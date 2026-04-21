Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Sangali Newssangali News Hailstorm Hits Tasgaon Baliraja Havaldil Grape Mango Maize Crops Suffer Major Damage

Sangali News : तासगावात गारपीटीचा तडाखा; बळीराजा हवालदिल, द्राक्ष, आंबा, मका पिकांचे मोठे नुकसान

तासगाव तालुक्यात रविवारी सायंकाळी अचानक आलेल्या वादळी पावसासह झालेल्या तीव गारपीटीने शेतीला मोठा फटका बसला असून द्राक्ष, आंबा आणि मका पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 06:10 PM
Sangali News : तासगावात गारपीटीचा तडाखा; बळीराजा हवालदिल, द्राक्ष, आंबा, मका पिकांचे मोठे नुकसान
Follow Us:
Follow Us:
  • तासगावात गारपीटीचा तडाखा
  • बळीराजा हवालदिल, द्राक्ष, आंबा, मका पिकांचे मोठे नुकसान
सांगली : तासगाव तालुक्यात रविवारी सायंकाळी अचानक आलेल्या वादळी पावसासह झालेल्या तीव गारपीटीने शेतीला मोठा फटका बसला असून द्राक्ष, आंबा आणि मका पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. उष्णतेपासून दिलासा देणारा हा पाऊस शेतकऱ्यांसाठी मात्र संकट ठरला आहे. दुपारी चारच्या सुमारास सुरू झालेल्या वातावरणातील बदलानंतर सायंकाळी साडेपाच वाजता तासगाव शहरासह बेंद्री, शिरगाव, निमणी, नागाव, कवठे, राजापूर, तुरची या भागांत जोरदार वादळी वाऱ्यासह गारपीट झाली.

पडलेल्या गारपीटीचा सर्वाधिक फटका द्राक्षबागांना
तासगाव शहरात सुमारे दीड तास कोसळलेल्या पावसामुळे जनजीवन काही काळ विस्कळीत झाले, तर अनेक ठिकाणी वीजपुरवठाही खंडित झाला. तालुक्यातील सावळज, मनेराजुरी, विसापूर, मांजर्डे, कवठेएकंद, पेड़ था परिसरातही काही ठिकाणी जोरदार तर काही ठिकाणी मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. मात्र नागाव-निमणी परिसरात सर्वाधिक गारपीट झाल्याने शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. या गारपिटीचा सर्वाधिक फटका द्राक्ष बागांना बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Kolhapur News : एसटीच्या ताफ्यात आठ हजार नव्या बस येणार ! परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांची माहिती

पंचनामे करून नुकसानभरपाई देण्याची मागणी
या पावसामुळे उष्णतेत काहीसा गारवा निर्माण झाला असला, तरी गारपिटीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व चिंता व्यक्त होत आहे. दरम्यान, नुकसानग्रस्त भागांचे तातडीने पंचनामे करून शेतकऱ्यांना भरघोस नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. कृषी व महसूल विभागाने त्वरीत पाहणी करून मदतीची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असून तासगाव तालुक्यात सध्या चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

गारपीटीच्या नव्या संकटाने बागायतदार शेतकरी आला अक्षरश: मेटाकुटीला
मका पिकाचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. यापूर्वीच ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे द्राक्ष पिकाचे नुकसान झाले होते. त्यानंतर उत्पादनात घट, वाढलेले खर्च आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला असताना आता गारपिटीच्या नव्या संकटाने शेतकरी अक्षरशः मेटाकुटीला आला आहे. अचानक आलेल्या पावसामुळे नागरिकांची धावपळ उडाली. वादळी वाऱ्यामुळे काही ठिकाणी झाडांची पडझड झाली, तर जनजीवन काही काळ विस्कळीत झाले.

Kolhapur News : पन्हाळ्यात होणार रोज ताऱ्यांची सफर ; दुर्बिणीतून पाहायला मिळणार ग्रहमंडल

Web Title: Sangali newssangali news hailstorm hits tasgaon baliraja havaldil grape mango maize crops suffer major damage

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 21, 2026 | 06:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM