Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Merchant Navy Career : ‘मर्चेंट नेव्ही’त पर्याय! कोणते अभ्यासक्रम आवश्यक आहेत?

मर्चेंट नेव्ही हा दहावीनंतरचा आंतरराष्ट्रीय आणि आकर्षक करिअर पर्याय आहे. जीपी रेटिंग कोर्सद्वारे एंट्री-लेव्हल नोकरी, तर PCM नंतर अधिकारी पदाची संधी मिळते.

Updated On: Apr 21, 2026 | 06:15 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

आजच्या काळात दहावीनंतर करिअरच्या अनेक पारंपरिक पर्यायांकडे विद्यार्थ्यांचा कल असतो, जसे की अभियांत्रिकी, आयटी किंवा सरकारी नोकरी. मात्र ‘मर्चेंट नेव्ही’ हा एक वेगळा आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या संधी देणारा करिअर पर्याय आहे. समुद्रमार्गे जगभर प्रवास करत काम करण्याची संधी या क्षेत्रात मिळते, त्यामुळे साहस आणि चांगले उत्पन्न या दोन्ही गोष्टी येथे अनुभवता येतात. मर्चेंट नेव्ही म्हणजे मालवाहू जहाजे, टँकर, कंटेनर जहाजे आणि प्रवासी जहाजे चालवणारे क्षेत्र. या जहाजांद्वारे एका देशातून दुसऱ्या देशात वस्तू आणि इंधनाची वाहतूक केली जाते. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींवर जहाजाचे संचालन, नेव्हिगेशन, इंजिन व्यवस्थापन आणि सुरक्षा यांची जबाबदारी असते. त्यामुळे हे क्षेत्र अत्यंत जबाबदारीचे आणि कौशल्यपूर्ण मानले जाते.

दोन लाख विद्यार्थी देणार पीसीबी सीईटी परीक्षा! होणार दोन परीक्षा, विद्यार्थ्यांना मिळणार एक संधी आणखीन

या क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी काही विशिष्ट अभ्यासक्रम आवश्यक असतात. दहावीनंतर विद्यार्थी जीपी रेटिंग (General Purpose Rating) कोर्स करू शकतात, ज्यामध्ये डेक आणि इंजिन विभागाचे प्राथमिक प्रशिक्षण दिले जाते. हा कोर्स पूर्ण केल्यानंतर जहाजावर एंट्री-लेव्हल नोकरीची संधी मिळते. अधिकारी पदावर जाण्याची इच्छा असल्यास विद्यार्थ्यांनी बारावीत भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित (PCM) विषय घेणे आवश्यक आहे. त्यानंतर डिप्लोमा किंवा पदवी अभ्यासक्रम करून उच्च पदांवर काम करता येते.

पात्रता निकषांनुसार उमेदवाराने किमान दहावी किंवा बारावी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. गणित आणि विज्ञान विषय अनिवार्य असून वयमर्यादा साधारणपणे १७ ते २५ वर्षे असते. तसेच शारीरिक आणि वैद्यकीय तंदुरुस्ती अत्यंत महत्त्वाची असते, कारण समुद्रावर काम करताना विविध आव्हानांना सामोरे जावे लागते.

सायबर सिक्युरिटीत संधी! पात्रता निकष काय? एथिकल हॅकर्सची आवश्यकता

मर्चेंट नेव्हीमधील कामाचे स्वरूप पारंपरिक नोकरीपेक्षा वेगळे असते. येथे काम करारावर आधारित असते, जो काही महिन्यांसाठी असतो. जहाजावर शिफ्टनुसार काम केले जाते आणि दीर्घ काळ कुटुंबापासून दूर राहावे लागते. मात्र त्याबदल्यात चांगले वेतन, आंतरराष्ट्रीय अनुभव आणि करिअरमध्ये प्रगतीची मोठी संधी मिळते. एकूणच, मर्चेंट नेव्ही हे साहसी आणि आकर्षक करिअर क्षेत्र असून योग्य तयारी, शिस्त आणि कौशल्ये असल्यास या क्षेत्रात उज्ज्वल भविष्य घडवता येऊ शकते.

Web Title: How to do career in merchant navy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 21, 2026 | 06:15 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Heart Attack: सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय? याची लक्षणे कोणती?

Heart Attack: सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय? याची लक्षणे कोणती?

May 16, 2026 | 05:32 PM
Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम

Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम

May 16, 2026 | 05:29 PM
NCP मध्ये नवे सत्तासमीकरण! फक्त राज्यसभा सदस्य की पक्षातील नवी ताकद? NCP मध्ये पार्थ-जय पवारांवर चर्चांना उधाण

NCP मध्ये नवे सत्तासमीकरण! फक्त राज्यसभा सदस्य की पक्षातील नवी ताकद? NCP मध्ये पार्थ-जय पवारांवर चर्चांना उधाण

May 16, 2026 | 05:25 PM
Marathi Film Festival : पुण्यात रंगणार मराठी मातीतला सोहळा! ‘या’ मराठी चित्रपटांचे होणार प्रदर्शन

Marathi Film Festival : पुण्यात रंगणार मराठी मातीतला सोहळा! ‘या’ मराठी चित्रपटांचे होणार प्रदर्शन

May 16, 2026 | 04:55 PM
8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?

8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?

May 16, 2026 | 04:49 PM
Thane News : ठाण्यातील डॉक्टर अडचणीत; 70 लाखांच्या फसवणूक प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा जामीन नकार

Thane News : ठाण्यातील डॉक्टर अडचणीत; 70 लाखांच्या फसवणूक प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा जामीन नकार

May 16, 2026 | 04:43 PM
शहरी कामगारांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि न्यायासाठी युवक काँग्रेसचा लढा, “मुंबईचा हक्क” अभियानाची मुंबई युवक काँग्रेसकडून घोषणा

शहरी कामगारांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि न्यायासाठी युवक काँग्रेसचा लढा, “मुंबईचा हक्क” अभियानाची मुंबई युवक काँग्रेसकडून घोषणा

May 16, 2026 | 04:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM
NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 03:05 PM
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM