोर्सला प्रवेश मिळवण्यासाठी उमेदवाराने १२ वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

Lohagad Murder Case: लोहगड हत्या प्रकरणातील व्यावसायिक केतन अग्रवाल नेमके किती शिकले होते? जाणून घ्या त्यांचा शैक्षणिक प्रवास..

कमेंटेटर बनण्यासाठी कोणत्या कौशल्यांची गरज असते?

तज्ज्ञांच्या मते, केवळ स्पोर्ट्स जर्नलिझमची पदवी घेणे पुरेसे नसते. जर तुम्हाला एक उत्तम कमेंटेटर बनायचे असेल, तर शिक्षणासोबतच तुमची हिंदी आणि इंग्रजी दोन्ही भाषांवर चांगली पकड असणे आवश्यक आहे. तुम्हाला ज्या खेळाची कमेंट्री करायची आहे, त्या खेळाचे नियम आणि कायदे यांची परिपूर्ण माहिती असली पाहिजे.

सामन्याचे थेट प्रक्षेपण पाहणाऱ्या प्रेक्षकांना खेळाडूंची माहिती देण्यासाठी त्यांच्या भूतकाळातील कामगिरीची आणि पार्श्वभूमीची माहिती कमेंटेटरला असावी लागती. बऱ्याचदा माहिती पूर्ण असते, परंतु बोलण्यात तो प्रभावीपणा नसला तर ही नोकरी मिळणे कठीण होते. म्हणूनच, माहितीसोबतच तुमच्या बोलण्याच्या शैलीवर लक्ष देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

Success Story: Google ची नोकरी सोडून २३ वर्षांची तरुणी झाली उद्योजिका; आशनाने कसा उभारला कोट्यवधींचा AI स्टार्टअप वाचा एका क्लिकवर

अनुभवातूनच मिळेल मोठी संधी

शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर खरी आव्हाने सुरू होतात, जेव्हा तुम्हाला कामाची संधी शोधावी लागते. येथे एक गोष्ट लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, कोणालाही सुरुवातीला थेट फिफा वर्ल्ड कप किंवा मोठ्या आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये कमेंट्री करण्याची संधी मिळत नाही. त्यासाठी आधी स्थानिक किंवा छोट्या पातळीवर काम करावे लागते. हळूहळू जसा अनुभव वाढतो, तसे विविध स्पोर्ट्स चॅनेल्स आणि मीडिया कंपन्या मोठ्या स्पर्धांसाठी समालोचन करण्याची संधी देऊ लागतात.

Web Title: How to become sports commentary career courses skills fifa world cup

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 04:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Career in Translation: पंतप्रधानांचे ट्रान्सलेटर कसे बनतात? जाणून घ्या भाषांतर क्षेत्रातील करिअर संधी आणि पात्रता
1

Career in Translation: पंतप्रधानांचे ट्रान्सलेटर कसे बनतात? जाणून घ्या भाषांतर क्षेत्रातील करिअर संधी आणि पात्रता

FIFA World Cup 2026: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेपाळला मोठा धक्का, नेपाळच्या संघाला करण्यात आले निलंबित; काय आहे कारण
2

FIFA World Cup 2026: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेपाळला मोठा धक्का, नेपाळच्या संघाला करण्यात आले निलंबित; काय आहे कारण

FIFA World Cup 2026 मध्ये रंगणार थरार, 25 जूनला फुटबॉलचा महासंग्राम; ब्राझील ते मेक्सिको 12 संघ मैदानात, पाहा संपूर्ण शेड्यूल
3

FIFA World Cup 2026 मध्ये रंगणार थरार, 25 जूनला फुटबॉलचा महासंग्राम; ब्राझील ते मेक्सिको 12 संघ मैदानात, पाहा संपूर्ण शेड्यूल

‘रोनाल्डोचा विषय लय हार्ड हाय’; Fifa World Cup मध्येही मराठीचा डंका, जागतिक मंचावर झळकला थाट
4

‘रोनाल्डोचा विषय लय हार्ड हाय’; Fifa World Cup मध्येही मराठीचा डंका, जागतिक मंचावर झळकला थाट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sports Commentary Career: खेळाची आवड आहे? स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनून क्रीडा क्षेत्रात कमवा नाव; ‘हे’ कोर्सेस पडतील उपयोगी

Sports Commentary Career: खेळाची आवड आहे? स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनून क्रीडा क्षेत्रात कमवा नाव; ‘हे’ कोर्सेस पडतील उपयोगी

Jun 25, 2026 | 04:57 PM
‘अरे काही बोलू दे.. तुझ्या XXX…’, संजय दिना पाटलांकडून पत्रकारांना शिवीगाळी प्रकरणावर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

‘अरे काही बोलू दे.. तुझ्या XXX…’, संजय दिना पाटलांकडून पत्रकारांना शिवीगाळी प्रकरणावर एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया

Jun 25, 2026 | 04:44 PM
एअर इंडियाचे विमान थेट शत्रू राष्ट्राच्या हवाई हद्दीत शिरलं अन्…, जाणून घ्या विमानासोबत नेमकं काय घडलं?

एअर इंडियाचे विमान थेट शत्रू राष्ट्राच्या हवाई हद्दीत शिरलं अन्…, जाणून घ्या विमानासोबत नेमकं काय घडलं?

Jun 25, 2026 | 04:44 PM
Satara News: सातारा पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांचे निलंबन करा! ७ कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी सुशांत मोरेंचे गंभीर आरोप

Satara News: सातारा पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांचे निलंबन करा! ७ कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी सुशांत मोरेंचे गंभीर आरोप

Jun 25, 2026 | 04:43 PM
Lohagad Murder Case: लोहगड हत्या प्रकरणातील व्यावसायिक केतन अग्रवाल नेमके किती शिकले होते? जाणून घ्या त्यांचा शैक्षणिक प्रवास..

Lohagad Murder Case: लोहगड हत्या प्रकरणातील व्यावसायिक केतन अग्रवाल नेमके किती शिकले होते? जाणून घ्या त्यांचा शैक्षणिक प्रवास..

Jun 25, 2026 | 04:37 PM
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव! Akaash Deep अडकला लग्नबंधनात; वाराणसीत पार पडला शाही विवाहसोहळा

तदेव लग्नं सुदिनं तदेव! Akaash Deep अडकला लग्नबंधनात; वाराणसीत पार पडला शाही विवाहसोहळा

Jun 25, 2026 | 04:32 PM
वाहतूक कोंडीवरुन भाजप महिला आघाडी आक्रमक; उपाययोजना न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

वाहतूक कोंडीवरुन भाजप महिला आघाडी आक्रमक; उपाययोजना न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा

Jun 25, 2026 | 04:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा