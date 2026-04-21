Sangali News : प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या समस्या ऐरणीवर; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणार,आमदार रोहित पाटील यांचा पाहणी दौरा

तासगाव- कवठेमहांकाळ मतदारसंघातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील वाढत्या अडचणींची दखल घेत आमदार रोहित पाटील यांनी सोमवार दि. 20 एप्रिल 2026 रोजी तालुक्यातील सावळज, वायफळे व चिंचणी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना भेट दिली.

Updated On: Apr 21, 2026 | 05:53 PM
  • प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या समस्या ऐरणीवर
  • वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणार
  • आमदार रोहित पाटील यांचा पाहणी दौरा
सांगली : तासगाव- कवठेमहांकाळ मतदारसंघातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील वाढत्या अडचणींची दखल घेत आमदार रोहित पाटील यांनी सोमवार दि. 20 एप्रिल 2026 रोजी तालुक्यातील सावळज, वायफळे व चिंचणी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना भेट देत तेथील कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. या दौऱ्यात त्यांनी रुग्णांशी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधत विविध समस्या जाणून घेतल्या आणि त्या तातडीने सोडवण्याचे आश्वासन दिले. सावळज प्राथमिक आरोग्य केंद्रात औषधांचा तुटवडा, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि वाढता रुग्णभार या प्रमुख समस्या समोर आल्या.

उष्माघाताच्या रुग्णांसाठी सुविधा द्याव्यात
जिल्हा परिषदेकडून होणाऱ्या औषध पुरवठ्यात काही महत्त्वाच्या औषधाची कमतरता भासत असल्याने रुग्णसेवा टिकवण्यासाठी काही औषधे खासगी स्तरावर खरेदी करावी लागत असल्याची माहिती वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिली. उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उष्माघाताच्या रुग्णांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध ठेवण्याच्या सूचना आमदारांनी दिल्या. दरम्यान, शिपाई व स्वच्छता कर्मचा-यांची रिक्त पदे असल्यामुळे स्वच्छतेवर परिणाम होत असल्याची बाब निदर्शनास आली. ही पदे तातडीने भरण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा करण्याची मागणी करण्यात आली.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणार
याच धर्तीवर वायफळे व चिंचणी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्येही औषध पुरवठा, मनुष्यबळाची कमतरता व मूलभूत सुविधांअभावी रुग्णसेवेवर परिणाम होत असल्याचे आढळून आले. या सर्व समस्या केवळ एका केंद्रापुरत्या मर्यादित नसून तालुक्यातील बहुतांश प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये समान स्वरूपाच्या अडचणी असल्याचे चित्र या पाहणी दौऱ्यात स्पष्ट झाले. या संदर्भात आमदार रोहित पाटील म्हणाले, तालुक्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमचील अडचणीची नोंद घेतली असून लवकरच संबंधित वरिष्ठ अधिका-यांसोबत बैठक घेऊन औषध पुरवठा वाढवणे, रिक्त पदे भरणे व सुविधा सुधारण्यासाठी ठोस निर्णय घेतले जातील.

त्रुटींवर लवकरच उपाययोजना करू
या पाहणी दौ-यावेळी चिंचणी जिल्हा परिषद गटाचे सदस्य अक्षय पाटील, सावळज जिल्हा परिषद गटाचे सदस्य विजय धेंडे, ज्येष्ठ नेते अविनाश पाटील, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. विशाल कारंडे, संबंधित प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासह विविध गावांचे सरपंच, उपसरपंच, पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या प्राथमिक पाहणी दौऱ्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटीवर लवकरच उपाययोजना होऊन दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Published On: Apr 21, 2026 | 05:53 PM

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

