Sangali News : प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या समस्या ऐरणीवर; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणार,आमदार रोहित पाटील यांचा पाहणी दौरा

उष्माघाताच्या रुग्णांसाठी सुविधा द्याव्यात
जिल्हा परिषदेकडून होणाऱ्या औषध पुरवठ्यात काही महत्त्वाच्या औषधाची कमतरता भासत असल्याने रुग्णसेवा टिकवण्यासाठी काही औषधे खासगी स्तरावर खरेदी करावी लागत असल्याची माहिती वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दिली. उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उष्माघाताच्या रुग्णांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध ठेवण्याच्या सूचना आमदारांनी दिल्या. दरम्यान, शिपाई व स्वच्छता कर्मचा-यांची रिक्त पदे असल्यामुळे स्वच्छतेवर परिणाम होत असल्याची बाब निदर्शनास आली. ही पदे तातडीने भरण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा करण्याची मागणी करण्यात आली.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणार
याच धर्तीवर वायफळे व चिंचणी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्येही औषध पुरवठा, मनुष्यबळाची कमतरता व मूलभूत सुविधांअभावी रुग्णसेवेवर परिणाम होत असल्याचे आढळून आले. या सर्व समस्या केवळ एका केंद्रापुरत्या मर्यादित नसून तालुक्यातील बहुतांश प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये समान स्वरूपाच्या अडचणी असल्याचे चित्र या पाहणी दौऱ्यात स्पष्ट झाले. या संदर्भात आमदार रोहित पाटील म्हणाले, तालुक्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमचील अडचणीची नोंद घेतली असून लवकरच संबंधित वरिष्ठ अधिका-यांसोबत बैठक घेऊन औषध पुरवठा वाढवणे, रिक्त पदे भरणे व सुविधा सुधारण्यासाठी ठोस निर्णय घेतले जातील.
त्रुटींवर लवकरच उपाययोजना करू
या पाहणी दौ-यावेळी चिंचणी जिल्हा परिषद गटाचे सदस्य अक्षय पाटील, सावळज जिल्हा परिषद गटाचे सदस्य विजय धेंडे, ज्येष्ठ नेते अविनाश पाटील, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. विशाल कारंडे, संबंधित प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासह विविध गावांचे सरपंच, उपसरपंच, पदाधिकारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या प्राथमिक पाहणी दौऱ्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटीवर लवकरच उपाययोजना होऊन दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.