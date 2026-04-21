भारतीय MutuaFund चा Apple वर मोठा डाव! 1800 कोटींची Investment; गुंतवणूकदारांना मिळाला बंपर Return

भारतीय म्युच्युअल फंड्स आता केवळ देशांतर्गत कंपन्यांपुरते मर्यादित राहिले नसून, त्यांनी जागतिक स्तरावरील मोठ्या कंपन्यांमध्येही आपला हिस्सा वाढवला आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 05:55 PM
Apple Top global bet : भारतीय म्युच्युअल फंड्स आता केवळ देशांतर्गत कंपन्यांपुरते मर्यादित राहिले नसून, त्यांनी जागतिक स्तरावरील मोठ्या कंपन्यांमध्येही आपला हिस्सा वाढवला आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतीय म्युच्युअल फंड्सनी अमेरिकेतील दिग्गज टेक कंपनी अ‍ॅपलमध्ये तब्बल १८०० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक केली आहे. अ‍ॅपलच्या शेअरमध्ये गेल्या काही काळात झालेल्या तुफानी वाढीमुळे भारतीय गुंतवणूकदारांना याचा मोठा फायदा झाला आहे.

३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, देशातील आठ वेगवेगळ्या योजनांमध्ये ॲपलचे सुमारे ७,६५,००० शेअर्स धारण केले गेले असून, त्यांचे एकूण मूल्य अंदाजे १,८२८ कोटी रुपये इतके आहे. ही आकडेवारी असे दर्शवते की, भारतीय गुंतवणूकदारांचा कल आता केवळ देशांतर्गत बाजारापुरता मर्यादित राहिलेला नाही; उलट, ते जागतिक कंपन्यांमध्येही अधिकाधिक गुंतवणूक करत आहेत.

Apple मध्ये गुंतवणूक करणे हा एक प्रमुख कल

Apple मध्ये गुंतवणूक करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे तिची सातत्यपूर्ण आणि भक्कम वाढ, तसेच Tech Sector तिचे असलेले अग्रगण्य स्थान. गुंतवणूक करणे विशेषतः इंडेक्स फंड्स आणि ETFs च्या माध्यमातून हे सोपे आणि किफायतशीर असते; परिणामी, भारतीय गुंतवणूकदार या पर्यायांना अधिकाधिक पसंती देत ​​आहेत. नेमक्या याच कारणामुळे, Apple मध्ये गुंतवलेल्या एकूण भांडवलाचा सर्वात मोठा हिस्सा हा ‘Passive Funds’च्या माध्यमातून वळवला गेला आहे.

RBI च्या मर्यादा तरीही गुंतवणुकीचा ओघ

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) परकीय गुंतवणुकीवर काही विशिष्ट मर्यादा लागू केल्या आहेत. ‘अ‍ॅक्टिव्ह फंड्स’साठी ही मर्यादा ७ अब्ज डॉलर्स, तर ‘ETFs’साठी १ अब्ज डॉलर्स इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. असे असूनही, जेव्हा जेव्हा या गुंतवणुकीच्या मर्यादेत गुंतवणुकीसाठी अतिरिक्त वाव मिळतो. तेव्हा फंड हाऊसेस Global Equities मधील आपली गुंतवणूक वेगाने वाढवतात. नेमक्या याच कारणामुळे, ‘Apple’ सारख्या प्रमुख शेअर्समध्ये गुंतवणुकीचा सातत्यपूर्ण ओघ दिसून येत आहे.

सर्वाधिक गुंतवणूक असलेल्या योजना

Apple मध्ये झालेली सर्वात मोठी गुंतवणूक ही Motilal Oswal च्या NASDAQ 100 ETF द्वारे करण्यात आली आहे; या फंडकडे ३,५१,००० शेअर्स असून, त्यांचे मूल्य अंदाजे ₹८३८ कोटी इतके आहे. यानंतर Mirae Asset च्या NYSE FANG+ ETF आणि S&P 500 ETF यांचा क्रमांक लागतो. दरम्यान, ICICI Prudential आणि इतर फंडांचीही या कंपनीमध्ये लक्षणीय हिस्सेदारी आहे.

‘अ‍ॅक्टिव्ह फंड्स’चेही योगदान

जरी ‘इंडेक्स फंड्स’चे या क्षेत्रात वर्चस्व असले, तरीही ‘अ‍ॅक्टिव्ह’ तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय फंड्सनीसुद्धा Apple मध्ये गुंतवणूक कायम ठेवली आहे. Edelweiss, Franklin Templeton आणि Aditya Birla Sun Life यांसारख्या फंड्सचीही या कंपनीमध्ये हिस्सेदारी आहे; तथापि, त्यांच्या गुंतवणुकीचे प्रमाण हे ‘पॅसिव्ह फंड्स’च्या तुलनेत कमी आहे.

रिटर्नमुळे वाढला आत्मविश्वास

कामगिरीच्या दृष्टीने पाहता, ‘इंडेक्स-लिंक्ड फंड्स’नी (Index-Linked Funds) अत्यंत प्रभावी परतावा मिळवून दिला आहे. ‘NASDAQ 100 ETF’ ने एका वर्षाच्या कालावधीत सुमारे ५८% परतावा दिला आहे, तर तीन वर्षांच्या कालावधीत ३०% हून अधिक वाढ दर्शविली आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, ‘Apple’ सारख्या प्रमुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील समभागांनी (Stocks) दीर्घकाळाच्या दृष्टीने गुंतवणूकदारांना मोठा लाभ मिळवून दिला आहे.

Published On: Apr 21, 2026 | 05:55 PM

