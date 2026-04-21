Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Opportunities In Cybersecurity What Are The Eligibility Criteria

सायबर सिक्युरिटीत संधी! पात्रता निकष काय? एथिकल हॅकर्सची आवश्यकता

सायबर सिक्युरिटी आणि एथिकल हॅकिंग हे डिजिटल युगातील वेगाने वाढणारे करिअर क्षेत्र आहे. दहावीनंतर विज्ञान शाखा (PCM) निवडून संबंधित पदवी अभ्यासक्रम करणे आवश्यक आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 02:54 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

आजच्या डिजिटल युगात सायबर सिक्युरिटी आणि एथिकल हॅकिंग हे करिअरचे अत्यंत वेगाने वाढणारे क्षेत्र ठरत आहे. इंटरनेटचा वापर वाढल्यामुळे कंपन्यांचा डेटा, आर्थिक व्यवहार आणि वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे झाले आहे. त्यामुळे सायबर सुरक्षा तज्ञांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. योग्य पात्रता आणि कौशल्ये असल्यास या क्षेत्रात उत्तम करिअर घडवता येऊ शकते.

Success Story : जिद्द, मेहनत आणि सातत्याने सलग तीन वेळा UPSC क्रॅक! आयएएस चारूंची जिद्द ठरली यशाची गुरुकिल्ली

सायबर सिक्युरिटीमध्ये करिअर करायचे असल्यास विद्यार्थ्यांनी दहावीनंतरच योग्य दिशा निवडणे आवश्यक आहे. इयत्ता ११वी-१२वी विज्ञान शाखेतून पूर्ण करणे गरजेचे असून भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित (PCM) विषय असणे आवश्यक मानले जाते. बारावीनंतर बीएससी (सायबर सिक्युरिटी), बीटेक (कंप्युटर सायन्स), बीसीए किंवा माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित अभ्यासक्रम करता येतात. काही अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश परीक्षा देणे आवश्यक असते, त्यानंतरच विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेश मिळतो.

सायबर सिक्युरिटीमध्ये विविध अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. बीएससी सायबर सिक्युरिटी, बीटेक संगणक विज्ञान अभियांत्रिकी (सायबर सिक्युरिटी स्पेशलायझेशन), बीसीए ऑनर्स, तसेच आयटी व्यवस्थापन आणि सायबर सुरक्षा यांसारखे कोर्स विद्यार्थ्यांना उपलब्ध आहेत. या अभ्यासक्रमांद्वारे नेटवर्क सिक्युरिटी, एथिकल हॅकिंग, डेटा प्रोटेक्शन, क्रिप्टोग्राफी यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांचे ज्ञान दिले जाते.
देशात अनेक नामांकित संस्था सायबर सिक्युरिटीचे शिक्षण देतात. NIELIT, अमिटी युनिव्हर्सिटी, शारदा विद्यापीठ, हिंदुस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स, तसेच स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ यांसारख्या संस्थांमध्ये या क्षेत्रातील अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. या संस्थांमधून शिक्षण घेतल्यास विद्यार्थ्यांना उद्योगक्षेत्रात चांगल्या संधी मिळतात.

एसव्हीव्हीएनएस विद्यार्थ्यांचे दहावीत दमदार यश, शाळेच्या गुणवत्तेची पुन्हा छाप; प्रथमेश पाटील 98.40 टक्क्यांसह अव्वल

सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे एथिकल हॅकर्सची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. एथिकल हॅकिंग म्हणजे कंपनीच्या परवानगीने तिच्या सिस्टीममधील त्रुटी शोधणे आणि त्या दुरुस्त करणे. यामुळे डेटा चोरी, फसवणूक किंवा आर्थिक नुकसान टाळता येते. अनेक कंपन्या त्यांच्या नेटवर्कची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी एथिकल हॅकर्सची नियुक्ती करतात. एकूणच, सायबर सिक्युरिटी हे क्षेत्र सुरक्षित आणि उज्ज्वल करिअर पर्याय म्हणून पुढे येत आहे. योग्य शिक्षण, कौशल्ये आणि सतत अद्ययावत राहण्याची तयारी असेल तर या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर यश मिळवता येऊ शकते.

Web Title: Opportunities in cybersecurity what are the eligibility criteria

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 21, 2026 | 02:54 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PM Modi नेदरलँड्समध्ये दाखल; डच पंतप्रधान अन् राजघराण्यासोबत परिषद, व्यापार, शिक्षण आणि गुंतवणुकीचा येणार महापूर

PM Modi नेदरलँड्समध्ये दाखल; डच पंतप्रधान अन् राजघराण्यासोबत परिषद, व्यापार, शिक्षण आणि गुंतवणुकीचा येणार महापूर

May 16, 2026 | 11:07 AM
रुग्णालयात सापडलेला ‘तो’ बॉम्ब नव्हताच! पुणे पोलिसांची घाई; एटीएसलाही कळविले नाही

रुग्णालयात सापडलेला ‘तो’ बॉम्ब नव्हताच! पुणे पोलिसांची घाई; एटीएसलाही कळविले नाही

May 16, 2026 | 11:01 AM
WhatsApp Update: iPhone यूजर्सची प्रायव्हसी वाढणार! मेसेज वाचताच आपोआप होणार डिलीट, सुरु झाली नव्या फीचरची चाचणी

WhatsApp Update: iPhone यूजर्सची प्रायव्हसी वाढणार! मेसेज वाचताच आपोआप होणार डिलीट, सुरु झाली नव्या फीचरची चाचणी

May 16, 2026 | 10:48 AM
pakistan School Dress Code: कर्नाटकमध्ये हिजाबला परवानगी; मग पाकिस्तानातील शाळांमधील ‘या’ कडक नियमांची का होतेय चर्चा?

pakistan School Dress Code: कर्नाटकमध्ये हिजाबला परवानगी; मग पाकिस्तानातील शाळांमधील ‘या’ कडक नियमांची का होतेय चर्चा?

May 16, 2026 | 10:36 AM
लग्नाला निघालेत की बाॅर्डरवर युद्ध लढायला? आगीचे रिंगण, पिस्तूलांचा वार, वराच्या एंट्रीवेळी दिसून आला अजब-गजब प्रकार; Video Viral

लग्नाला निघालेत की बाॅर्डरवर युद्ध लढायला? आगीचे रिंगण, पिस्तूलांचा वार, वराच्या एंट्रीवेळी दिसून आला अजब-गजब प्रकार; Video Viral

May 16, 2026 | 10:27 AM
Shani Amavasya: पितरांच्या आशीर्वादासाठी अमावस्या का मानली जाते खास, जाणून घ्या

Shani Amavasya: पितरांच्या आशीर्वादासाठी अमावस्या का मानली जाते खास, जाणून घ्या

May 16, 2026 | 10:20 AM
NEET Exam paper leak: NEET परीक्षा रद्द झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य; तिघांनी संपवलं जीवन, CBIचं धाडसत्र सुरू

NEET Exam paper leak: NEET परीक्षा रद्द झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य; तिघांनी संपवलं जीवन, CBIचं धाडसत्र सुरू

May 16, 2026 | 10:14 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM