USB Killer : ५०० रुपयांची एक चूक अन् लाखोंचे क्षणात नुकसान; अनोळखी पेन ड्राईव्ह ठरतोय घातक

What is USB Killer : आजच्या डिजिटल युगात, छोटी गॅजेट्स आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहेत. पण जर तुम्हाला एखादी अनोळखी पेन ड्राईव्ह दिसला, तर तो वापरण्यापूर्वी दहावेळा विचार करा. कारण ती एक चूक कदाचित तुमचे लाखोंचे नुकसान करु शकते. अनोळखी एक साधा यूएसबी पेन ड्राईव्ह नसून, तो एक ‘यूएसबी किलर’ असू शकतो, जो तुमचा महागडा फोन किंवा लॅपटॉप काही सेकंदात कायमचा खराब करू शकतो.
‘यूएसबी किलर’ म्हणजे काय?
‘यूएसबी किलर’ हे नावच स्पष्ट करते की हे उपकरण कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट नष्ट करण्यासाठी बनवलेले आहे. ते दिसायला अगदी सामान्य पेन ड्राईव्हसारखेच असते, ज्यामुळे लोकांची सहज फसवणूक होऊ शकते. पेन ड्राईव्ह चे काम डाटा स्टोर करणे असले तरी यूएसबी किलर पेन ड्राईव्ह डाटा साठवत नाही तर तो डिव्हाइसला निकामी करतो. एकदा ते फोन, लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटरला जोडले की, ते लगेच नुकसान पोहोचवू लागते.
हे इतके धोकादायक का आहे?
यूएसबी किलरबद्दल सर्वात धोकादायक गोष्ट ही आहे की ते शोधणे जवळजवळ अशक्य आहे. ते दिसायला सामान्य यूएसबी ड्राइव्हसारखे दिसते, परंतु त्याची शक्ती अत्यंत धोकादायक असते. एखाद्या डिव्हाइसला जोडल्याबरोबर, ते उच्च-व्होल्टेजचा प्रवाह पाठवते. काही सेकंदातच, डिव्हाइस पूर्णपणे बंद होऊ शकते आणि पुन्हा कधीही सुरू होत नाही. याचा सर्वात मोठा तोटा हा आहे की ते थेट मदरबोर्डच्या मुख्य आयसीला (IC) लक्ष्य करते, ज्यामुळे त्याची दुरुस्ती करणे जवळजवळ अशक्य होते.
यूएसबी किलर कसे काम करते?
यूएसबी किलर खूप हुशारीने काम करते. जेव्हा ते यूएसबी पोर्टमध्ये लावले जाते, तेव्हा ते डिव्हाइसच्या ५-व्होल्टच्या पुरवठ्यातून वीज खेचायला सुरुवात करते. त्यातील कपॅसिटर ही वीज साठवतात. एकदा पूर्ण चार्ज झाल्यावर, डिव्हाइसचे सर्किट्स या कमी व्होल्टेजला वेगाने काहीशे व्होल्टमध्ये रूपांतरित करतात. हे उच्च व्होल्टेज नंतर यूएसबी पोर्टद्वारे एकाच झटक्यात डिव्हाइसमध्ये परत सोडले जाते, ज्यामुळे अंतर्गत सर्किट्स जळून जातात आणि डिव्हाइस कायमचे खराब होते.
हा धोका कसा टाळावा?