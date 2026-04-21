ICC T20 Ranking मध्ये भारतीय लेकींची ‘कमाल’; शेफाली वर्माचा धमाका अन्…

ICC T20 Ranking 2026: आयसीसीने टी-20 फॉर्मटचे नवे रॅकिंग जाहीर केले आहे. यामध्ये भारतीय महिला क्रिकेटपटूंनी चांगली कामगिरी केली आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघाची सलामीवीर शेफाली वर्माने चांगली कामगिरी केली आहे. शेफाली वर्माने फलंदाजांच्या क्रमवारीत दोन स्थानांची झेप घेतली आहे. दुसरीकडे, साऊथ आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या टी-2० सामन्यात 47 धावांची नाबाद खेळी करणाऱ्या भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौरनेही क्रमवारीत प्रगती केली असून, ती लवकरच टॉप-१० मध्ये पुन्हा झेप घेईल असे चित्र पाहायला मिळत आहे.
भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेमध्ये सुरू असलेल्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिका सुरू असताना आयसीसीने नवे रॅंकिंग जारी केले आहे. इंग्लंड आणि वेल्समध्ये 12 जूनपासून आयसीसी महिला टी-२० वर्ल्ड कप सुरू होत आहे. या मोठ्या स्पर्धेपूर्वी दोन्ही संघांतील अनेक खेळाडूंनी मैदानावर जी दमदार कामगिरी केली, त्याचे बक्षीस आयसीसीने त्यांना दिल्याचे म्हटले जात आहे.
शेफाली वर्माने दक्षिण अफिकेविरुद्ध दुसऱ्या सामन्यात 35 चेंडूत 57 रन्सचि शानदार खेळी केली. या दमदार खेळीनंतर शेफाली वर्माने आयसीसी फलंदाजी क्रमवारीमध्ये झेप घेतली आहे. ती 8 व्या स्थानावरून 6 व्या स्थानावर आलेली आहे. शेफाली वर्माने 2 सामन्यात एकूण 91 रन्सची खेळी केली आहे. स्मृती मांधाना भारताची सर्वात वरच्या क्रमाकांची फलंदाज झाली आहे. ती आयसीसी रॅंकिंगमध्ये चौथ्या स्थानावर आहे.
