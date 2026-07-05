HPCL Recruitment 2026: हिंदुस्तान पेट्रोलियममध्ये ग्रॅज्युएट आणि डिप्लोमाधारकांसाठी सुवर्णसंधी; अर्ज करण्यासाठी ‘या’ सोप्या वापरा

HPCL Recruitment 2026: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) मध्ये नोकरी शोधत असलेल्या उमेदवारांसाठी एक सुवर्णसंधी आहे. HPCL ने जुनियर एक्झिक्युटिव्ह, असिस्टंट मॅनेजरसह विविध पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. या भरती मोहिमेअंतर्गत एकूण ११६ उमेदवारांची निवड केली जाणार आहे. या पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून, इच्छुक आणि पात्र उमेदवार अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन २० जुलै २०२६ पर्यंत अर्ज करू शकतात.
अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांची कमाल वयोमर्यादा पदांनुसार अनुक्रमे २५, २९, ३४, ४५ आणि ४८ वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे.
जनरल, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस (EWS) उमेदवार: ₹१,१८०/- (११८० रुपये) अर्ज शुल्क भरावे लागेल.
एससी, एसटी आणि दिव्यांग उमेदवार: या प्रवर्गातील उमेदवारांना अर्ज शुल्कातून पूर्ण सूट देण्यात आली आहे.
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अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांकडे भारतातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेतून संबंधित क्षेत्रातील डिप्लोमा (Diploma), पदवी (Graduation), किंवा पदव्युत्तर पदवी (Post Graduation) आणि इतर आवश्यक पात्रता असणे अनिवार्य आहे.
1.सर्वप्रथम अधिकृत संकेतस्थळाला hindustanpetroleum.com भेट द्या.
2.वेबसाईटच्या होमपेजवर दिलेल्या ‘Registration Link’ वर क्लिक करा.
3.लिंकवर क्लिक केल्यानंतर उघडणाऱ्या फॉर्ममध्ये आपली सर्व माहिती काळजीपूर्वक भरा.
4.मागितलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे (Documents) स्कॅन करून अपलोड करा.
5.यानंतर ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज शुल्काचा (Fees) भरणा करा.
6.शेवटची पायरी म्हणून भरलेल्या अर्जाची एक प्रिंट आउट नक्की काढून घ्या.
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महत्त्वाची टीप: भरती प्रक्रियेबद्दल अधिक सविस्तर माहितीसाठी उमेदवारांनी HPCL द्वारे जारी केलेली अधिकृत अधिसूचना (Official Notification) काळजीपूर्वक वाचावी. तसेच, ऐनवेळची घाई टाळण्यासाठी अंतिम तारखेची वाट न पाहता वेळेपूर्वीच आपला अर्ज सादर करावा.